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Російські загарбники готуються до величезного прориву на Луганщині, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гайдай

Російські загарбники готуються до величезного прориву на Луганщині, вночі ЗСУ відбило ворожу атаку в районі Рубіжного.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Телемарафоні на прямому включенні повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"Дійсно, йде накопичення величезне особового складу, техніки, готуються до величезного прориву. Вночі була спроба в районі Рубіжного зробити прорив, але наші захисники відбили атаку, там підбили декілька танків, є десятки загиблих серед ворогів", - повідомив очільник області.

Він зазначив, що українські військові тримають оборону, але "бачимо, що накопичення йде дуже-дуже потужно".

Гайдай звернувся до жителів Луганщини з проханням усім евакуюватися, тому що ворог "буде просто знищувати все на своєму шляху".

За його словами, російські загарбники наразі використовують жителів тимчасово окупованих територій як "гарматне м'ясо".

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Топ коментарі
+40
Боже грани ВСУ
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04.04.2022 11:07
+37
Як казав Гайдай, на Луганщині 6 тисяч шахтарів і з них тільки 5(!) записалися до тероборони. Я сам з Луганщині, мій батько все життя був шахтарем, але я за те, щоб після визволення Донбасу, треба провести дерусіфікацію.
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04.04.2022 11:11
+24
Когда уже до всех дойдет, что цель имперской России - ГЕНОЦИД украинской нации. Потому что российская империя и украинская нация не могут сосуществовать вместе, абсолютно, зто совершенно несовместимые вещи.

Украинцы знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.

Путину проще уничтожить целую нацию, чем принять горькую правду !

Путина и всех причастных, в срочном порядке, нужно заочно арестовать. Что бы ни один не смог уехать в нормальную страну. Что бы их сразу задерживали и в Гаагу !

P.S. (Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)
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04.04.2022 11:16
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Боже грани ВСУ
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04.04.2022 11:07 Відповісти
Слушна думка,збереження життя, та не відволікання ЗСУ від роботи. Бережіть себе і Україну
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04.04.2022 11:07 Відповісти
Уже началось с востока Харькова сильные бои, Боже храни воинов Украины!
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04.04.2022 11:10 Відповісти
Откуда инфа?
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04.04.2022 11:18 Відповісти
Подтверждаю, с самого утра в области слышу постоянные разрывы
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04.04.2022 11:28 Відповісти
Як казав Гайдай, на Луганщині 6 тисяч шахтарів і з них тільки 5(!) записалися до тероборони. Я сам з Луганщині, мій батько все життя був шахтарем, але я за те, щоб після визволення Донбасу, треба провести дерусіфікацію.
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04.04.2022 11:11 Відповісти
Розмосковщенє, бо нічого руского на Москві зроду не було, нема і бути не може.
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04.04.2022 11:28 Відповісти
"після війни "- зайве
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04.04.2022 11:53 Відповісти
Дерусификацией ничего не достигнешь. Выселять, лишать гражданства тех, кто поддерживает русский мир. Кто сотрудничал, - сажать.
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04.04.2022 12:38 Відповісти
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04.04.2022 11:11 Відповісти
вони ніби і 24 лютого потужно наступали і лягали тоді тисячами, зараз їх теж є чим зустріти
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04.04.2022 11:12 Відповісти
Та да, страшно, шо пи*дец. Имеем в наличии ПТРК Стугна, FGM-148 Javelin, NLAW, ещё испанцы подкинули Аlcotan-100, штука не хуже NLAW. Уже есть дроны-камикадзе, работают до 40-ка км, промолчу откуда, но расчеты заканчивают обучение. Для воздушных целей тоже добра хватает, особенно бойцам понравилась английская система с тремя разделяющимися дротиками, работает безотказно. Для высотных воздушных целей наготове ракеты С-300
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04.04.2022 23:21 Відповісти
Треба розміщувати об'яви про винагороду за здану техніку на узбіччях доріг, де є ймовірність прориву орків - замість банерів, дорожніх вказівників тощо.
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04.04.2022 11:13 Відповісти
#путинсгинь
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04.04.2022 11:16 Відповісти
Когда уже до всех дойдет, что цель имперской России - ГЕНОЦИД украинской нации. Потому что российская империя и украинская нация не могут сосуществовать вместе, абсолютно, зто совершенно несовместимые вещи.

