УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4851 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
31 789 44
РЛС (23) трофеї (170)

ЗСУ захопили потужну радіолокаційну станцію окупантів. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

трофей

Українські захисники захопили новий трофей - ворожу радіолокаційну станцію (РЛС) 30Н6Е, яка забезпечує автоматичне виявлення та захоплення аеродинамічних і балістичних цілей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Фото зі станцією опублікувало Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook.

ЗСУ захопили потужну радіолокаційну станцію окупантів 01

РЛС 30Н6Е є найважливішою складовою мобільного зенітного ракетного комплексу С-300ПМУ.

Як пише armyinform.com.ua, ця РЛС забезпечує автоматичне виявлення і захоплення аеродинамічних і балістичних цілей, максимальна швидкість яких не перевищує 2800 м/с (10080 км/год).

РЛС 30н6е одночасно проводити супровід до 100 цілей, а також наведення і пуск 12 зенітних керованих ракет по шести цілям з розпізнаванням "свій-чужий".

Читайте також: Хотілося б знати, як сучасна російська РЛС "Каста-2Е1" потрапила в Україну, - заява ЄС в ОБСЄ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+28
Хорошая добыча.Уважуха козакам. Теперь послужит в пользу Украине.
показати весь коментар
04.04.2022 19:18
+12
наші специ відновлять та переналаштують (відповідний досвід мають)
показати весь коментар
04.04.2022 19:24
+10
Увы пациент сдох, годится только на металлолом.
показати весь коментар
04.04.2022 19:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хорошая добыча.Уважуха козакам. Теперь послужит в пользу Украине.
показати весь коментар
04.04.2022 19:18 Відповісти
Увы пациент сдох, годится только на металлолом.
показати весь коментар
04.04.2022 19:20 Відповісти
наші специ відновлять та переналаштують (відповідний досвід мають)
показати весь коментар
04.04.2022 19:24 Відповісти
Нафига? Радар сгорел, бобик сдох. У нас в закромах свои должны быть в нерабочем, но хоть необгоревшем состоянии. А так та будка что не сгорела может пригодится, хотя я сомневаюсь что там что-то целое осталось.
показати весь коментар
04.04.2022 19:30 Відповісти
нічого...по москві буде наводити і стріляти...
Добре відпрацювали! руSSкій скот пішов в путінскій рай!!
туди їм дорога і побільше і пошвидше...
чим більше дохлих московитів тим швидше наступить МИР на планеті!

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
показати весь коментар
04.04.2022 19:30 Відповісти
Овчинка не стоит выделки.
показати весь коментар
04.04.2022 19:32 Відповісти
В полевых? мы не знаем где она находиться. и как пишут и сами видим модуль радара сгорел второй модуль обработки и наведения как видим частично разбит. отрапортуют .взвесят +- .но скорее слить топливо.что то ценное взять. возможно там есть по типу клистронов . хз а так этот поезд хорошая мишень.сжечь!
показати весь коментар
04.04.2022 20:28 Відповісти
Тягач живой. Сгодится.
показати весь коментар
04.04.2022 19:25 Відповісти
Это не тягач. Это шасси, туда кроме того что установлено на фото больше ничего не поставишь. Разве что пункт управления снимут, он вроде не сгорел, всё остальное хлам, если исключить использование шасси для катания девок с ветерком.
показати весь коментар
04.04.2022 19:34 Відповісти
дата реєстрації 21. березня 2022 - ти фсбшний троль
показати весь коментар
04.04.2022 20:47 Відповісти
Збс, аргументація у тебе просто космос
показати весь коментар
04.04.2022 20:57 Відповісти
Звідки тобі відомо?
показати весь коментар
20.07.2022 05:54 Відповісти
Нет такой уверенности. То что ее забрали у русни это плюс, а вот ее техническое состояние вызывает подозрения. Скорее всего поломатая)
показати весь коментар
04.04.2022 19:21 Відповісти
не парся, наші специ відремонтують
показати весь коментар
04.04.2022 19:27 Відповісти
Зачем дерьмо ремонтировать?
показати весь коментар
04.04.2022 19:33 Відповісти
"Дерьмо", которое может сопровождать одновременно 100 целей, в том числе баллистические - например Искандер, не такое уж и дерьмо, наверное.
показати весь коментар
04.04.2022 19:50 Відповісти
Насколько я понял вы в этом деле не специалист. Слово "наверное" характеризует ваше заявление. А какие запчасти/комплектующие там используются и где их достать?
показати весь коментар
04.04.2022 19:58 Відповісти
Там двойка вроде целая, и ячейки могут быть на месте, точно пригодится.
показати весь коментар
04.04.2022 20:17 Відповісти
Визуальное состояние неважное. Отклики специалистов о качестве "продукта" так себе. Технари после осмотра должны давать заключение. Свое мнение я высказал)
показати весь коментар
04.04.2022 20:22 Відповісти
Насчёт откликов не согласен ну совсем)
показати весь коментар
04.04.2022 20:32 Відповісти
з чого це воно лайно ? є висновок експерта? Це серйозна РЛС серйозніша за український РЛС Зоопарк
показати весь коментар
04.04.2022 20:23 Відповісти
Прочитайте сначала внимательно всю ветку.
показати весь коментар
04.04.2022 20:30 Відповісти
гарна кацапська вундервафля, відновимо і буде служити Україні
показати весь коментар
04.04.2022 20:50 Відповісти
Ви порівнюєте редиску з бананом.
показати весь коментар
04.04.2022 20:34 Відповісти
Закрийте небо, закрийте небо...
показати весь коментар
04.04.2022 19:21 Відповісти
Вот бы захватить ядерную подводную лодку. Вот бы посмотрел бы на ябальники кацапов.
показати весь коментар
04.04.2022 19:24 Відповісти
Захопимо якщо зявиться в степах України.
показати весь коментар
04.04.2022 19:39 Відповісти
ССО України-черговий респект.Не зупиняйтесь...
показати весь коментар
04.04.2022 19:29 Відповісти
Тягач в хорошому стані може пригодитися для майбутньої "вільхи"а електроніку і все решту дати сша щоб ковирярися
показати весь коментар
04.04.2022 19:30 Відповісти
Ценность шасси и электроники для США нулевая, этот девайс из комплекса С300ПС, там нечего уже ковырять. А тягачей таких у ВСУ огромное количество на складах гнило.
показати весь коментар
04.04.2022 19:38 Відповісти
Хорош!!!!! Ой хорош!!!!

