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З самого ранку окупанти завдали декілька ракетних ударів по Миколаєву, - Сєнкевич

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Зранку 4 квітня війська РФ завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, з самого ранку російські війська нанесли кілька ракетних ударів по місту. Збираємо дані. Як завжди, прошу вас не публікувати ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали декілька ракетних ударів по Миколаєву, - мер Сєнкевич

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
Отчаянные попытки бомбить юг Украины то Одессу то Николаев. Не по зубам вам Украина скот касапский.
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04.04.2022 08:18
+22
ТОПИТЬ РАШИСТСКИЕ КОРАБЛИ ВБЛИЗИ ОДЕССЫ. УДАРИТЬ ПО КЕРЧЕНСКОМУ МОСТУ И СНЕСТИ РАШИСТСКУЮ БАЗУ ЧФ В СЕВАСТОПОЛЕ НА Х..Й!
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04.04.2022 08:23
+13
если фрегат "взбздун адмирал ушаков" вчера был поврежден, то, наверное, эти удары были нанесены фрегатом "взбздун адмирал эссен"... поэтому обеих взбздунов надо потопить...
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04.04.2022 08:14
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если фрегат "взбздун адмирал ушаков" вчера был поврежден, то, наверное, эти удары были нанесены фрегатом "взбздун адмирал эссен"... поэтому обеих взбздунов надо потопить...
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04.04.2022 08:14 Відповісти
Отчаянные попытки бомбить юг Украины то Одессу то Николаев. Не по зубам вам Украина скот касапский.
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04.04.2022 08:18 Відповісти
ТОПИТЬ РАШИСТСКИЕ КОРАБЛИ ВБЛИЗИ ОДЕССЫ. УДАРИТЬ ПО КЕРЧЕНСКОМУ МОСТУ И СНЕСТИ РАШИСТСКУЮ БАЗУ ЧФ В СЕВАСТОПОЛЕ НА Х..Й!
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04.04.2022 08:23 Відповісти
Питання чим?
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04.04.2022 08:28 Відповісти
Асфальтом и тысячами деревьев.
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04.04.2022 08:35 Відповісти
Ракетами закатаними в асфальт.
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04.04.2022 08:36 Відповісти
Ні ...вашою піз...тут

Стратеги ПРовокатори плять.
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04.04.2022 08:45 Відповісти
Гриня. іди за рускім кораблем, хамелеон
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04.04.2022 08:50 Відповісти
Перша стадія: заперечення
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04.04.2022 09:20 Відповісти
"Трубою для мертвячука"
...
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04.04.2022 08:50 Відповісти
Это труба у Бени, акстись, митя!
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06.04.2022 03:59 Відповісти
Гарними дорогами!
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04.04.2022 09:08 Відповісти
Гарними дорогами! 🤬
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04.04.2022 09:09 Відповісти
Гарними дорогами і величезними відкатами ...
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04.04.2022 09:18 Відповісти
Давно пора.
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04.04.2022 12:32 Відповісти
Під....сер
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04.04.2022 08:43 Відповісти
странно, ведь недавно по заводу Океан уже наносили ракетные удары.
россияне пишут по до 500 погибших ВСУ с техникой - такое возможно?
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22.06.2022 13:00 Відповісти
 
 