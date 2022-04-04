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Новини Війна Різня в Бучі
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Бучанські кати: журналісти ідентифікували російських злочинців, які чинили воєнні злочини в Бучі. ВIДЕО

На своїх сторінках у соцмережах росіяни вихваляються причетністю до армії держави-агресора та постять фото з дівчатами, горілкою й шашликами.

Профілі військових злочинців відшукали в соцмережах журналітсти проєкту "Слідство.Info", повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони ідентифікували деяких окупантів зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії. За даними українських військових, ця бригада безпосередньо вчиняла воєнні злочини та геноцид в районі Бучі, Ірпеня та Гостомеля. 155-ї бригада - з Владивостоку, тобто окупанти проїхали девʼять тисяч кілометрів, перетнули весь континент, щоб вбивати та гвалтувати українців.

Читайте: Дії російської армії на Київщині - воєнний злочин і це буде визнано світом як геноцид, - Зеленський

От декілька імен окупантів, які чинили звірства в Бучі.

Матрос Михаил Ткач, 20 років народився у місті Владивосток, у 2017-му закінчив школу. Коли його призвали в армію, підписав контракт. Ткач сам зізнається, що чинить в Україні звірства. На сторінці у "Вконтактє" він пише українцю: "Носи с собой пластиковый паспорт, чтобы я, когда двухсотых чистил, мог тебя узнать. Я на память еще одно ухо возьму".

Алєксєй Гаськов, 20 років. Народився в Бурятії, закінчив там школу, був призваний до армії. Гаськов приєднався до бригади морської піхоти, чим, схоже, дуже пишався. В лютому він поїхав вбивати українців та обкрадати наші домівки, поки його дружина та батько чекали на нього вдома.

Читайте: Жінку з Бучі, фотографії тіла якої обійшли всі світові ЗМІ, росіяни розстріляли з кулемета, - свідок

Старший сержант Алєксєй Скулкін, 33 роки. Він у російській армії служить вже 15 років. У нього є дружина і син. У 2016-му році сержант Скулкін їздив на війну в Сирію, де російська армія підтримувала злочинний режим Башара Асада. Поки сержант Скулкін вчиняє злочини на території України, його дружина поміняла аватар на веселу картинку з російським триколором і вказала статус: "жду Леху".

Старший матрос Алєксандр Черепахін, 28 років. Після закінчення школи пішов вчитися у технікум на електрозварювальника. Потім вступив на службу до російської армії. Він теж їздив в Сирію вбивати мирних людей. Тепер приїхав в Україну. У 28-річного Алєксандра є дружина і чотирирічна донька.

20-річний Андрєй Кільдішов. Народився у місті Находка Приморського краю, там же навчався у школі. Далі вступив до коледжу, а потім - до російської армії. Кільдішов – тіктокер, публікує відео з вечірок і всілякі дурнуваті жарти. Мати молодого окупанта, судячи з її соцмереж, працює в дитячому садочку чи у школі. Вихваляє тирана Сталіна з плакатами "спасибо деду за победу".

Також дивіться: В Бучі знайшли тіла людей, яких вбили і намагались спалити російські окупанти. ФОТО 21+

Матрос Денис Колдашов, 26 років. Народився і виріс у Приморському краї, після школи навчався в технікумі на автомеханіка. Потім пішов до армії. У 2016-2017-му роках воював в Сирії на боці режиму Башара Асада. У матроса Колдашова є дружина і пʼятирічна донька. Поки чоловік вбиває мирних українців, дружина Алєксандра їздить з подругами на шопінг.

Старший прапорщик Максим Коновалов, 36 років. Народився і виріс в Томській області, навчався в училищі на бухгалтера. Починаючи з 2003-го року, служить в російській окупаційній армії. Так само їздив в Сирію на війну. Має дружину, доньку і сина.

Старший матрос Міхаіл Мамєтьєв, 32 роки. За освітою – тракторист. У 2010-му році Міхаіл Мамєтьєв вступив на службу до армії РФ. У соцмережах публікує фото із застіль та рибалки. Як і більшість з підрозділу, у 2016-му році їздив на війну в Сирію. Має дружину і малолітню доньку.

