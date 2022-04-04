Бучанські кати: журналісти ідентифікували російських злочинців, які чинили воєнні злочини в Бучі. ВIДЕО
На своїх сторінках у соцмережах росіяни вихваляються причетністю до армії держави-агресора та постять фото з дівчатами, горілкою й шашликами.
Профілі військових злочинців відшукали в соцмережах журналітсти проєкту "Слідство.Info", повідомляє Цензор.НЕТ.
Вони ідентифікували деяких окупантів зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії. За даними українських військових, ця бригада безпосередньо вчиняла воєнні злочини та геноцид в районі Бучі, Ірпеня та Гостомеля. 155-ї бригада - з Владивостоку, тобто окупанти проїхали девʼять тисяч кілометрів, перетнули весь континент, щоб вбивати та гвалтувати українців.
От декілька імен окупантів, які чинили звірства в Бучі.
Матрос Михаил Ткач, 20 років народився у місті Владивосток, у 2017-му закінчив школу. Коли його призвали в армію, підписав контракт. Ткач сам зізнається, що чинить в Україні звірства. На сторінці у "Вконтактє" він пише українцю: "Носи с собой пластиковый паспорт, чтобы я, когда двухсотых чистил, мог тебя узнать. Я на память еще одно ухо возьму".
Алєксєй Гаськов, 20 років. Народився в Бурятії, закінчив там школу, був призваний до армії. Гаськов приєднався до бригади морської піхоти, чим, схоже, дуже пишався. В лютому він поїхав вбивати українців та обкрадати наші домівки, поки його дружина та батько чекали на нього вдома.
Старший сержант Алєксєй Скулкін, 33 роки. Він у російській армії служить вже 15 років. У нього є дружина і син. У 2016-му році сержант Скулкін їздив на війну в Сирію, де російська армія підтримувала злочинний режим Башара Асада. Поки сержант Скулкін вчиняє злочини на території України, його дружина поміняла аватар на веселу картинку з російським триколором і вказала статус: "жду Леху".
Старший матрос Алєксандр Черепахін, 28 років. Після закінчення школи пішов вчитися у технікум на електрозварювальника. Потім вступив на службу до російської армії. Він теж їздив в Сирію вбивати мирних людей. Тепер приїхав в Україну. У 28-річного Алєксандра є дружина і чотирирічна донька.
20-річний Андрєй Кільдішов. Народився у місті Находка Приморського краю, там же навчався у школі. Далі вступив до коледжу, а потім - до російської армії. Кільдішов – тіктокер, публікує відео з вечірок і всілякі дурнуваті жарти. Мати молодого окупанта, судячи з її соцмереж, працює в дитячому садочку чи у школі. Вихваляє тирана Сталіна з плакатами "спасибо деду за победу".
Матрос Денис Колдашов, 26 років. Народився і виріс у Приморському краї, після школи навчався в технікумі на автомеханіка. Потім пішов до армії. У 2016-2017-му роках воював в Сирії на боці режиму Башара Асада. У матроса Колдашова є дружина і пʼятирічна донька. Поки чоловік вбиває мирних українців, дружина Алєксандра їздить з подругами на шопінг.
Старший прапорщик Максим Коновалов, 36 років. Народився і виріс в Томській області, навчався в училищі на бухгалтера. Починаючи з 2003-го року, служить в російській окупаційній армії. Так само їздив в Сирію на війну. Має дружину, доньку і сина.
Старший матрос Міхаіл Мамєтьєв, 32 роки. За освітою – тракторист. У 2010-му році Міхаіл Мамєтьєв вступив на службу до армії РФ. У соцмережах публікує фото із застіль та рибалки. Як і більшість з підрозділу, у 2016-му році їздив на війну в Сирію. Має дружину і малолітню доньку.
За час війни проти України 155-та тихоокеанська бригада втратила близько половини особового складу, повідомили у Збройних силах України. Але більшість з ідентифікованих нами окупантів нещодавно були онлайн, тож вони або повернулися до Росії, або дістали поранень і зараз перебувають в лікарнях.
Будь ласка, зачекайте...
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Не розумію як людина будучі у Канаді робити ******* кацапам!
А эти твари из 155-й должны сдохнуть.
https://twitter.com/i/status/1510993666692812817
не будет! поверьте, эти сущеста не избегут наказания, и если не отправятся за решетку, так будут кормить червей
если эти мрази т.н. "вежливые люди", то какой скот ехал на бамбас со всей расеи....
Мир прозреет....
Коротеньке відео від Марка Солоніна на цю тему...
они же нигде не числятся при мобилизации и передеслокации
я уверен они там тоже были и в оккупированных городах они тоже есть
про это тоже не надо забывать
Украина обвинила Россию в умышленном массовом убийстве мирных жителей, после того как журналисты обнаружили на улицах Бучи по меньшей мере 20 тел. Россия назвала эти обвинения военной пропагандой.
"Это не единичное зверство. Именно так российские войска ведут войну против партизан", - заявил Уотлинг.
«Я думаю в тех районах, где русские заняли территорию, мы обнаружим значительное количество подобных действий.
Цель у этих убийств будет одна и та же - отомстить населению за то, что оно посмело сопротивляться. Я думаю, это будет очень широко распространено.
То же самое они делали в Афганистане. То же они делали в Чечне и во время Второй мировой войны. Это доктрина антипартизанской войны, которая заключается в коллективном наказании», - заявил эксперт.
