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Новости Агрессия России против Украины Война
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Ждем полноценного формального ответа РФ, - Кулеба о переговорах с Москвой

кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в переговорах с РФ ждет от нее полноценного формального ответа. Он даст понять, будут ли продолжать в Кремле говорить на языке ультиматумов.

Об этом глава МИД заявил во время визита в Варшаву, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ждем полноценный формальный ответ России. Из этого ответа станет понятно, продолжает ли Россия говорить языком ультиматумов или она все-таки перешла к конструктивному обсуждению повестки дня и поиску взаимоприемлемых решений. Поэтому с нетерпением ждем этого ответа", - сказал Кулеба.

Читайте также: Окончательно одобренных планов по переговорам с Украиной нет. Готовится реакция на предложения, озвученные в Стамбуле, - Лавров

Напомним, украинская делегация начала новый раунд переговоров с россиянами в онлайн-формате.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что окончательно одобренных планов по переговорам с Украиной пока нет, но они должны продолжаться. Подготавливается реакция на предложения, озвученные в Стамбуле.

Автор: 

МИД (6936) переговоры (4919) россия (95381) Украина (44917) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+27
Адекватні люди не ведуть жодних переговорів із терористами , а раша - терорист !!
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01.04.2022 14:14
+11
Які, нафіг, переговори, якщо це чувирло не знає, що робиться на фронті і що йому доносять його переговорщики, а у нас прогрес в наступі і арахамії-подоляки не повинні вирішувати за народ, а народ і армія до повної перемоги над терористами-людожерами.
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01.04.2022 14:17
+7
Другу хвилю потрібно чекати, а не переговори з ультиматумами Перемога тільки після капітуляції, а не затяжний привіт
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01.04.2022 14:18
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Адекватні люди не ведуть жодних переговорів із терористами , а раша - терорист !!
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01.04.2022 14:14 Ответить
Надо, надо для мирового сообщества.. на самом деле все понимают что выход один - перемога або смерть...
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01.04.2022 14:17 Ответить
А что там ждать - раССея вперёд, вернее вперде... так всегда было и так всегда будет..
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01.04.2022 14:15 Ответить
Які, нафіг, переговори, якщо це чувирло не знає, що робиться на фронті і що йому доносять його переговорщики, а у нас прогрес в наступі і арахамії-подоляки не повинні вирішувати за народ, а народ і армія до повної перемоги над терористами-людожерами.
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01.04.2022 14:17 Ответить
це ритуальний танець для очей всього світу
Кулеба просто добре робить свою роботу
тихенько дивимося і подумки йому аплодуємо

головне пам"ятати, що допоки не підписаний договір про перемир"я офіційно - це все танці з бубнами коло вогнища

і Кулеба тут просто профі
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01.04.2022 14:20 Ответить
як не буде цих танців буде менше допомоги як військової так і невійськової

не заважаємо чуваку робити те, у чому він розуміється
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01.04.2022 14:22 Ответить
ваш вихід, лавров, пєсков!
скажіть, щось цікаве, а то новий пакет санкцій майже готовий, а ви все мовчите
не соромтеся

бомби ж на міста з цивільними кадати не соромитеся, чого ж тут стіпісняєтеся?
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01.04.2022 14:18 Ответить
Другу хвилю потрібно чекати, а не переговори з ультиматумами Перемога тільки після капітуляції, а не затяжний привіт
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01.04.2022 14:18 Ответить
Я думаю росіянські ******* будуть до кінця жати ці вимоги про денацифікацію і іншу *****, до переможного, так би мовити)
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01.04.2022 14:19 Ответить
Кулеба запомни, полноценного ответа от неполноценных быть не может.
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01.04.2022 14:19 Ответить
Яка б не була кацапська реакція на українські пропозиції,а ці пропозиції-повне лайно,за яке деякий завхоз з підручними буде парашу на зоні нюхати,як мінімум.
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01.04.2022 14:20 Ответить
Дипломатія мля...
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01.04.2022 14:25 Ответить
Їй-бо, не варто гаяти час на очікування. Вони тупі. Тре' просто бити їх, поки живі. Ці перемовини вже достатньо показали, що формальні, бюрократичні методи не працюють. Вони є застарілі.
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01.04.2022 14:25 Ответить
Зважаючи на те, що відомі пропозиціі з українського боку містять всі ознаки державної зради, заява громадянина Кулеби свідчить про єго причетність та співучасть у тяжкому злочині. А відтак він має бути арештований разом з громадянми Арахамією, Подоляком, Умеровим, Рєзніковим, Чалим і рештою перемовників.
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01.04.2022 14:25 Ответить
До-речі, щодо формальностей.
А чи буде об'явлена війна РФ, бо якщо Україна буде вражати будь-що на територій кацапів без об'явленої війни, то будь-який міжнародний суд буде вважати це агресією.
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01.04.2022 14:28 Ответить
Вас сильно интересует что скажет *****? Несмотря на то что любимая поговорка *****, *мы говорим одно а делаем другое*?
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01.04.2022 14:29 Ответить
Там нет ни чего святого , какой ответ можно ждать от мрази ? Наш ответ куярить до последнего кацапского сапога где бы он не был.
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01.04.2022 14:40 Ответить
А чего вы "чикаете"?
Прорвут фронт на Донбасе - съедят с гавном!
Обосрутся по полной - скажут, ну ладно мы вас демилитаризовали, крым-наш+даунбас в границах областей и мы согласны - вы, как обещали араХАМия и чалый наш протекторат...Отстраивайтесь - мы потом вас опять расхерачем,когда победа понадобиться.

Почему зеленята так торопятся удовлетворить хотелки путина?
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01.04.2022 14:49 Ответить
Позиція України, як вона сформульована публічно Арахамією-Подоляком, це - реабілітація Російської Федерації за вчинену нею агресію щодо України.
Фактично це пропозиція угоди про колаборацію від певних кіл в оточенні Президента Зеленського
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01.04.2022 15:09 Ответить
Стесняюсь спросить вообще о чем переговоры , кто нибудь что-то знает какие вопросы обсуждаются? Или народ узнает когда объявят, все бросаем оружие ***** нас обыграло. Какие переговоры? Мне одному кажется что Украину сливают после стольких погибших и зверски убитых? Больше нет слов!
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01.04.2022 15:30 Ответить
Я шокований. Судячи з оприлюдненого Арахамія і компанія погодились виконати ультиматум. І тут. Кулеба бідкається - може не вгодили, то скажіть що не так. Дурдом. Переговорникам вже треба думати, куди після договорняка втікати, а вони думають яку ще приємність Пуйлу зробити.
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01.04.2022 17:13 Ответить
 
 