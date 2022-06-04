УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12393 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 304 23
ім'я (19) Мін'юст (925)

Двох дітей в Україні назвали Ян Джавелін та Джавеліна, - Мінюст

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністерство юстиції України оприлюднило інформацію щодо незвичайних імен українських немовлят.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це інформує у твітері Мінюст.

"При виборі імені новонародженої дитини частіше за все батьки враховують: традиції родини, модні віяння, національні, релігійні та навіть політичні погляди батьків", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним

Двох дітей в Україні назвали Ян Джавелін та Джавеліна, - Мінюст 01
Двох дітей в Україні назвали Ян Джавелін та Джавеліна, - Мінюст 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Д'Артаньян, Зеленський, Імперія, Шанель, - у Мін'юсті назвали самі незвичайні імена, які давали дітям у 2020 році

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Джавеліна, я би сказав і гарно звучить.
показати весь коментар
04.04.2022 22:54
+13
Щось Асфальтом ніхто дітей не називає.
показати весь коментар
04.04.2022 23:02
+9
Байрактар теж не погано.
показати весь коментар
04.04.2022 22:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Байрактар теж не погано.
показати весь коментар
04.04.2022 22:54 Відповісти
Щось про них останнім часом мало чути. Не виправдали надій чи ще не настав час про все розповісти?
показати весь коментар
04.04.2022 23:11 Відповісти
От і добре, що не чути, це та зброя, яка працює без розголосу. Повідомлень про збитих Байрактарів якось теж не спостерігається. Кажуть вони абсолютно недосяжні для совкових засобів ППО. ✌️👍
показати весь коментар
04.04.2022 23:32 Відповісти
Україна втратила три Байрактари за час війни.
Причому, перший було втрачено через помилку оператора.
Всього, наскільки відомо, на озброєнні Україна, крім цих трьох, має ще 32 турецьких дрони. Втім, точне число Байрактарів невідоме, з урахуванням можливих нових поставок з Туреччини.
показати весь коментар
05.04.2022 00:52 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2022 01:22 Відповісти
Джавеліна, я би сказав і гарно звучить.
показати весь коментар
04.04.2022 22:54 Відповісти
уявляю, якого жару вона дасть
показати весь коментар
05.04.2022 00:05 Відповісти
Javelin /ˈdʒævlɪn/, чит. «Джэ́влин» - «метательное копьё, дротик»
(тур. Bayraktar, досл. - «знаменосец»)
показати весь коментар
04.04.2022 22:57 Відповісти
NLAW тут меньше повезло, однако...
показати весь коментар
04.04.2022 22:59 Відповісти
Енлав?
показати весь коментар
04.04.2022 23:08 Відповісти
Вариант!
показати весь коментар
04.04.2022 23:13 Відповісти
Дівчина Анлава.
показати весь коментар
04.04.2022 23:16 Відповісти
Нам подрібні ім'я Абрамс та Патріот
показати весь коментар
05.04.2022 00:17 Відповісти
Щось Асфальтом ніхто дітей не називає.
показати весь коментар
04.04.2022 23:02 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2022 00:54 Відповісти
Порвало в лохмоття
показати весь коментар
05.04.2022 01:18 Відповісти
А Стінгери будуть?
показати весь коментар
04.04.2022 23:03 Відповісти
Стингер и Джавелина - братик и сестричка.
А также: Абрамс и Леопарда.
Плюс: Раптор и Гэлекси.
Вообще для мальчика хорошие имена: Боинг, Бюик, Хаммер и Кольт.
показати весь коментар
04.04.2022 23:20 Відповісти
Дуглас чудове ім'я) f -15 нам не дратували б
показати весь коментар
05.04.2022 00:20 Відповісти
А як вам F-22 ?
показати весь коментар
05.04.2022 01:24 Відповісти
На заметку молодым родителям: Корсар, Стугна, Нептун, Гром, Вильха
показати весь коментар
04.04.2022 23:56 Відповісти
Гром доречі непогано.
показати весь коментар
05.04.2022 01:20 Відповісти
А "панцерфауст" , або "ігла" називатимуть?
показати весь коментар
27.07.2022 22:10 Відповісти
 
 