Російські загарбники готуються до величезного прориву на Луганщині, - Гайдай

Російські загарбники готуються до величезного прориву на Луганщині, вночі ЗСУ відбило ворожу атаку в районі Рубіжного.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Телемарафоні на прямому включенні повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"Дійсно, йде накопичення величезне особового складу, техніки, готуються до величезного прориву. Вночі була спроба в районі Рубіжного зробити прорив, але наші захисники відбили атаку, там підбили декілька танків, є десятки загиблих серед ворогів", - повідомив очільник області.

Він зазначив, що українські військові тримають оборону, але "бачимо, що накопичення йде дуже-дуже потужно".

Гайдай звернувся до жителів Луганщини з проханням усім евакуюватися, тому що ворог "буде просто знищувати все на своєму шляху".

За його словами, російські загарбники наразі використовують жителів тимчасово окупованих територій як "гарматне м'ясо".

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