За час війни проти України 155-та тихоокеанська бригада втратила близько половини особового складу, повідомили у Збройних силах України. Але більшість з ідентифікованих нами окупантів нещодавно були онлайн, тож вони або повернулися до Росії, або дістали поранень і зараз перебувають в лікарнях.

Автор: 

армія рф (17309) Буча (541)


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Топ коментарі
+55
Щоб не казали за Ізраєль,але їхня тактика знищувати ворогів по всьому світу без срока давності є дієвою і логічною.
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04.04.2022 18:23
+54
Не жильцьі, вам *****, вам и вашим семьям...
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04.04.2022 18:21
+37
Пи*да вам орки.До конца своей недолгой жизни не будете контролировать дефикацию
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04.04.2022 18:21
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Не жильцьі, вам *****, вам и вашим семьям...
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04.04.2022 18:21 Відповісти
Ти з Канади приїдешь то зробишь? Чи так просто в калюжу перднув?
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04.04.2022 18:48 Відповісти
То, Mi6 допоможе?
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04.04.2022 18:55 Відповісти
Не могу не пнуть рашистску. Ирина Кривошея, гори в Аду, ***** рашистская.
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05.04.2022 06:33 Відповісти
Ти з чого золбив такі висновки? Головою стукнувся чи як вставав з ліжка на яйцк собі наступив.
Не розумію як людина будучі у Канаді робити ******* кацапам!
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05.04.2022 11:05 Відповісти
Не могу не пнуть рашистску. Ирина Кривошея, гори в Аду, ***** рашистская. Тебе еще что-то нужно объяснить?
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05.04.2022 12:28 Відповісти
Братские могилы в Буче под Киевом, лежащие человеческие трупы на дорогах и тротуарах со связанными руками, убитые православными российскими солдатами, свидетельствуют о том, что нет плохого или хорошего россиянина. Ордынцы радуются, что бомбят Одессу, они варвары, фашисты, садисты и андрофаги. Их мужья и сыновья убивают, грабят, насилуют, уничтожают и разрушают все на пути своих танков, а члены их семей это поддерживают, аплодируют и просят привезти с Украины ковер, унитаз, стиральную машину и сковородку. Их самки спрашивают по телефону: «Сколько ты уже убил хохлов?». С этими дикими племенами раз и навсегда надо порвать все дипломатические, политические, торговые и родственные связи. У каждого из нас в Залесье есть родственники или единоверцы, которые много лет бесплатно отдыхали в летний период на море и жили, питались бесплатно в наших домах. Но они тоже уже конченые, с атрофированными мозгами. С помощью «зомбоящика», они стали жертвами «сливных бачков»: Суха беевой и евреев Киселева и Соловьева. Нет у нас в московии больше родственников и друзей.
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04.04.2022 19:06 Відповісти
Rosja to kraj morderców i barbrzyńców od zawsze. Ma pan rację!
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04.04.2022 20:33 Відповісти
Я сужу не по стране, в которой человек родился, а по его поступкам. Мои родственники ещё с самого начала войны были против этого, ходили на митинги, некоторым угрожали. Уехали из России, вывели деньги, помогали мне, помогали другим людям в Украине. С чего мне про них забыть из-за моральных уродов, которые родились в той же стране? В Украине родился пилот-украинец, который бомбил Украину. Нам теперь о чём забыть - о себе? В России живут 2 миллиона этнических украинцев, теперь что? Давайте не опускаться до уровня Мордора и не судить человека по национальности, расе или языку. Или ещё чему.

