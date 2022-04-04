Российские захватчики готовятся к огромному прорыву в Луганской области, - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики готовятся к огромному прорыву в Луганской области, ночью ВСУ отразило вражескую атаку в районе Рубежного.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Телемарафоне на прямом включении сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Действительно, идет накопление огромного личного состава, техники, готовящейся к огромному прорыву. Ночью была попытка в районе Рубежного совершить прорыв, но наши защитники отразили атаку, там подбили несколько танков, есть десятки погибших среди врагов", - сообщил глава области.
Он отметил, что украинские военные держат оборону, но "видим, что накопление идет очень-очень мощно".
Гайдай обратился к жителям Луганской области с просьбой всем эвакуироваться, потому что враг "будет просто уничтожать все на своем пути".
По его словам, российские захватчики используют жителей временно оккупированных территорий как "пушечное мясо".
Пожалуйста, подождите...
Украинцы знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.
Путину проще уничтожить целую нацию, чем принять горькую правду !
Путина и всех причастных, в срочном порядке, нужно заочно арестовать. Что бы ни один не смог уехать в нормальную страну. Что бы их сразу задерживали и в Гаагу !
P.S. (Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)
Чи ти хочеш, щоб Буча повторювалась знову і знову?
Не на танки з калашом ходити, а то тут багато під'******** вже було, а дати чоловіку можливість покласти пару-тройку орків перед смертю, а не бути закатованим без зброї. Але ти навряд чи це зрозумієш.
Оцю тему - "нельзя раздавать оружие населению" - розкручують ольгінські боти.
Також є піздежом теза, що "всі бажаючі зброю вже отримали". Це розсказують лише ті, хто реально у свій РВК не ходив.
Приходиш в РВК, якщо ти не в першій черзі резерву, записують твій телефон і відправляють додому. "Якщо треба буде, ми вас викличемо".
Вазагалі то в коментах багато або молодих діванних полководців, які не служили в армії, або прихованих ольгінських тролів.
Поширюють одні й ті ж наративи: "цивільному населенню зброю видавати не можна" і "всі, хто хотів, зброю отримав".
но у нас была демократия и распилы, кто-то считал что все ок и т.п..
Наприклад, ти жив в Бучі, в твій дім прийшло 3 орка-бурята. Помародерити та поасилувати. В тебе є два варіанти:
1. Якщо в тебе є калаш - покласти цих орків, потім зрозуміло, прибіжуть ще орки і завалять тебе. Але ти помреш як чоловік, захищаючм свою родину;
2. Якщо в тебе немає калаша - тобі зв'яжуть руки, на твоїх очах згвалтують твою дружину, а потім завалять і тебе.
Ти який варіант обереш, синку?
Вооружённые Силы !
- А вы уже штурмовали?!
- Нет, в прошлом году тоже хотел штурмовать.
На відміну від арестовичів та представників місцевої влади Київської області, які годували людей баснями, що пуйло не піде на Київ та "все під контролем".
Якби казали правду, то багато хто виїхав би і не потрапив в окупацію, уникнув тортур та смерті.
І нашим військовим легше воювати, коли в населених пунктах менше цивільного населення.