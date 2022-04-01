Ждем полноценного формального ответа РФ, - Кулеба о переговорах с Москвой
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в переговорах с РФ ждет от нее полноценного формального ответа. Он даст понять, будут ли продолжать в Кремле говорить на языке ультиматумов.
Об этом глава МИД заявил во время визита в Варшаву, передает Цензор.НЕТ.
"Мы ждем полноценный формальный ответ России. Из этого ответа станет понятно, продолжает ли Россия говорить языком ультиматумов или она все-таки перешла к конструктивному обсуждению повестки дня и поиску взаимоприемлемых решений. Поэтому с нетерпением ждем этого ответа", - сказал Кулеба.
Напомним, украинская делегация начала новый раунд переговоров с россиянами в онлайн-формате.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что окончательно одобренных планов по переговорам с Украиной пока нет, но они должны продолжаться. Подготавливается реакция на предложения, озвученные в Стамбуле.
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Кулеба просто добре робить свою роботу
тихенько дивимося і подумки йому аплодуємо
головне пам"ятати, що допоки не підписаний договір про перемир"я офіційно - це все танці з бубнами коло вогнища
і Кулеба тут просто профі
не заважаємо чуваку робити те, у чому він розуміється
скажіть, щось цікаве, а то новий пакет санкцій майже готовий, а ви все мовчите
не соромтеся
бомби ж на міста з цивільними кадати не соромитеся, чого ж тут стіпісняєтеся?
А чи буде об'явлена війна РФ, бо якщо Україна буде вражати будь-що на територій кацапів без об'явленої війни, то будь-який міжнародний суд буде вважати це агресією.
Прорвут фронт на Донбасе - съедят с гавном!
Обосрутся по полной - скажут, ну ладно мы вас демилитаризовали, крым-наш+даунбас в границах областей и мы согласны - вы, как обещали араХАМия и чалый наш протекторат...Отстраивайтесь - мы потом вас опять расхерачем,когда победа понадобиться.
Почему зеленята так торопятся удовлетворить хотелки путина?
Фактично це пропозиція угоди про колаборацію від певних кіл в оточенні Президента Зеленського