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Окупанти викрали голову Бехтерської ОТГ Буряка у Херсонській області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

викрадення

Голова Бехтерської об'єднаної територіальної громади Скадовського району Херсонської області Михайло Буряк викрадений окупантами та невідомо, де він зараз перебуває

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці  повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Надійшла інформація, що сьогодні о 10:30 у Залізному Порту (село Бехтерської ОТГ) окупантами було викрадено голову Бехтерської громади Бурака Михайла Івановича. Наразі його місцезнаходження невідоме", - написав Соболевський.

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Автор: Роман Свиридович
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У меня предложение,что ли.Вот когда армия выполняет тактическое отступление,никто же не кричит,что они трусы,это обычный маневр для улучшения позиции.Я к чему.Мы слишком свободно бросаемся обвинением измена родины.Я за то,чтобы дать право таким вот похищеным включить дурака,подыграть немного,пусть спасут себя.Конечно,не активно сотрудничать с захватчиками,просто продолжать свою работу,в конце концов глава ОТГ это во многом завхоз.Неужели мы не поймем их?
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04.04.2022 21:10 Відповісти
 
 