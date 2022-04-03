Жителів Лозової через загрозу ракетних ударів евакуюють в Полтавську область, - голова ОДА

Жителів Лозової, що на Харківщині, завтра планують евакуювати в Полтавську область. Російські окупанти можуть завдати ракетних ударів по місту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОДА Олега Синєгубова.

"Є загрози ракетних ударів у Лозівській громаді, рекомендуємо евакуювати населення. Завтра електропоїздом плануємо перевезти лозівчан у напрямку Полтавської області", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Слобідського району Харкова увечері 3 квітня є загиблі і постраждалі серед мирного населення, зокрема діти.

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