А эти твари из 155-й должны сдохнуть.
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04.04.2022 22:51 Відповісти
Не место рождения определяет его жизненный путь. Воспитание победобесием делает его нелюдем. И в Украине до сих пор есть такие твари. Перемелемо и цю нечисть.
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05.04.2022 06:37 Відповісти
В першу чергу вбивати їхніх родичів, щоб більше страждали перед своєю смерт'ю
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04.04.2022 23:30 Відповісти
Пи*да вам орки.До конца своей недолгой жизни не будете контролировать дефикацию
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04.04.2022 18:21 Відповісти
Ждіть, собаки, помсти. Вона по вас прийде обов"язково.
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04.04.2022 18:21 Відповісти
Я б навіть уточнив: ждіть брудні шакали
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04.04.2022 23:32 Відповісти
Лапотні вбивці-ви вже здохли,але по своїй вродженій тупості ще цього не зрозуміли...
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04.04.2022 18:22 Відповісти
они уже не жильцы.....
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04.04.2022 18:23 Відповісти
Щоб не казали за Ізраєль,але їхня тактика знищувати ворогів по всьому світу без срока давності є дієвою і логічною.
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04.04.2022 18:23 Відповісти
Этим маньякам нужно оставить столько же шансов на выживание, сколько они оставили шансов на выживание своим жертвам в Украине.
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04.04.2022 18:24 Відповісти
Сподіваюся, що у такому ж порядку, але погоджуся і на інший порядок, але з цими ж прізвищами будуть подані і некрологи.
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04.04.2022 18:25 Відповісти
Тільки знищувати. Без розмов.
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04.04.2022 18:25 Відповісти
какие шансы у кацапской армии, если они в броники вместо пластин кладут отмародёренные планшеты и макбуки
https://twitter.com/i/status/1510993666692812817
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04.04.2022 18:25 Відповісти
Скоты русские. Спрячуться в своих деревнях обосраных. Без газа и света. Будут ********* расказывать как были заграницей, ели пили насиловали убивали.
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04.04.2022 18:26 Відповісти
это да. Будет себе доживать в своём усть-*********, и если не сопьётся к сорока годам, то будут его таскать на девятамая в усть-********** школу №3 поднимать имперский дух школьников перед праздничным уроком слова божьего.
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04.04.2022 19:23 Відповісти
"Будет себе доживать в своём усть-*********"

не будет! поверьте, эти сущеста не избегут наказания, и если не отправятся за решетку, так будут кормить червей
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05.04.2022 17:15 Відповісти
если он в своей кяхте и отправится за решетку, то только за кражу спиртного в местной лавке.
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05.04.2022 17:29 Відповісти
Приказано уничтожить! Принято в работу.
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04.04.2022 18:28 Відповісти
люди, а прикиньте, что на бамбасе за 8 лет творится!
если эти мрази т.н. "вежливые люди", то какой скот ехал на бамбас со всей расеи....
Мир прозреет....
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04.04.2022 18:30 Відповісти
В глобальном мире в Аргентине уже не спрячешься. Да и по рангу это расходники. Хотя список их офицеров, думаю тоже можно найти, спасибо Анонимусам
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04.04.2022 18:30 Відповісти
Смерть им и их семьям. И во Владике достанут, есть кому помочь.
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04.04.2022 18:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bTOA9cLL80A
Коротеньке відео від Марка Солоніна на цю тему...
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04.04.2022 18:30 Відповісти
Omae Wa Mou Shindeiru кацапня поганая
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04.04.2022 18:31 Відповісти
І це ж Далекий Схід - де багато нащадків депортованих українців - і в що вони виродилися?? Гаськов(це Гасько був колись його предок), Ткач - теж російського такого прізвища не чув, хоч і слово є. Це до того що в Криму та лугандоні "наші люди" - еге ж бо - хіба що ОТАКІ "наші" вже...
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04.04.2022 18:32 Відповісти
це "манкурти"
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04.04.2022 18:46 Відповісти
Було наші. Потримаємо їх ще років з 15 під россіянцами, як хоче зезідент? Щоб вже точно перетворилися на "орків"?
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04.04.2022 20:00 Відповісти
а если там фсбешные мрази еще были в "коммандировке"?
они же нигде не числятся при мобилизации и передеслокации

я уверен они там тоже были и в оккупированных городах они тоже есть

про это тоже не надо забывать
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04.04.2022 18:37 Відповісти
так были и есть. и дохлых полно уже, наверное. они же с корочками фсб не шастают, вон матросней может и записаны.
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04.04.2022 19:37 Відповісти
Пропаганда на ТВ и везде, где только можно, начиная с детского сада и кончая проповедями РПЦ МП и прочее, пробудили и активизировали, подобно мине с отложенном временем взрыва, самые низменные звериные инстинкты, которые дремали в населении...
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04.04.2022 18:39 Відповісти
Массовые убийства, аналогичные произошедшему в Буче под Киевом, могут быть широко распространены в районах, удерживаемых российскими войсками, заявил Би-би-си Джек Уотлинг из британского аналитического центра по обороне и безопасности.