Судя по стеклам били прицельно. Молодцы, целехонькой! Перекодировка и в строй!!!
показати весь коментар
04.04.2022 19:33 Відповісти
Ага, стекла поменять, сгоревшую будку покрасить и всей компанией на дискотеку ...
Целехонький он только в том смысле, что на куски его не разнесло
показати весь коментар
04.04.2022 20:04 Відповісти
что, рузькэ чмо не нравится правда?
показати весь коментар
05.04.2022 09:51 Відповісти
А лапти вообще знали как ею пользоваться???
показати весь коментар
04.04.2022 19:35 Відповісти
Судя по тому как она стоит на местности у меня закрадывается мысль что её для исключительно устрашения привезли, не взяв даже персонал.
показати весь коментар
04.04.2022 19:41 Відповісти
Це дуже добре. Навіть якщо вона непридатна до використання...все одно добре. Значить мінус у кацапів.
показати весь коментар
04.04.2022 19:36 Відповісти
Мінус дивізіон С300ПС . Без цього девайсу нічого стріляти не буде.
показати весь коментар
04.04.2022 19:45 Відповісти
я тебя умоляю!! с этим или без этого ,,девайса"всё под сомнением(так как знаю систему ПВО изнутри) это всё кацапское гнильё!!да,засекать оно может и сто! и даже тысячу(целей),,свой-чужой" тоже как бы ,,солидно звучит"но карл!! какой век на дворе??без искусственного интеллекта,который определяет потенциально опасные цели и мгновенно на них реагирует этот хлам и ломанного не то что доллара а даже рупьля! не стоит!! (да по одиночным целям где то в папуа гвинее может быть и эффективной но никак не при интенсивных налётах и ещё с кучей ракет)
показати весь коментар
04.04.2022 20:03 Відповісти
Твои познания в системе С300ПС и её уже доказанной эффективности в руках ВСУ, в этой войне меня просто умиляют. Скажи пожалуйста как называется коробочка которая обгорела?))
показати весь коментар
04.04.2022 20:14 Відповісти
показати весь коментар
04.04.2022 19:49 Відповісти
Це вже не станція. Це купа металобрухту на колісній базі.
Антена згоріла, апаратура згоріла, залишився (більш-менш) автомобіль.
показати весь коментар
04.04.2022 20:02 Відповісти
Так вона згорівша, наврят з нею вже попрацюєш.
показати весь коментар
04.04.2022 20:45 Відповісти
 
 