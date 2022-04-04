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РЛС (45) трофеи (165)

ВСУ захватили мощную радиолокационную станцию оккупантов. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

трофей

Украинские защитники захватили новый трофей – вражескую радиолокационную станцию (РЛС) 30Н6Е, обеспечивающую автоматическое обнаружение и захват аэродинамических и баллистических целей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Фото со станцией опубликовало Командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.

ВСУ захватили мощную радиолокационную станцию оккупантов 01

РЛС 30Н6Е является важнейшей составляющей мобильного зенитного ракетного комплекса С-300ПМУ.

Как пишет armyinform.com.ua, эта РЛС обеспечивает автоматическое обнаружение и захват аэродинамических и баллистических целей, максимальная скорость которых не превышает 2800 м/с (10080 км/ч).

РЛС 30Н6Е одновременно производит сопровождение до 100 целей, а также наведение и пуск 12 зенитных управляемых ракет по шести целям с распознаванием "свой-чужой".

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Топ комментарии
+28
Хорошая добыча.Уважуха козакам. Теперь послужит в пользу Украине.
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04.04.2022 19:18
+12
наші специ відновлять та переналаштують (відповідний досвід мають)
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04.04.2022 19:24
+10
Увы пациент сдох, годится только на металлолом.
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04.04.2022 19:20
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Хорошая добыча.Уважуха козакам. Теперь послужит в пользу Украине.
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04.04.2022 19:18 Ответить
Увы пациент сдох, годится только на металлолом.
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04.04.2022 19:20 Ответить
наші специ відновлять та переналаштують (відповідний досвід мають)
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04.04.2022 19:24 Ответить
Нафига? Радар сгорел, бобик сдох. У нас в закромах свои должны быть в нерабочем, но хоть необгоревшем состоянии. А так та будка что не сгорела может пригодится, хотя я сомневаюсь что там что-то целое осталось.
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04.04.2022 19:30 Ответить
нічого...по москві буде наводити і стріляти...
Добре відпрацювали! руSSкій скот пішов в путінскій рай!!
туди їм дорога і побільше і пошвидше...
чим більше дохлих московитів тим швидше наступить МИР на планеті!

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
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04.04.2022 19:30 Ответить
Овчинка не стоит выделки.
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04.04.2022 19:32 Ответить
В полевых? мы не знаем где она находиться. и как пишут и сами видим модуль радара сгорел второй модуль обработки и наведения как видим частично разбит. отрапортуют .взвесят +- .но скорее слить топливо.что то ценное взять. возможно там есть по типу клистронов . хз а так этот поезд хорошая мишень.сжечь!
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04.04.2022 20:28 Ответить
Тягач живой. Сгодится.
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04.04.2022 19:25 Ответить
Это не тягач. Это шасси, туда кроме того что установлено на фото больше ничего не поставишь. Разве что пункт управления снимут, он вроде не сгорел, всё остальное хлам, если исключить использование шасси для катания девок с ветерком.
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04.04.2022 19:34 Ответить
дата реєстрації 21. березня 2022 - ти фсбшний троль
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04.04.2022 20:47 Ответить
Збс, аргументація у тебе просто космос
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04.04.2022 20:57 Ответить
Звідки тобі відомо?
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20.07.2022 05:54 Ответить
Нет такой уверенности. То что ее забрали у русни это плюс, а вот ее техническое состояние вызывает подозрения. Скорее всего поломатая)
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04.04.2022 19:21 Ответить
не парся, наші специ відремонтують
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04.04.2022 19:27 Ответить
Зачем дерьмо ремонтировать?
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04.04.2022 19:33 Ответить
"Дерьмо", которое может сопровождать одновременно 100 целей, в том числе баллистические - например Искандер, не такое уж и дерьмо, наверное.
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04.04.2022 19:50 Ответить
Насколько я понял вы в этом деле не специалист. Слово "наверное" характеризует ваше заявление. А какие запчасти/комплектующие там используются и где их достать?
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04.04.2022 19:58 Ответить
Там двойка вроде целая, и ячейки могут быть на месте, точно пригодится.
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04.04.2022 20:17 Ответить
Визуальное состояние неважное. Отклики специалистов о качестве "продукта" так себе. Технари после осмотра должны давать заключение. Свое мнение я высказал)
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04.04.2022 20:22 Ответить
Насчёт откликов не согласен ну совсем)
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04.04.2022 20:32 Ответить
з чого це воно лайно ? є висновок експерта? Це серйозна РЛС серйозніша за український РЛС Зоопарк
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04.04.2022 20:23 Ответить
Прочитайте сначала внимательно всю ветку.
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04.04.2022 20:30 Ответить
гарна кацапська вундервафля, відновимо і буде служити Україні
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04.04.2022 20:50 Ответить
Ви порівнюєте редиску з бананом.
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04.04.2022 20:34 Ответить
Закрийте небо, закрийте небо...
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04.04.2022 19:21 Ответить
Вот бы захватить ядерную подводную лодку. Вот бы посмотрел бы на ябальники кацапов.
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04.04.2022 19:24 Ответить
Захопимо якщо зявиться в степах України.
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04.04.2022 19:39 Ответить
ССО України-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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04.04.2022 19:29 Ответить
Тягач в хорошому стані може пригодитися для майбутньої "вільхи"а електроніку і все решту дати сша щоб ковирярися
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04.04.2022 19:30 Ответить
Ценность шасси и электроники для США нулевая, этот девайс из комплекса С300ПС, там нечего уже ковырять. А тягачей таких у ВСУ огромное количество на складах гнило.
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04.04.2022 19:38 Ответить
Хорош!!!!! Ой хорош!!!!