Украинцы знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.

Путину проще уничтожить целую нацию, чем принять горькую правду !

Путина и всех причастных, в срочном порядке, нужно заочно арестовать. Что бы ни один не смог уехать в нормальную страну. Что бы их сразу задерживали и в Гаагу !

P.S. (Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)
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04.04.2022 11:16 Відповісти
До всех дошло,кроме шоблы из ОП.
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04.04.2022 11:18 Відповісти
А як же перемовини з уйлом?
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04.04.2022 11:29 Відповісти
Потому что: цель имперской России - ГЕНОЦИД украинской нации, а не ОП
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04.04.2022 11:32 Відповісти
всем желающим оружие? Ви школяр?
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04.04.2022 11:23 Відповісти
А в чому проблема - роздати всім бажаючим чоловікам зброю? В кожному райцентрі є сотні ветеранів АТО/ООС, відставних військових та силовиків, які отримають шанс захистити свої сім'ї від звірств орків.
Чи ти хочеш, щоб Буча повторювалась знову і знову?
Не на танки з калашом ходити, а то тут багато під'******** вже було, а дати чоловіку можливість покласти пару-тройку орків перед смертю, а не бути закатованим без зброї. Але ти навряд чи це зрозумієш.
Оцю тему - "нельзя раздавать оружие населению" - розкручують ольгінські боти.

Також є піздежом теза, що "всі бажаючі зброю вже отримали". Це розсказують лише ті, хто реально у свій РВК не ходив.
Приходиш в РВК, якщо ти не в першій черзі резерву, записують твій телефон і відправляють додому. "Якщо треба буде, ми вас викличемо".

