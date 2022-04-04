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З самого ранку окупанти завдали декілька ракетних ударів по Миколаєву, - Сєнкевич
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Зранку 4 квітня війська РФ завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі, з самого ранку російські війська нанесли кілька ракетних ударів по місту. Збираємо дані. Як завжди, прошу вас не публікувати ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела", - зауважив він.
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