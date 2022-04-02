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Хочемо створити українське НАТО, - Арахамія

нато

Голова української переговірної делегації Давид Арахамія вважає, що для України важливими гарантами безпеки є США, Велика Британія, Китай, Туреччина і Франція.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас є мінімальний пакет, тобто без них ми не будемо рухатися. Ми ж хочемо зробити власне, українське НАТО, і для нас важливо, щоб найбільші та найефективніші країни НАТО надавали підтримку в разі агресії", - пояснив він.

За словами Арахамії, важливими гарантами безпеки є держави з ядерним потенціалом – Франція, Китайська Народна Республіка, Сполучені Штати Америки. Окрім цього, Україна бачить своїми союзниками Велику Британію та Туреччину.

"Туреччина – це дуже для нас важливо, бо вона має найбільшу армію в Європі", - додав він.

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Він припустив, що США та Британія одними з останніх приєднаються до безпекових гарантій. Водночас стан перемовин із КНР, за словами Арахамії, на рівні найменшої готовності у порівнянні з іншими державами, які активно допомагають Україні. Однак, з огляду на заяву голови КНР Сі Цзіньпіна, депутат вважає, що Китай "концептуально не заперечує".

"В принципі, цих п’яти країн буде достатньо для того, щоб рухатися. Далі - вільне приєднання всіх інших. Якщо інші країни в повному обсязі нададуть ці гарантії, чи можливо, в іншому якомусь роді можуть надати гарантії. Але в нас є той мінімум для того, щоб ми розуміли, що маємо гарну конструкцію, яка дійсно буде захищати Україну від будь-якої агресії в майбутньому", - зазначив політик.

Він також нагадав, що готовність надати Україні гарантії безпеки вже висловили три країни-члени НАТО: Туреччина, Німеччина та Італія.

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Автор: 

НАТО (6424) Арахамія Давид (1103)


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Топ коментарі
+56
зжальтесь, не друкуйте нічого про цього дебіла...
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02.04.2022 23:56
+43
Дебіл ***** ******** хтось йог
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02.04.2022 23:56
+38
Какой ПОЦ дал этому дегенерату Украинское гражданство??????????????????????????????????!!!
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02.04.2022 23:57
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Я не хочу жить по старой украинской поговорке - плыл, плыл и на берегу обосра...
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03.04.2022 00:18 Відповісти
Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной! Аль Капоне
Я б дуже сильно задумався на місці зелі,бо походу абхаз і білорус щось замишляють.
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03.04.2022 00:19 Відповісти
Конституцію України дійсно потрібно міняти, але не там де записано про вступ до НАТО та ЄС, а внести зміни до статті про громадянство.
Всі хто не народжений в Україні, незалежно скільки би не жив, чи скільки б не був в українському громадянстві, не має права займати державні посади, працювати в державних установах, не має права обирати, бути обраним і приймати участь в референдумах всіх рівнів. Тоді б таких Арахноїдів в українській політиці не було б взагалі, як і 90% зрадників. Хай займаються бізнесом, науками, співають, танцюють, але не лізуть руйнувати чужу і не зрозумілу для них країну. От коли цей Арахноїдит народить в Україні дитину, саме в Україні а не у США, де таки розумники як правило народжують своїх дітей, то вже його дитина буде мати право змінювати устрій країни.
А поки хай де Арахноїдит за російськім кораблем, тим більше його Батьківщина РФ.
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03.04.2022 19:28 Відповісти
*** ця ж Арахофобія сама написала що "позаблоковий статус ", тепер воно хоче своє НАТО, ну дайте йому гвінтівку Мосіна та 5 набоїв
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03.04.2022 00:20 Відповісти
краще парабеллум із одним патроном...

