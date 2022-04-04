ВСУ захватили мощную радиолокационную станцию оккупантов. ФОТО
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Украинские защитники захватили новый трофей – вражескую радиолокационную станцию (РЛС) 30Н6Е, обеспечивающую автоматическое обнаружение и захват аэродинамических и баллистических целей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.
Фото со станцией опубликовало Командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.
РЛС 30Н6Е является важнейшей составляющей мобильного зенитного ракетного комплекса С-300ПМУ.
Как пишет armyinform.com.ua, эта РЛС обеспечивает автоматическое обнаружение и захват аэродинамических и баллистических целей, максимальная скорость которых не превышает 2800 м/с (10080 км/ч).
РЛС 30Н6Е одновременно производит сопровождение до 100 целей, а также наведение и пуск 12 зенитных управляемых ракет по шести целям с распознаванием "свой-чужой".
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Добре відпрацювали! руSSкій скот пішов в путінскій рай!!
туди їм дорога і побільше і пошвидше...
чим більше дохлих московитів тим швидше наступить МИР на планеті!
і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
Судя по стеклам били прицельно. Молодцы, целехонькой! Перекодировка и в строй!!!
Целехонький он только в том смысле, что на куски его не разнесло
Антена згоріла, апаратура згоріла, залишився (більш-менш) автомобіль.