Украина обвинила Россию в умышленном массовом убийстве мирных жителей, после того как журналисты обнаружили на улицах Бучи по меньшей мере 20 тел. Россия назвала эти обвинения военной пропагандой.

"Это не единичное зверство. Именно так российские войска ведут войну против партизан", - заявил Уотлинг.

«Я думаю в тех районах, где русские заняли территорию, мы обнаружим значительное количество подобных действий.

Цель у этих убийств будет одна и та же - отомстить населению за то, что оно посмело сопротивляться. Я думаю, это будет очень широко распространено.

То же самое они делали в Афганистане. То же они делали в Чечне и во время Второй мировой войны. Это доктрина антипартизанской войны, которая заключается в коллективном наказании», - заявил эксперт.
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04.04.2022 18:40 Відповісти
Коллективное наказние - доктрина Орды изложенная в Ясе Чингиз-хана.
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04.04.2022 18:49 Відповісти
ну то най отримають те в що вірять, колективну відповідальність.
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04.04.2022 21:01 Відповісти
Я когда поступил в универ, к нам на курс пришли несколько ребят после армии. С двумя я подружился очень близко. И они все время рассказывали про службу, если можно это так назвать. Общался и с другими. Никто никогда не сказал про армию ни одного доброго слова. Никто и никогда.

Сплошные унижения, издевательства, бессмысленные занятия и ничего, что имело бы отношение к, собственно, военной службе. Один отслужил два года в морской пехоте. Три раза был на стрельбище. Первые полгода - просто ад кромешный. Избиения, изнасилования, отсутствие сна, самоубийства. Офицеры - сборище недоумков и садистов. «Как отсидел два года!» - выразился один из моих приятелей.

Кто вернулся из Афгана рассказывали - чем больше воевала часть, тем страшнее в ней была дедовщина. Вроде как психологическая разгрузка такая - издеваться над молодыми после ужасов войны. В Чечне было тоже самое.

Это я к тому, что в Буче орудовали вот такие же. Банда убийц и мародеров, выросших в обстановке тотального насилия и бесконечного унижения с детского сада. Ну вы же слышали, как они общаются со своими матерями и как матери общаются с ними.

Дом моих знакомых в Гостомеле разграбили и сожгли просто так. Там не было боя, перестрелок, ни одной стреляной гильзы. Сожгли - потому что красивый. «Смотри, Саня, как х@хлы живут, суки. Тащи канистру». В их деревнях и поселках красивые дома только у начальства. Это вроде как месть за свою рабскую жизнь.

Заурядность зла. Армия рабов. Саранча.
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04.04.2022 18:40 Відповісти
Японским самураям разрешается делать с этими существами всё что угодно. Якудза одобряет.
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04.04.2022 18:40 Відповісти
у нищебродов на пластику и новые документы денег нет и не будет. Всё остальное - легко и просто. В любом ихнем Мухосранске найдется человечек, который порешает и их и их самок и их личинок за $300 оптом
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04.04.2022 18:41 Відповісти
Да не проживут они теперь долго, после идентификации!
Поедут, как миленькие, на Донбасс под пули и ракеты наших пацанов, уйдут в землю с концами…
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04.04.2022 18:59 Відповісти
Готова скинутись на таке
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04.04.2022 21:16 Відповісти
Казнить их как по фильму "Законопослушный гражданин"
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04.04.2022 18:43 Відповісти
До конца своих дней буду ждать новость об их жестокой казни
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04.04.2022 18:44 Відповісти
можна вже збирати кошти на відплату
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04.04.2022 18:48 Відповісти
Почати можна з їх самок і лічинок, хай помордуються перед тим як здохнути
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04.04.2022 21:21 Відповісти
Впевнений шо ці істоти ще при житті будуть в пеклі палати
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04.04.2022 18:54 Відповісти
Як же не хватає Моссаду... Категорично не хватає. І щоб такого, що не залежав би від влади.
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04.04.2022 18:58 Відповісти
туда необязательнт ехать. может, просто нанять местных, пусть займутся этими отморозками и их семьями. с их нищетой можно уложиться в 100 баксов за рыло. семья из 4 человек 400 баксов. нормально. найдутся желающие скинуться
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04.04.2022 19:01 Відповісти
Я думаю не успеют даже. Они уже под контролем гэбни, лишние свидетели геноцида в Буче не нужны, уогда такая шумиха в мире... Они даже домой не доедут теперь
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04.04.2022 19:39 Відповісти
ЗНАЙТИ УСІХ ЗА ПРИНЦЕПОМ СПЕЦСЛУЖБИ МОСАДА...!!!
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
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04.04.2022 19:08 Відповісти
І коли ж ми іх вбьемо за Бучу??коли?коли вони вийдуть на пенсию??чи як?вбивати их требе зараз ,вже зараз требе створювати свий Мосад але украинский але повирте мени наш украинский буде лютиший та звириший бо спалювати дитей,гвалтувати жинок а потим вишати або издить по них танком ??ні мразота ти не всидешь вдома , ви будете по иншому помирати ви будете горит живцем але до цьго вам украинці повидризают вуха та знимуть скальп!! ви **** будете в своей Расее заздрити мертвим !я вам це покидьки гарантую и Гундяеев вам твари не допоможе ви вси будете горити в пекли !
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04.04.2022 19:13 Відповісти
Думаю, мы скинемся все (за деньгами дело не станет), наймем на расии нужных людей. Они исполнят предначертанное. Как вариант.
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04.04.2022 19:39 Відповісти
Гундяев должен быть в первых рядах ,вместе с рашистскими прихвостнями в рясах в Украине ,благословлявшими на зверства ,убийства , войну
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05.04.2022 07:31 Відповісти
Генофонд планеты нужно вычистить от этого бионавоза...
Включая и выдрочь шо от них отпочковалась...
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04.04.2022 19:16 Відповісти