Судя по стеклам били прицельно. Молодцы, целехонькой! Перекодировка и в строй!!!
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04.04.2022 19:33 Ответить
Ага, стекла поменять, сгоревшую будку покрасить и всей компанией на дискотеку ...
Целехонький он только в том смысле, что на куски его не разнесло
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04.04.2022 20:04 Ответить
что, рузькэ чмо не нравится правда?
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05.04.2022 09:51 Ответить
А лапти вообще знали как ею пользоваться???
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04.04.2022 19:35 Ответить
Судя по тому как она стоит на местности у меня закрадывается мысль что её для исключительно устрашения привезли, не взяв даже персонал.
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04.04.2022 19:41 Ответить
Це дуже добре. Навіть якщо вона непридатна до використання...все одно добре. Значить мінус у кацапів.
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04.04.2022 19:36 Ответить
Мінус дивізіон С300ПС . Без цього девайсу нічого стріляти не буде.
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04.04.2022 19:45 Ответить
я тебя умоляю!! с этим или без этого ,,девайса"всё под сомнением(так как знаю систему ПВО изнутри) это всё кацапское гнильё!!да,засекать оно может и сто! и даже тысячу(целей),,свой-чужой" тоже как бы ,,солидно звучит"но карл!! какой век на дворе??без искусственного интеллекта,который определяет потенциально опасные цели и мгновенно на них реагирует этот хлам и ломанного не то что доллара а даже рупьля! не стоит!! (да по одиночным целям где то в папуа гвинее может быть и эффективной но никак не при интенсивных налётах и ещё с кучей ракет)
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04.04.2022 20:03 Ответить
Твои познания в системе С300ПС и её уже доказанной эффективности в руках ВСУ, в этой войне меня просто умиляют. Скажи пожалуйста как называется коробочка которая обгорела?))
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04.04.2022 20:14 Ответить
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04.04.2022 19:49 Ответить
Це вже не станція. Це купа металобрухту на колісній базі.
Антена згоріла, апаратура згоріла, залишився (більш-менш) автомобіль.
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04.04.2022 20:02 Ответить
Так вона згорівша, наврят з нею вже попрацюєш.
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04.04.2022 20:45 Ответить
 
 