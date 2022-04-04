Окупанти викрали голову Бехтерської ОТГ Буряка у Херсонській області

Голова Бехтерської об'єднаної територіальної громади Скадовського району Херсонської області Михайло Буряк викрадений окупантами та невідомо, де він зараз перебуває

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Надійшла інформація, що сьогодні о 10:30 у Залізному Порту (село Бехтерської ОТГ) окупантами було викрадено голову Бехтерської громади Бурака Михайла Івановича. Наразі його місцезнаходження невідоме", - написав Соболевський.

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