хоча, ні, такого треба під конвоєм вести
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03.04.2022 00:27 Відповісти
Наче каналізацію прорвало
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03.04.2022 00:25 Відповісти
Великобритания есть тоже ядерная держава..А вот как Китай туда попал ?….Китай и раша -два сапога пара..и я не верю,что Китай не знал о планах «пу».относительно вторжения в Украину Нужно смотреть не только на наличие ядерного оружия ,но и экономическое и политическое развитие страны..Турция и Китай -две диктаторские страны ,смотрите ,что он сделал с Гонконгом ,а Турция сейчас экономически находится сильно на «дне»,да и Китай не такой уж сильный .
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03.04.2022 00:27 Відповісти
не читав. ВСІМ ПРОПОНУЮ-новини від агрохламідії, ермака та подоляка з бакановим-тупо не коментувати, повний ігнор!!!!
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03.04.2022 00:27 Відповісти
А те,що вони підпишуть-теж не помічати???
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03.04.2022 00:36 Відповісти
Вони засцурять, бо з Київа не втечуть.
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03.04.2022 01:11 Відповісти
Треба слідкувати щоб зрада не пройшла
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03.04.2022 00:36 Відповісти
От що будемо робити з цими підерами каломойського після війни7
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03.04.2022 00:29 Відповісти
Після війни вже пізно щось робити,бо зараз вони зроблять нас разом. Ще раз.
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03.04.2022 00:38 Відповісти
Це так.
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03.04.2022 01:25 Відповісти
Арахламидия перешел на тяжелые наркотики, видать кокс уже не вставляет. Яке кончене!
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03.04.2022 00:29 Відповісти
Там інше , там Абрамович обілетів всю цю , продажну , переговорну группу!
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03.04.2022 00:48 Відповісти
А чому не платити?
Санкції зняти хто Байдена просив?
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03.04.2022 02:35 Відповісти
Опять понесло, еще и китаёзу приписал олух *******. Ох и выбрали власть!
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03.04.2022 00:30 Відповісти
Ну так Китай по словам агрохламидии самый большой и эффективный член НАТО
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03.04.2022 00:39 Відповісти
Дибілко арахам! Пішов *****!
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03.04.2022 00:32 Відповісти
Дебіл і не лікується.
Великобританія вже сказала, що надавати гарантії такі як ст. 5 НАТО не буде.
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03.04.2022 00:32 Відповісти
Та ніхто не буде такі гарантіі як НАТО надавати. Вони дурять народ тай все
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03.04.2022 00:42 Відповісти
Ідіот.
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03.04.2022 00:36 Відповісти
О плющить..!
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03.04.2022 00:42 Відповісти
Спочатку українське НАТО, а поті український Євросоюз, а потім не все так однозначно с русскими же у нас ментальная связь
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03.04.2022 00:45 Відповісти
Хто - небудь , зупиніть Агрохімію , бо йому очі затьмарило бабло Абрамовича 😡
вся ця шобла ( переговорників) наших вже куплена 100%
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03.04.2022 00:46 Відповісти
Англичане сказали,что даже неба не закроют если что по этим ***** гарантиям,где там референдум?Один одно вещает,второй другое,на этого смотришь-вообще сразу все понятно.
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03.04.2022 00:57 Відповісти
Хто тобі мавпа, дав право порушувати конституцію України.Там вибір України йти в НАТО зроблений Верховною Радою.Не тобі мавпа, рішати за Україну. Арахамію судити по закону воєнного часу, разом з тими, хто послав його на перемовини.
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03.04.2022 01:17 Відповісти
Ара-хамові пора вже "брому" дати. А краще - галоперидолу. Бо дуже вже його ковбасить.
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03.04.2022 01:25 Відповісти
Смоли ему горячей и говна на лопате
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03.04.2022 01:43 Відповісти
В переговорах Украины с агрессором участвует скандальный представитель «пятой колонны»

Ср, 30/03/2022 - 20:31

АЛЕКСАНДР ЧАЛЫЙ ИЗВЕСТЕН КАК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ЛОББИСТ РОССИЙСКИХ ИНТЕРЕСОВ.