Резня в Буче. Разве Россия сделала, что-то новое ?

Сегодня весь Запад клокочет в дружном негодовании. Заголовки статей и заявления политиков буквально вопиют всеобщим возмущением дикой резне, учиненной Россией в городке Буча в Киевской области Украины.Речь идет о нескольких сотнях убитых и замученных мирных жителей. Называется цифра в 480 жертв этой бойни.

Читая заголовки статей и слушая гневные сентенции западных политиков, хочется их всех спросить - А разве Россия сделала в Буче, в Мариуполе в других городах и селах Украины, что-то новое чего она не делала раньше?!

Разве вы не были свидетелями чудовищных, инфернальных русских преступлений на протяжении последних 30 лет, которые Россия совершала в режиме онлайн на глазах всего мира сначала в Чечне, а затем в Сирии?

Что изменилась в вашем восприятии, что подвигло вас к таким бурным эмоциям?

В чём разница? Или все дело в том, что кровь стала литься у вашего порога, а не в горах Кавказа?

«Сегодня есть очень четкие улики, указывающие на военные преступления России», - заявляют государственные мужи Европы и США.

Но позвольте, разве убийство 260 тысяч мирных жителей в Чечне в т.ч. 42 тысяч детей из 1,3 млн. населения (т.е. 20% народа) не было для вас уликой?!

Вы только вдумайтесь в эти цифры - 260 тысяч, среди которых 42 тысячи чеченских детей от 0 до 11 лет!!!

Сегодня мир бурлит из-за убийства 130 украинских детей. Пишут, что 480 безвинно убитых украинце в Буче это геноцид.

Но разве убийство 20% населения Чечни не было геноцидом? Если мерить мерками населения Украины это 9 млн. человек!!!

И разве не вы (Запад) привели к новой резне в Украине, закрыв глаза на резню в Чечне? И более того, оплатив эту резню миллиардами долларов и евро, разного рода кредитами, траншами и инвестициями?

Разве не вы взращивали все эти годы кровавую мразь по имени Путин, ручкались с ним на саммитах и посиделках, улыбались и лобызались, хлопали его речам, в то время как эта тварь убивала десятками тысяч мирных жителей в Чечне?!

Разве не вы приглашали эту кровавую гадину к себе в гости, в то время как он превращал Грозный и Алеппо в груду развалин, вбивая в бетон детей, женщин, больных, стариков, снося с лица земли больницы, роддома, базары, мечети, школы?!

Вы пособники и соучастники того, что сейчас происходит в Украине. Вы несете прямую ответственность за эту войну, в т.ч. за резню в Буче.

Вы и сейчас занимаетесь пособничеством кремлевской банде, отказывая Украине в поставках нужного ей вооружения, хотя Украина защищает вас и вашу сытую жизнь, умываясь в крови.

