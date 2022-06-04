Двох дітей в Україні назвали Ян Джавелін та Джавеліна, - Мінюст

Міністерство юстиції України оприлюднило інформацію щодо незвичайних імен українських немовлят.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це інформує у твітері Мінюст.

"При виборі імені новонародженої дитини частіше за все батьки враховують: традиції родини, модні віяння, національні, релігійні та навіть політичні погляди батьків", - зазначається у повідомленні.

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