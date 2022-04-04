Бучанські кати: журналісти ідентифікували російських злочинців, які чинили воєнні злочини в Бучі. ВIДЕО

На своїх сторінках у соцмережах росіяни вихваляються причетністю до армії держави-агресора та постять фото з дівчатами, горілкою й шашликами.

Профілі військових злочинців відшукали в соцмережах журналітсти проєкту "Слідство.Info", повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони ідентифікували деяких окупантів зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії. За даними українських військових, ця бригада безпосередньо вчиняла воєнні злочини та геноцид в районі Бучі, Ірпеня та Гостомеля. 155-ї бригада - з Владивостоку, тобто окупанти проїхали девʼять тисяч кілометрів, перетнули весь континент, щоб вбивати та гвалтувати українців.

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От декілька імен окупантів, які чинили звірства в Бучі.

Матрос Михаил Ткач, 20 років народився у місті Владивосток, у 2017-му закінчив школу. Коли його призвали в армію, підписав контракт. Ткач сам зізнається, що чинить в Україні звірства. На сторінці у "Вконтактє" він пише українцю: "Носи с собой пластиковый паспорт, чтобы я, когда двухсотых чистил, мог тебя узнать. Я на память еще одно ухо возьму".

Алєксєй Гаськов, 20 років. Народився в Бурятії, закінчив там школу, був призваний до армії. Гаськов приєднався до бригади морської піхоти, чим, схоже, дуже пишався. В лютому він поїхав вбивати українців та обкрадати наші домівки, поки його дружина та батько чекали на нього вдома.

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Старший сержант Алєксєй Скулкін, 33 роки. Він у російській армії служить вже 15 років. У нього є дружина і син. У 2016-му році сержант Скулкін їздив на війну в Сирію, де російська армія підтримувала злочинний режим Башара Асада. Поки сержант Скулкін вчиняє злочини на території України, його дружина поміняла аватар на веселу картинку з російським триколором і вказала статус: "жду Леху".

Старший матрос Алєксандр Черепахін, 28 років. Після закінчення школи пішов вчитися у технікум на електрозварювальника. Потім вступив на службу до російської армії. Він теж їздив в Сирію вбивати мирних людей. Тепер приїхав в Україну. У 28-річного Алєксандра є дружина і чотирирічна донька.

20-річний Андрєй Кільдішов. Народився у місті Находка Приморського краю, там же навчався у школі. Далі вступив до коледжу, а потім - до російської армії. Кільдішов – тіктокер, публікує відео з вечірок і всілякі дурнуваті жарти. Мати молодого окупанта, судячи з її соцмереж, працює в дитячому садочку чи у школі. Вихваляє тирана Сталіна з плакатами "спасибо деду за победу".

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Матрос Денис Колдашов, 26 років. Народився і виріс у Приморському краї, після школи навчався в технікумі на автомеханіка. Потім пішов до армії. У 2016-2017-му роках воював в Сирії на боці режиму Башара Асада. У матроса Колдашова є дружина і пʼятирічна донька. Поки чоловік вбиває мирних українців, дружина Алєксандра їздить з подругами на шопінг.

Старший прапорщик Максим Коновалов, 36 років. Народився і виріс в Томській області, навчався в училищі на бухгалтера. Починаючи з 2003-го року, служить в російській окупаційній армії. Так само їздив в Сирію на війну. Має дружину, доньку і сина.

Старший матрос Міхаіл Мамєтьєв, 32 роки. За освітою – тракторист. У 2010-му році Міхаіл Мамєтьєв вступив на службу до армії РФ. У соцмережах публікує фото із застіль та рибалки. Як і більшість з підрозділу, у 2016-му році їздив на війну в Сирію. Має дружину і малолітню доньку.

За час війни проти України 155-та тихоокеанська бригада втратила близько половини особового складу, повідомили у Збройних силах України. Але більшість з ідентифікованих нами окупантів нещодавно були онлайн, тож вони або повернулися до Росії, або дістали поранень і зараз перебувають в лікарнях.