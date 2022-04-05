Виведена з півночі України армія РФ потребує значного переоснащення, - розвідка Британії
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Виведені з півночі України для передислокації на схід російські війська потребують значного переоснащення й модернізації, перш ніж знову вступати у бої із ЗСУ.
Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.
Військові констатують, що українські сили відбили ключову ділянку на півночі України, перервавши ланцюг постачання і змусивши російських окупантів відступити з районів з-під Чернігова і на північ від Києва.
"Мляві" бойові дії, ймовірно, продовжаться на деяких напрямках у захоплених росіянами районах, проте цього тижня вони значно послабшають через виведення російських військ.
Топ коментарі
+12 саша паламарчук
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+12 Юрій Вінгорськи
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+11 Ksenia VB
показати весь коментар05.04.2022 09:17
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Будь ласка, зачекайте...
То як вони вийшли?
Развелось в нынешнее время много чесунов-задушевников!
ЗСУ!
Чому не знищили? - Їх занадто багато. Близько тисячі одиниць техніки. Швидко перекинути в глухомань щось еквівалентне практично неможливо. Та в нас і немає таких резервів.
знову поїдуть в Україну. хто десь відсидівся і не бачив бойових дій, трупів орків і розбитої техніки,
може й поїде. але сарафанне радіо робить свою справу.
родичі здохлих і зкалічених орків вже піднімають шум.
от як би ще відключили свіфт на 100% щоб з голоду дохли, булоб краще
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Павло Шатохін 04.04.2022
Воєнних злочинців ідентифіковано. Величезна подяка тим, хто поширив історію про військових рф, які відправляли в росію награбоване майно українців - живих та вбитих ними.
Зробімо їх відомими. Можете зателефонувати їм або написати в вайбер/телеграм/whatsapp. Якщо знайдете їх в російських соцмережах, напишіть пару слів їм або їхнім друзям.
UPD. Ось тут вже подзвонили:
fb.com/zoya.yarosh/videos/1349386018874818
Ті, хто надіслав найбільше.
м. Рубцовськ (Алтайський край):
Коваленко Евгений Евгеньевич (450 кг)
Лазарев Артем Петрович отправил (255 кг)
Николаев Павел Александрович (205 кг)
Сердцев Андрей Николаевич (150 кг)
Валиев Георгий Муратович (150 кг)
Канболатов Эльдар Арсланович (140 кг)
Жуковский Роман Александрович (130 кг)
Чучалин Евгений Викторович (100 кг)
Волощук Иван Иванович (95 кг)
Дацюк Иван Андреевич (60 кг)
Кузьмин Игорь Сергеевич (50 кг)
Степанов Николай Николаевич (140 кг в Усурійськ)
Колоцей Сергей Александрович (90 кг в Ульянівськ)
Юшин Владимир Сергеевич (85 кг в Чіту)
Шулайкин Николай Николаевич (60 кг в Біробіджан)
Григорян Артур Ашотович (60 кг в м. Горняк, Алтайський край)
Їхні контакти тут:
https://motolko.help/.../belaruski-*****-opublikoval.../
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Російські солдати вкрали у людей зерно, коли відступали. Порізали мішки й порозсипали, щоб нікому не дісталось.
Це не нагадує вам 1932-33 роки?
Джерело: Правда ТУТ NEWS
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Olga Kovalevskaya 01.04.2022
Русскіе вбили всіх корів "Агромолу" під Харковом.
Не для того, щоб їх їсти...
Ви ж розумієте, що блокування портів, знищення і викрадення стратегічних запасів зерна, спалення нафтобаз перед посівною, крадiжки в оселях украiiнцiв - це не просто так.
Геноцид - улюблена забава русскіх.
1616
Думаю, причин декілька.
Чому це питання цікаве? - Тому що Україна - це не тільки Київ. Захищати Київ особливо сильно було потрібно.
Однак чи потрібно і надалі тримати величезні сили в Києві, коли дуже бажано посилити оборону (створити значну перевагу сил локально) в інших місцях?