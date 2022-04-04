З самого ранку окупанти завдали декілька ракетних ударів по Миколаєву, - Сєнкевич

Зранку 4 квітня війська РФ завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, з самого ранку російські війська нанесли кілька ракетних ударів по місту. Збираємо дані. Як завжди, прошу вас не публікувати ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали декілька ракетних ударів по Миколаєву, - мер Сєнкевич