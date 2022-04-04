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С самого утра оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву, - Сенкевич
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром 4 апреля войска РФ нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, с самого утра российские войска нанесли несколько ракетных ударов по городу. Собираем данные. Как всегда, прошу вас не публиковать никаких фото или видео до того, как это сделают официальные источники", - заметил он.
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