С самого утра оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву, - Сенкевич

Утром 4 апреля войска РФ нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, с самого утра российские войска нанесли несколько ракетных ударов по городу. Собираем данные. Как всегда, прошу вас не публиковать никаких фото или видео до того, как это сделают официальные источники", - заметил он.

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