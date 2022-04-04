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В Бундестазі закликають збільшити постачання озброєнь до України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

вагнер,робін

Поряд з санкціями та політичним тиском на Росію, в першу чергу необхідно збільшити постачання озброєнь Україні для ефективного захисту, а також для звільнення окупованих територій.

Про це в коментарі Guildhall заявив депутат Бундестагу від "Зелених" Робін Вагнер, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повинні значно посилити політичний та економічний тиск на Росію, як уже оголосили Анналена Бербок (голова МЗС Німеччини – ред) та Роберт Хабек (міністр економіки та захисту клімату ФРН, – ред.), анонсувавши додаткові санкції", - заявив політик

"Але передусім Україні потрібно більше зброї для захисту. Крім того, через злочини, скоєні на окупованих територіях, "захист" також означає звільнення окупованих територій. Тому ми маємо постачати більше зброї та озброєнь, які необхідні", - підсумував Вагнер.

Також читайте: ЄС має обговорити заборону на імпорт російського газу, - Міноборони Німеччини

Раніше бригадний генерал армії США Блейн Холт заявив, що замість створення безпольотної зони в класичному варіанті США повинні розглянути питання надання Україні сучасної зброї для протидії авіа та ракетним ударам, а також атакам з моря.

Також, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про домовленість щодо "конкретних кроків", які мають зменшити кількість російських ракет, що потрапляють в об'єкти в Україні, після переговорів з американською делегацією у Варшаві.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
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04.04.2022 19:37
+10
Volodymyr Omelyan
@V_Omelyan

Мінекономіки ФРН наказало до 30 вересня 2022 р. взяти під управління Gazprom Germania і Rosneft Deutschland.

Фактично, це націоналізація найбільших підземних сховищ газу в Німеччині, які належать Росії.

Завтра чекаємо на повне ембарго ЄС на російські нафту і вугілля.
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04.04.2022 19:39
+4
На конец начало доходить озабоченным немцам.
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04.04.2022 19:39
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04.04.2022 19:37 Відповісти
А самі дати не пробували , закликати тільки виходить (( каски не зброя ((
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04.04.2022 19:38 Відповісти
Та звідки ті фріци понабралися, аж приємно
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04.04.2022 19:39 Відповісти
На конец начало доходить озабоченным немцам.
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04.04.2022 19:39 Відповісти
Volodymyr Omelyan
@V_Omelyan

Мінекономіки ФРН наказало до 30 вересня 2022 р. взяти під управління Gazprom Germania і Rosneft Deutschland.

Фактично, це націоналізація найбільших підземних сховищ газу в Німеччині, які належать Росії.

Завтра чекаємо на повне ембарго ЄС на російські нафту і вугілля.
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04.04.2022 19:39 Відповісти
Санкции 👉👌 кацапстан
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04.04.2022 19:46 Відповісти
знову продадуть шось часiв холодноi вiйни та яке буде треба поремонтувати пару тижднiв на скiльки памятаю то нiмцi лише тi каски подарували а все iнше продають
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04.04.2022 19:41 Відповісти
Маємо бачити
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04.04.2022 19:45 Відповісти
да да , они сказали шо БЕхи могут дать советские 76 года , гдревские остались ... благодетали...
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04.04.2022 20:57 Відповісти
Всім почало доходити, що світ воює з рашою руками і життями українців. Тому і зброя почала знаходитись.
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04.04.2022 19:45 Відповісти
Продайте Украине самолеты ! Ваша Меркель вырастила военного преступника - так что теперь помогайте его уничтожить
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04.04.2022 19:45 Відповісти
да ... можно сказать это мать родная немецкая гитлереныша ... 20 лет лелеяла и вскармливала !
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04.04.2022 21:00 Відповісти
В Евросоюзе начинает доРОЖАТЬ хлеб
То есть муку немецкие бизнесмены скупали у Украины раньше ЗА КОПЕЙКИ , пользуясь тем, что она не в ЕС
ТЕПЕРЬ СТАНОВИТСЯ ЯСНО КОГО УКРАИНА КОРМИЛА
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04.04.2022 19:48 Відповісти
как оказалось Украина кормила и Африку и Восток, и Европу... а сами голодали
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04.04.2022 20:03 Відповісти
Европе это не так страшно, особенно западной. Тут люди уже обожрались и часто выкидивает еду в мусор. Станет есть меньше и еду экономить - от этого только польза. И здоровее будет.
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04.04.2022 21:02 Відповісти
Дограються кацапи. У німцях краще не будити звіра...
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04.04.2022 19:49 Відповісти
Щось дух Зігфріда ніяк не прокинеться. Тужтеся, німці - ми знаєм, що ви можете.
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04.04.2022 19:56 Відповісти
у мэрхэль не забуттте спросить
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04.04.2022 19:59 Відповісти
Vot i nemcam doslo sto nado dat oruzyje kotorogo u nix jest ,i ocen mnogo.
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04.04.2022 20:06 Відповісти
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
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04.04.2022 20:20 Відповісти
Закликають і тут же дозволяють свинособакам парадами по їхній країні ходити...
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04.04.2022 20:53 Відповісти
бундестаг сосе кутак ..путінский
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04.04.2022 20:59 Відповісти
 
 