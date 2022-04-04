ЗСУ захопили потужну радіолокаційну станцію окупантів. ФОТО
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Українські захисники захопили новий трофей - ворожу радіолокаційну станцію (РЛС) 30Н6Е, яка забезпечує автоматичне виявлення та захоплення аеродинамічних і балістичних цілей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.
Фото зі станцією опублікувало Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook.
РЛС 30Н6Е є найважливішою складовою мобільного зенітного ракетного комплексу С-300ПМУ.
Як пише armyinform.com.ua, ця РЛС забезпечує автоматичне виявлення і захоплення аеродинамічних і балістичних цілей, максимальна швидкість яких не перевищує 2800 м/с (10080 км/год).
РЛС 30н6е одночасно проводити супровід до 100 цілей, а також наведення і пуск 12 зенітних керованих ракет по шести цілям з розпізнаванням "свій-чужий".
Будь ласка, зачекайте...
Добре відпрацювали! руSSкій скот пішов в путінскій рай!!
туди їм дорога і побільше і пошвидше...
чим більше дохлих московитів тим швидше наступить МИР на планеті!
і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
Судя по стеклам били прицельно. Молодцы, целехонькой! Перекодировка и в строй!!!
Целехонький он только в том смысле, что на куски его не разнесло
Антена згоріла, апаратура згоріла, залишився (більш-менш) автомобіль.