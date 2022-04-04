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Під Маріуполем окупанти затримали представників Міжнародного Червоного Хреста, - мер Бойченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

хрест,червоний

Вчора у смт Мангуш на Донеччині російські загарбники затримали представників Міжнародного Червоного Хреста, які намагалися дістатись заблокованого Маріуполя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Маріупольський міський голова Вадим Бойченко під час онлайн-зв'язку з Медіа Центр Україна.

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"Вчора (3 квітня) відправився Міжнародний Червоний Хрест до міста Маріуполя. Така була мета. Вони доїхали до міста Мангуш. І сьогодні зараз ми займаємось їх порятунком, тому що вони там були заарештовані. Сьогодні пані Ірина Верещук займається тим, аби їх визволити, щоб вони потрапили на підконтрольну Україні територію", - сказав Бойченко.

Мер зазначив, що у заблокованому Маріуполі наразі залишаються до 130 тис. мирних мешканців у нелюдських умовах - без світла, без води, без їжі та без медикаментів понад місяць. Тому робиться все, щоб дістатися до Маріуполя та евакуювати населення.

Представники МЧХ також їхали до Маріуполя з метою допомоги.

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Топ коментарі
+4
friendly-fire чтоли?
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04.04.2022 20:27
+2
толку з них як з купи гівна
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04.04.2022 20:28
+1
Франция решила выслать ряд российских дипломатов, действия которых противоречат интересам безопасности, заявили в МИД.
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04.04.2022 20:30
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friendly-fire чтоли?
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04.04.2022 20:27 Відповісти
Кстати очень странная организация.
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04.04.2022 20:31 Відповісти
Та я б сам затримав. Нет обозначений, только на автомобиле. Одетіы в черные каски и броники. Если без сопровождения, то валить *****
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04.04.2022 20:27 Відповісти
толку з них як з купи гівна
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04.04.2022 20:28 Відповісти
Франция решила выслать ряд российских дипломатов, действия которых противоречат интересам безопасности, заявили в МИД.
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04.04.2022 20:30 Відповісти
пусть лучше мэр Бойченко расскажет о содержание смски, которую он получил на заседании с силовыми органами города в первый день войны. Что же там было такого написано что он сбежал уже через 2 часа из города с вооруженной охраной, даже не предупредив жителей. Если что это инфа начальника полиции, который сейчас защищает город вместе с Азовом, есть интервью на этом сайте.
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04.04.2022 20:32 Відповісти
то ж наче ростовські ? Як це так шо їх затримали
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04.04.2022 20:37 Відповісти
да і куй з ними... нехай талібан хреститься
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04.04.2022 20:56 Відповісти
та хай они им хоть головы отрежут! а вобще, это какая-то непонятная провокация, так как международный красный крест и путинские орки союзники!
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04.04.2022 21:24 Відповісти
А как они своих задержать могли то? И вааще, да йух с ними, с уродами.
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04.04.2022 21:46 Відповісти
Зачем спасать?
У них есть свое начальство, которое х-лу очко уже зализало...
Пусть оно и волнуется...
Думаю что если найдут этих сотрудников связанными и с пулей в затылке то окажется что они уже 2 дня как не сотрудники.
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05.04.2022 00:08 Відповісти
 
 