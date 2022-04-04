ДТЕК повернув світло в перші звільнені від окупантів села на Київщині

Енергетики за минулий тиждень (з 28 березня по 3 квітня) повернули світло у 278 тисячам родин у 335 населених пунктах Донецької, Київської областей та в місті Київ.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема на Київщині світло повернули для 111 250 родин у 271 населеному пункті

Також за вихідні повернули світло для 2 506 домівок у звільнених селах Київської області.

"2-3 квітня ДТЕК розпочав відновлення електропостачання в районах Київщини, звільнених Збройними силами України від російських окупантів. Фахівці компанії частково повернули світло у Велику Димерку, Михайлівку та Рудницьке Баришівського та Броварського районів, звільнених Збройними силами України від загарбників", - повідомляють в ДТЕК.

Також заживили підстанцію, котра живить обладнання мобільних та телеком операторів в Макарові, завдяки чому вдалося відновити зв’язок на раніше окупованих росіянами територіях.

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На Донеччині ремонтним бригадам ДТЕК за минулий тиждень вдалося відновити електропостачання для 84,7 тисячі клієнтів у 62 населених пунктах.