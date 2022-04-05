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Зеленский о переговорах после разоблачения зверств рашистов в Буче: Хочется или не хочется - так вопрос стоять не будет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

переговори

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинская сторона должна продолжать мирные переговоры с Россией, невзирая на военные преступления в Буче. Поскольку отказ от переговоров является неприемлемым вариантом.

Об этом Зеленский заявил в интервью украинским журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Хочется или не хочется - так вопрос стоять не будет. Будет точно стоять вопрос переговоров, вопрос в том, насколько крепким ты будешь за столом переговоров… На сегодня сказать: давайте не будем ни о чем говорить - самая легкая позиция… Самое сложное - это говорить о том, что они сделали (имеется в виду военные преступления в Буче. - Ред.), признать их врагом, знать, что это конкретно война России против Украины… Мы считаем, что это геноцид, что они должны понести наказание за все. И при всей этой позиции найти возможности для того, чтобы встречаться", - отметил Зеленский.

По его словам, может произойти так, что никакой встречи так не будет.

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Топ комментарии
+71
Які переговори після такого? Ти в своєму розумі, президенте, чи єрмак на вушко шепче?
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05.04.2022 10:53
+51
Клоун продовжує мріяти про зустріч з ху№лом.
Переговори з країною-терористом, що вбила тисячі українців - це те, що пояснити не можна.
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05.04.2022 10:55
+45
В чому професійність цієї делегації?
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05.04.2022 10:56
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Зеленьський мразь і зрадник.
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05.04.2022 17:53 Ответить
Вчора слухав інтерв'ю з кількома сенаторами з США.
Вони однозначно сказали, що в випадку підписання Зеленським мирної угоди, санкціїї з кремля будуть зняті. Війскова допомога Україні також буде припинена.

Я розумію, що кукловодам Зеленьского на це чхати, це не вливає на їхнє життя за кордоном, та збагачення в Україні. От вам і вся причина прагнення Зе до угод з мордором незалежно від чого б то небуло. Тем більше від добре знає, що тут він жить не збирається, ще пів року продержатись і курить бамбук в Омані, чи Італіїї, де його родина зараз.
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05.04.2022 21:32 Ответить
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