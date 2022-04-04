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С самого утра оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву, - Сенкевич

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Утром 4 апреля войска РФ нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, с самого утра российские войска нанесли несколько ракетных ударов по городу. Собираем данные. Как всегда, прошу вас не публиковать никаких фото или видео до того, как это сделают официальные источники", - заметил он.

Читайте: Войска РФ нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву, - мэр Сенкевич
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Топ комментарии
+23
Отчаянные попытки бомбить юг Украины то Одессу то Николаев. Не по зубам вам Украина скот касапский.
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04.04.2022 08:18
+22
ТОПИТЬ РАШИСТСКИЕ КОРАБЛИ ВБЛИЗИ ОДЕССЫ. УДАРИТЬ ПО КЕРЧЕНСКОМУ МОСТУ И СНЕСТИ РАШИСТСКУЮ БАЗУ ЧФ В СЕВАСТОПОЛЕ НА Х..Й!
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04.04.2022 08:23
+13
если фрегат "взбздун адмирал ушаков" вчера был поврежден, то, наверное, эти удары были нанесены фрегатом "взбздун адмирал эссен"... поэтому обеих взбздунов надо потопить...
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04.04.2022 08:14
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если фрегат "взбздун адмирал ушаков" вчера был поврежден, то, наверное, эти удары были нанесены фрегатом "взбздун адмирал эссен"... поэтому обеих взбздунов надо потопить...
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04.04.2022 08:14 Ответить
Отчаянные попытки бомбить юг Украины то Одессу то Николаев. Не по зубам вам Украина скот касапский.
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04.04.2022 08:18 Ответить
ТОПИТЬ РАШИСТСКИЕ КОРАБЛИ ВБЛИЗИ ОДЕССЫ. УДАРИТЬ ПО КЕРЧЕНСКОМУ МОСТУ И СНЕСТИ РАШИСТСКУЮ БАЗУ ЧФ В СЕВАСТОПОЛЕ НА Х..Й!
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04.04.2022 08:23 Ответить
Питання чим?
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04.04.2022 08:28 Ответить
Асфальтом и тысячами деревьев.
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04.04.2022 08:35 Ответить
Ракетами закатаними в асфальт.
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04.04.2022 08:36 Ответить
Ні ...вашою піз...тут

Стратеги ПРовокатори плять.
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04.04.2022 08:45 Ответить
Гриня. іди за рускім кораблем, хамелеон
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04.04.2022 08:50 Ответить
Перша стадія: заперечення
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04.04.2022 09:20 Ответить
"Трубою для мертвячука"
...
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04.04.2022 08:50 Ответить
Это труба у Бени, акстись, митя!
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06.04.2022 03:59 Ответить
Гарними дорогами!
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04.04.2022 09:08 Ответить
Гарними дорогами! 🤬
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04.04.2022 09:09 Ответить
Гарними дорогами і величезними відкатами ...
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04.04.2022 09:18 Ответить
Давно пора.
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04.04.2022 12:32 Ответить
Під....сер
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04.04.2022 08:43 Ответить
странно, ведь недавно по заводу Океан уже наносили ракетные удары.
россияне пишут по до 500 погибших ВСУ с техникой - такое возможно?
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22.06.2022 13:00 Ответить
 
 