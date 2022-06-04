Двох дітей в Україні назвали Ян Джавелін та Джавеліна, - Мінюст
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Міністерство юстиції України оприлюднило інформацію щодо незвичайних імен українських немовлят.
Як повідомляє Цензор.НЕТ про це інформує у твітері Мінюст.
"При виборі імені новонародженої дитини частіше за все батьки враховують: традиції родини, модні віяння, національні, релігійні та навіть політичні погляди батьків", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+18 Rino Onix
показати весь коментар04.04.2022 22:54
+13 Trevor Tro
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+9 Петро Воля
показати весь коментар04.04.2022 22:54
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Причому, перший було втрачено через помилку оператора.
Всього, наскільки відомо, на озброєнні Україна, крім цих трьох, має ще 32 турецьких дрони. Втім, точне число Байрактарів невідоме, з урахуванням можливих нових поставок з Туреччини.
(тур. Bayraktar, досл. - «знаменосец»)
А также: Абрамс и Леопарда.
Плюс: Раптор и Гэлекси.
Вообще для мальчика хорошие имена: Боинг, Бюик, Хаммер и Кольт.