Вазагалі то в коментах багато або молодих діванних полководців, які не служили в армії, або прихованих ольгінських тролів.
Поширюють одні й ті ж наративи: "цивільному населенню зброю видавати не можна" і "всі, хто хотів, зброю отримав".
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04.04.2022 13:02 Відповісти
Я хотів, - місяць як в ТРО. До цих пір чекаю.
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04.04.2022 14:52 Відповісти
Я дивився інтерв"ю Гайдая,де він розказував,що заздрить тим регіонам де в тероборону черги.На луганщині в тероборону записалося три з половиною чоловіки,зброю роздавати нікому.
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04.04.2022 11:30 Відповісти
100 лет назад такая тактика еще частично работала. Но после изобретения артиллерии это получило название "пушечное мясо". В современной войне воюют специалисты при помощи специальной техники. А сколько у кого млн бойцов с АК это вообще не аргумент при наличии большого количества всё той же артиллерии.
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04.04.2022 11:39 Відповісти
какая конечная цель? в ссср родственник преподавал в академии генштаба, заканчивал харьковское танковое, обьяснял, ЯО оно так, но пока нога солдата не ступила на территорию, война не выиграна. афганистан, чечня и что?
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04.04.2022 11:57 Відповісти
озброєний народ не можна поставити на коліна , як до речі ставили на коліна та вбивали в Бучі , а тільки можна знищити , що вони всеодно зроблять , так краще померти за волю стоячи на смерть зі зброєю чим на колінах...
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04.04.2022 12:04 Відповісти
все так, но этим нужно было заниматься все 8 лет с самого начала, учить в школах обращению с оружием, слаживанию, тактике, чтобы не бухали, не стрелялись, еже-месячные\недельные стрельбы, продажа патронов в магазинах и киосках, как сигарет, сейфы и т.п. ну и плюс взаимодействие с техникой, связь, командование. в общем, страна-армия, как и должно было быть при нападении и оккупации ядерным государством. но у нас была демократия и распилы, кто-то считал что все ок и т.п..
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04.04.2022 13:18 Відповісти
Verter_98, ти 1998 року народження? Ти не зрозумів ***** і навряд чи зрозумієш.
Наприклад, ти жив в Бучі, в твій дім прийшло 3 орка-бурята. Помародерити та поасилувати. В тебе є два варіанти:
1. Якщо в тебе є калаш - покласти цих орків, потім зрозуміло, прибіжуть ще орки і завалять тебе. Але ти помреш як чоловік, захищаючм свою родину;
2. Якщо в тебе немає калаша - тобі зв'яжуть руки, на твоїх очах згвалтують твою дружину, а потім завалять і тебе.
Ти який варіант обереш, синку?
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04.04.2022 13:09 Відповісти
А у zeленського можна запитувати? або лише у єрмака?
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04.04.2022 12:57 Відповісти
Якщо ти задаєш такі запитання, ти звичайнісінький телепень))) де взяти стільки зброї? набоїв? касок, броньжилетів, і багато іншого, Україна найбільший виробник зброї у світі? з такими телепнями ми дійсно не переможні...
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04.04.2022 12:54 Відповісти
Сподіваюсь що їх чекає "сюрприз"
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04.04.2022 11:18 Відповісти
Им пофег, они газет не читают. Да и мама ипотеку закроет на похоронные выплаты.
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04.04.2022 12:00 Відповісти
Люди які згаходяться близько до фронту та районах можливого гаступу ворога - зберіть цінні речі й хоча б на якийсь час до родичів у безпечніших місцях, або ж в західні регіони, не ризикуйте, потім може бути пізно.
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04.04.2022 11:20 Відповісти
уже было под Киевом , итог - 18300 дохлых бурятов
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04.04.2022 11:20 Відповісти
орки вже діють по іншому..навчились за місяць...дякуючи нашим підказкам
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04.04.2022 11:24 Відповісти
Я тоже поражаюсь тому, как аналитики обсасывают все проблемы армии орков, по сути давая им подсказки к тому, как действовать более эффективно.
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04.04.2022 11:32 Відповісти
Правильный заголовок: Российские оккупанты готовятся массово умереть на Луганщине
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04.04.2022 11:21 Відповісти
ta vy šooo??? "umeretj"??? Mabutj "sdoxnutj"?
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04.04.2022 12:39 Відповісти
Господи ,храни ,защити Украину и её доблестные
Вооружённые Силы !
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04.04.2022 11:42 Відповісти
- Опять хочу штурмовать Лондон..
- А вы уже штурмовали?!
- Нет, в прошлом году тоже хотел штурмовать.
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04.04.2022 11:58 Відповісти
Лише евакуюватися? А де заклики іти в підпілля та нищити ворога з тилу, руйнувати залізничні колії та ін.?
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04.04.2022 12:12 Відповісти
Добре що Гайдай хоча б щось адекватне, корисне каже.
На відміну від арестовичів та представників місцевої влади Київської області, які годували людей баснями, що пуйло не піде на Київ та "все під контролем".
Якби казали правду, то багато хто виїхав би і не потрапив в окупацію, уникнув тортур та смерті.
І нашим військовим легше воювати, коли в населених пунктах менше цивільного населення.
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04.04.2022 12:37 Відповісти
наші нещодавно захопили цілу буратіну з боєкомплектом. От цим би в'***** по зосередженню супротивника.
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04.04.2022 13:02 Відповісти
Сподіваюсь - наше командування теж до цього готується. Щоб не сталось - як при вторгнені орків з Криму в Херсонську обл.
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04.04.2022 13:49 Відповісти
Забег по равнинам при работе украинской артелерии... ну чтож, удачной охоты украинским артилеристам. Нас ждут фотографии оторваных жоп и кишок.
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04.04.2022 16:09 Відповісти
 
 