Вы пособники и трусы, господа…!

Кавказ-Центр

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/04/04/120613/reznya-v-buche--razve-rossiya-sdelala-chto-to-novoe.shtml
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04.04.2022 19:17 Відповісти
Все указывает на то, что у россиян агрессия, ненависть, врать, убивать, служить своему царю, не сочувствовать, не хотеть знать правду и т.д. заложено на генетическом уровне. Они идеальный сгусток зла, имеющий своего лидера. Их надо стереть с лица Земли.
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04.04.2022 20:02 Відповісти
В мене прохання до журналістів. Ви робите гарну справу, показуючи цих тварей. Но треба їх показувати як тварей, наприклад - фото ката в оточенні фотографій вбитих українців, реальних фото з Бучі. Коли Ви розповідаєте про них, як про нормальних, росіяні, якщо навіть побачать Вашу доповідь, не відчувають огиду, а пишаються. Бо це все - водка, татуювання, марширування тощо для них гордість! Якщо зможете, робіть так, щоби картинка, що показуєте,
з цими нелюдями викликала огиду, фізичну. Це більше подіє. Ви ж не для українців показуєте, ми їх і так ненавидимо.
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04.04.2022 20:09 Відповісти
https://racurs.ua/ua/n169244-brat-iermaka-odrujyvsya-na-fronti-video.html Знати мародерів в обличчя - в мережі опублікували дані окупантів, які відправляли награбоване додому


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04.04.2022 20:29 Відповісти
odszukać i zabić. żadnej litości. śmierć kacapom!
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04.04.2022 20:31 Відповісти
Над отморозками не надо проводить никаких судов. Найти в России и грохнуть.
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04.04.2022 20:40 Відповісти
Вирізати усіх тварин разом з сім'ями!
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04.04.2022 20:47 Відповісти
деградована кацапофашистська полунація виродків разом з їхніми дебільними мамашами, ущербними шалавами, отприсками і всякою шваллю родственной так званою... їх взагалі всіх потрібно знищити, такі ватнорилі ублюдки не мають просто існувати
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04.04.2022 20:49 Відповісти
найти и уничтожить тварей!
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04.04.2022 20:56 Відповісти
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04.04.2022 21:09 Відповісти
подтверждённая и широко обнародованная информация об оплате за содеянное хотя бы по одному из них послужит сигналом всем заинтересованным сторонам и укрепит так необходимое всем чувство справедливости.
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04.04.2022 22:02 Відповісти
подтверждённая и широко обнародованная информация об оплате за содеянное хотя бы по одному из них послужит сигналом всем заинтересованным сторонам и укрепит так необходимое всем чувство справедливости.
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04.04.2022 22:04 Відповісти
Буча лише частина айсбергу, по всіх Україні тисячі казненних. А були б сотні тисяч, якщо б маскалі побідили.
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04.04.2022 22:46 Відповісти
Влада наша щодо помсти імпотентна буде ЗАВЖДИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Арестович головний мілосердник , який сприяє злочинам військових РФ, адже ті бачать що українці в полон беруть і відразу на обмін ставлять. Отже вбивай не хочу, бо добродій Арестович ДАВ НАКАЗ у стилі Кота Леопольда!
Беручи до уваги вищенаведені АКСІОМИ, та злочинну безкарність схвалену причетними особами, залишається один шлях: народна помста! Але її вчиняти - це слід мати професійну підготовку, тому не так і просто. Як варіант - звертатись по допомогу до профі, наприклад до кіллера! У РФ цього "добра" - хоч греблю гати, щоправда більшість "ветерани" 90-их. Тим не менш, можна налагодити зв'язок і збирати кошти на оплату. А далі справа техніки! Головне уникати Арестовичей
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04.04.2022 23:28 Відповісти
типові неслов'янські фіно-угрські пики - гідні потомки своїх предків аднрофагів.
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05.04.2022 01:10 Відповісти
ИХ НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖИТЬ !!!
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05.04.2022 05:50 Відповісти
Прийдеться усіх вас росьониші вичисляти та, нищити.
Як ?
Це буде для вас сюрпрайзом...
Чекайте.
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05.04.2022 18:00 Відповісти
 
 