14 февраля 2020 года он оказался в центре скандала на Мюнхенской конференции по безопасности, подписав вместе с российским проправительственным центром 12 шагов для «укрепления» безопасности Украины.
Заметим только, что в п. 12 говорилось о «запуске нового национального диалога об идентичности», который должен учесть взгляды, в частности, России и Венгрии на «темы истории, национальной памяти, языка, идентичности и опыт меньшинств».

https://crime-ua.com/node/29669
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03.04.2022 01:52 Відповісти
В плане также говорилось о снятии санкций с России к выполнению Минска, о нормализации отношений ЕС - Россия, об аннексии Крыма не упоминалось.

Документ подписали сам Александр Чалый, его конфидент Алексей Семений, почему-то представившийся сотрудником СНБОУ и Василий Филипчук, который в 2017 году предлагал признать КРЫМ
спорной территорией, отложить на 20 лет вопросы его принадлежности,

а в настоящее время официально считать оккупационные власти в Крыму легитимными, а Севастополь - вообще предложить РФ на 99 лет.

https://crime-ua.com/node/29669
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03.04.2022 01:54 Відповісти
В 2020 году А.ЧАЛЫЙ вошел в состав «инициативы 16 июля».

Давайте присмотримся сначала к компании подписантов.

Кроме упомянутой выше троицы на первом месте стоит Руслан Бортник, помощник бежавшего в Россию приснопамятного украинофоба Вадима Колесниченко;

далее многолетний соратник Сергея Левочкина - Андрей Ермолаев;

ведущий канала Ахметова Тигран Мартиросян; одиозная Марина Ставнийчук, заместитель главы АП у Януковича;

«регионалы» Олег Зарубинский, Владимир Семиноженко, Василий Мармазов;

подпевалы Медведчука Руслан Бизяев и другие фигуранты «базы скрытых пиарщиков». Компания еще та.

https://crime-ua.com/node/29669
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03.04.2022 01:56 Відповісти
Бляха, коли вже закриє пельку ця тупорила чорнорота абізянія?!!!
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03.04.2022 04:45 Відповісти
Ці "зелені большєвічки" вже достали своєю тупістю всіх... І воно, ущербне, навіть не розуміє, настільки воно виглядає дурнем.... Тьфу, гидота...
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03.04.2022 05:00 Відповісти
этот дебил с гор задолбал... голубок суходроченный... нельзя избирать на выборные должности неукраинцев... должны быть только украинцы, рожденные в Украине от украинцев... хватит сранной "дружбы народов"... хламидия прилезло в Украины из сранной осетии и сейчас не только права свои качает, но и постоянно дурь порет всякую... когда его видишь - становится неприятно, а когда слышишь, то создается впечатление, что Украины рождает одних дебилов...
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03.04.2022 06:10 Відповісти
+
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03.04.2022 07:29 Відповісти
Бог ти мій,що воно несе!!!
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03.04.2022 07:30 Відповісти
Ідіот
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03.04.2022 07:44 Відповісти
а чого не беруть в компанію договорників красеня стефанчука він потрібний
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03.04.2022 08:18 Відповісти
Хто "кришуэ" цю "ослаблять" до речі це іменник???
Хотів спитати, а відповідь то на поверхні...
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03.04.2022 08:28 Відповісти
хламідія обламайся ти вже стільки наговорив,що не лізе в жодні ворота.
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03.04.2022 10:22 Відповісти
арахамія показує розумовий рівень Зе команди.
Взагалі за всі його виступи (війни не буде, західні ЗМІ розгонюють паніку) і як голова монобільшості він повинен був уже застрелитись!!!
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03.04.2022 11:08 Відповісти
Да дайте їм там вже кокса, видно запаси кінчилися, да криє наркош.
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03.04.2022 12:06 Відповісти
Що собі хоче Арахноїдия,(запалення мозку) мало кого цікавить. В Конституції записано вступ до НАТО! Хай виконує.
Не хоче? Хай іде слідом за російським військовим кораблем.
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03.04.2022 19:11 Відповісти
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