Сплошные унижения, издевательства, бессмысленные занятия и ничего, что имело бы отношение к, собственно, военной службе. Один отслужил два года в морской пехоте. Три раза был на стрельбище. Первые полгода - просто ад кромешный. Избиения, изнасилования, отсутствие сна, самоубийства. Офицеры - сборище недоумков и садистов. «Как отсидел два года!» - выразился один из моих приятелей.
Кто вернулся из Афгана рассказывали - чем больше воевала часть, тем страшнее в ней была дедовщина. Вроде как психологическая разгрузка такая - издеваться над молодыми после ужасов войны. В Чечне было тоже самое.
Это я к тому, что в Буче орудовали вот такие же. Банда убийц и мародеров, выросших в обстановке тотального насилия и бесконечного унижения с детского сада. Ну вы же слышали, как они общаются со своими матерями и как матери общаются с ними.
Дом моих знакомых в Гостомеле разграбили и сожгли просто так. Там не было боя, перестрелок, ни одной стреляной гильзы. Сожгли - потому что красивый. «Смотри, Саня, как х@хлы живут, суки. Тащи канистру». В их деревнях и поселках красивые дома только у начальства. Это вроде как месть за свою рабскую жизнь.
Заурядность зла. Армия рабов. Саранча.
Поедут, как миленькие, на Донбасс под пули и ракеты наших пацанов, уйдут в землю с концами…
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
Включая и выдрочь шо от них отпочковалась...
Резня в Буче. Разве Россия сделала, что-то новое ?
Сегодня весь Запад клокочет в дружном негодовании. Заголовки статей и заявления политиков буквально вопиют всеобщим возмущением дикой резне, учиненной Россией в городке Буча в Киевской области Украины.Речь идет о нескольких сотнях убитых и замученных мирных жителей. Называется цифра в 480 жертв этой бойни.
Читая заголовки статей и слушая гневные сентенции западных политиков, хочется их всех спросить - А разве Россия сделала в Буче, в Мариуполе в других городах и селах Украины, что-то новое чего она не делала раньше?!
Разве вы не были свидетелями чудовищных, инфернальных русских преступлений на протяжении последних 30 лет, которые Россия совершала в режиме онлайн на глазах всего мира сначала в Чечне, а затем в Сирии?
Что изменилась в вашем восприятии, что подвигло вас к таким бурным эмоциям?
В чём разница? Или все дело в том, что кровь стала литься у вашего порога, а не в горах Кавказа?
«Сегодня есть очень четкие улики, указывающие на военные преступления России», - заявляют государственные мужи Европы и США.
Но позвольте, разве убийство 260 тысяч мирных жителей в Чечне в т.ч. 42 тысяч детей из 1,3 млн. населения (т.е. 20% народа) не было для вас уликой?!
Вы только вдумайтесь в эти цифры - 260 тысяч, среди которых 42 тысячи чеченских детей от 0 до 11 лет!!!
Сегодня мир бурлит из-за убийства 130 украинских детей. Пишут, что 480 безвинно убитых украинце в Буче это геноцид.
Но разве убийство 20% населения Чечни не было геноцидом? Если мерить мерками населения Украины это 9 млн. человек!!!
И разве не вы (Запад) привели к новой резне в Украине, закрыв глаза на резню в Чечне? И более того, оплатив эту резню миллиардами долларов и евро, разного рода кредитами, траншами и инвестициями?
Разве не вы взращивали все эти годы кровавую мразь по имени Путин, ручкались с ним на саммитах и посиделках, улыбались и лобызались, хлопали его речам, в то время как эта тварь убивала десятками тысяч мирных жителей в Чечне?!
Разве не вы приглашали эту кровавую гадину к себе в гости, в то время как он превращал Грозный и Алеппо в груду развалин, вбивая в бетон детей, женщин, больных, стариков, снося с лица земли больницы, роддома, базары, мечети, школы?!
Вы пособники и соучастники того, что сейчас происходит в Украине. Вы несете прямую ответственность за эту войну, в т.ч. за резню в Буче.
Вы и сейчас занимаетесь пособничеством кремлевской банде, отказывая Украине в поставках нужного ей вооружения, хотя Украина защищает вас и вашу сытую жизнь, умываясь в крови.
Вы пособники и трусы, господа…!
Кавказ-Центр
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/04/04/120613/reznya-v-buche--razve-rossiya-sdelala-chto-to-novoe.shtml
з цими нелюдями викликала огиду, фізичну. Це більше подіє. Ви ж не для українців показуєте, ми їх і так ненавидимо.
Арестович головний мілосердник , який сприяє злочинам військових РФ, адже ті бачать що українці в полон беруть і відразу на обмін ставлять. Отже вбивай не хочу, бо добродій Арестович ДАВ НАКАЗ у стилі Кота Леопольда!
Беручи до уваги вищенаведені АКСІОМИ, та злочинну безкарність схвалену причетними особами, залишається один шлях: народна помста! Але її вчиняти - це слід мати професійну підготовку, тому не так і просто. Як варіант - звертатись по допомогу до профі, наприклад до кіллера! У РФ цього "добра" - хоч греблю гати, щоправда більшість "ветерани" 90-их. Тим не менш, можна налагодити зв'язок і збирати кошти на оплату. А далі справа техніки! Головне уникати Арестовичей
Як ?
Це буде для вас сюрпрайзом...
Чекайте.