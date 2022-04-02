Хочемо створити українське НАТО, - Арахамія
Голова української переговірної делегації Давид Арахамія вважає, що для України важливими гарантами безпеки є США, Велика Британія, Китай, Туреччина і Франція.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У нас є мінімальний пакет, тобто без них ми не будемо рухатися. Ми ж хочемо зробити власне, українське НАТО, і для нас важливо, щоб найбільші та найефективніші країни НАТО надавали підтримку в разі агресії", - пояснив він.
За словами Арахамії, важливими гарантами безпеки є держави з ядерним потенціалом – Франція, Китайська Народна Республіка, Сполучені Штати Америки. Окрім цього, Україна бачить своїми союзниками Велику Британію та Туреччину.
"Туреччина – це дуже для нас важливо, бо вона має найбільшу армію в Європі", - додав він.
Він припустив, що США та Британія одними з останніх приєднаються до безпекових гарантій. Водночас стан перемовин із КНР, за словами Арахамії, на рівні найменшої готовності у порівнянні з іншими державами, які активно допомагають Україні. Однак, з огляду на заяву голови КНР Сі Цзіньпіна, депутат вважає, що Китай "концептуально не заперечує".
"В принципі, цих п’яти країн буде достатньо для того, щоб рухатися. Далі - вільне приєднання всіх інших. Якщо інші країни в повному обсязі нададуть ці гарантії, чи можливо, в іншому якомусь роді можуть надати гарантії. Але в нас є той мінімум для того, щоб ми розуміли, що маємо гарну конструкцію, яка дійсно буде захищати Україну від будь-якої агресії в майбутньому", - зазначив політик.
Він також нагадав, що готовність надати Україні гарантії безпеки вже висловили три країни-члени НАТО: Туреччина, Німеччина та Італія.
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Я б дуже сильно задумався на місці зелі,бо походу абхаз і білорус щось замишляють.
Всі хто не народжений в Україні, незалежно скільки би не жив, чи скільки б не був в українському громадянстві, не має права займати державні посади, працювати в державних установах, не має права обирати, бути обраним і приймати участь в референдумах всіх рівнів. Тоді б таких Арахноїдів в українській політиці не було б взагалі, як і 90% зрадників. Хай займаються бізнесом, науками, співають, танцюють, але не лізуть руйнувати чужу і не зрозумілу для них країну. От коли цей Арахноїдит народить в Україні дитину, саме в Україні а не у США, де таки розумники як правило народжують своїх дітей, то вже його дитина буде мати право змінювати устрій країни.
А поки хай де Арахноїдит за російськім кораблем, тим більше його Батьківщина РФ.
хоча, ні, такого треба під конвоєм вести
Санкції зняти хто Байдена просив?
Великобританія вже сказала, що надавати гарантії такі як ст. 5 НАТО не буде.
вся ця шобла ( переговорників) наших вже куплена 100%
Ср, 30/03/2022 - 20:31
АЛЕКСАНДР ЧАЛЫЙ ИЗВЕСТЕН КАК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ЛОББИСТ РОССИЙСКИХ ИНТЕРЕСОВ.
14 февраля 2020 года он оказался в центре скандала на Мюнхенской конференции по безопасности, подписав вместе с российским проправительственным центром 12 шагов для «укрепления» безопасности Украины.
Заметим только, что в п. 12 говорилось о «запуске нового национального диалога об идентичности», который должен учесть взгляды, в частности, России и Венгрии на «темы истории, национальной памяти, языка, идентичности и опыт меньшинств».
https://crime-ua.com/node/29669
Документ подписали сам Александр Чалый, его конфидент Алексей Семений, почему-то представившийся сотрудником СНБОУ и Василий Филипчук, который в 2017 году предлагал признать КРЫМ
спорной территорией, отложить на 20 лет вопросы его принадлежности,
а в настоящее время официально считать оккупационные власти в Крыму легитимными, а Севастополь - вообще предложить РФ на 99 лет.
https://crime-ua.com/node/29669
Давайте присмотримся сначала к компании подписантов.
Кроме упомянутой выше троицы на первом месте стоит Руслан Бортник, помощник бежавшего в Россию приснопамятного украинофоба Вадима Колесниченко;
далее многолетний соратник Сергея Левочкина - Андрей Ермолаев;
ведущий канала Ахметова Тигран Мартиросян; одиозная Марина Ставнийчук, заместитель главы АП у Януковича;
«регионалы» Олег Зарубинский, Владимир Семиноженко, Василий Мармазов;
подпевалы Медведчука Руслан Бизяев и другие фигуранты «базы скрытых пиарщиков». Компания еще та.
https://crime-ua.com/node/29669
Хотів спитати, а відповідь то на поверхні...
Взагалі за всі його виступи (війни не буде, західні ЗМІ розгонюють паніку) і як голова монобільшості він повинен був уже застрелитись!!!
Не хоче? Хай іде слідом за російським військовим кораблем.