Під Маріуполем окупанти затримали представників Міжнародного Червоного Хреста, - мер Бойченко

Вчора у смт Мангуш на Донеччині російські загарбники затримали представників Міжнародного Червоного Хреста, які намагалися дістатись заблокованого Маріуполя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Маріупольський міський голова Вадим Бойченко під час онлайн-зв'язку з Медіа Центр Україна.

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"Вчора (3 квітня) відправився Міжнародний Червоний Хрест до міста Маріуполя. Така була мета. Вони доїхали до міста Мангуш. І сьогодні зараз ми займаємось їх порятунком, тому що вони там були заарештовані. Сьогодні пані Ірина Верещук займається тим, аби їх визволити, щоб вони потрапили на підконтрольну Україні територію", - сказав Бойченко.

Мер зазначив, що у заблокованому Маріуполі наразі залишаються до 130 тис. мирних мешканців у нелюдських умовах - без світла, без води, без їжі та без медикаментів понад місяць. Тому робиться все, щоб дістатися до Маріуполя та евакуювати населення.

Представники МЧХ також їхали до Маріуполя з метою допомоги.

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