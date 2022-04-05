Зеленский о переговорах после разоблачения зверств рашистов в Буче: Хочется или не хочется - так вопрос стоять не будет
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинская сторона должна продолжать мирные переговоры с Россией, невзирая на военные преступления в Буче. Поскольку отказ от переговоров является неприемлемым вариантом.
Об этом Зеленский заявил в интервью украинским журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Хочется или не хочется - так вопрос стоять не будет. Будет точно стоять вопрос переговоров, вопрос в том, насколько крепким ты будешь за столом переговоров… На сегодня сказать: давайте не будем ни о чем говорить - самая легкая позиция… Самое сложное - это говорить о том, что они сделали (имеется в виду военные преступления в Буче. - Ред.), признать их врагом, знать, что это конкретно война России против Украины… Мы считаем, что это геноцид, что они должны понести наказание за все. И при всей этой позиции найти возможности для того, чтобы встречаться", - отметил Зеленский.
По его словам, может произойти так, что никакой встречи так не будет.
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Вони однозначно сказали, що в випадку підписання Зеленським мирної угоди, санкціїї з кремля будуть зняті. Війскова допомога Україні також буде припинена.
Я розумію, що кукловодам Зеленьского на це чхати, це не вливає на їхнє життя за кордоном, та збагачення в Україні. От вам і вся причина прагнення Зе до угод з мордором незалежно від чого б то небуло. Тем більше від добре знає, що тут він жить не збирається, ще пів року продержатись і курить бамбук в Омані, чи Італіїї, де його родина зараз.