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Зеленський про перемовини після звірств рашистів у Бучі: Хочеться чи не хочеться - так питання не стоятиме

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

переговори

Президент України Володимир Зеленський вважає, що українська сторона повинна продовжувати мирні переговори з Росією, незважаючи на військові злочини в Бучі. Оскільки відмова від переговорів є неприйнятним варіантом.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю українським журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Хочеться чи не хочеться - так питання стояти не буде. Буде стояти питання переговорів, питання в тому, наскільки міцним ти будеш за столом переговорів... На сьогодні сказати, давайте не будемо ні про що говорити, - найлегша позиція... найскладніше - це говорити про те, що вони зробили (мається на увазі військові злочини в Бучі. - Ред.), визнати їх ворогом, знати, що це конкретно війна Росії проти України... Ми вважаємо, що це геноцид, що вони повинні понести покарання за все. І при всій цій позиції знайти можливості для того, щоб зустрічатися", - зазначив Зеленський.

За його словами, може статися так, що ніякої зустрічі так не буде.

Також читайте: Чекаємо на повноцінну формальну відповідь РФ, - Кулеба про перемовини з Москвою

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+71
Які переговори після такого? Ти в своєму розумі, президенте, чи єрмак на вушко шепче?
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05.04.2022 10:53
+51
Клоун продовжує мріяти про зустріч з ху№лом.
Переговори з країною-терористом, що вбила тисячі українців - це те, що пояснити не можна.
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05.04.2022 10:55
+45
В чому професійність цієї делегації?
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05.04.2022 10:56
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Зеленьський мразь і зрадник.
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05.04.2022 17:53 Відповісти
Вчора слухав інтерв'ю з кількома сенаторами з США.
Вони однозначно сказали, що в випадку підписання Зеленським мирної угоди, санкціїї з кремля будуть зняті. Війскова допомога Україні також буде припинена.

Я розумію, що кукловодам Зеленьского на це чхати, це не вливає на їхнє життя за кордоном, та збагачення в Україні. От вам і вся причина прагнення Зе до угод з мордором незалежно від чого б то небуло. Тем більше від добре знає, що тут він жить не збирається, ще пів року продержатись і курить бамбук в Омані, чи Італіїї, де його родина зараз.
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05.04.2022 21:32 Відповісти
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