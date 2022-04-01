Ждем полноценного формального ответа РФ, - Кулеба о переговорах с Москвой

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в переговорах с РФ ждет от нее полноценного формального ответа. Он даст понять, будут ли продолжать в Кремле говорить на языке ультиматумов.

Об этом глава МИД заявил во время визита в Варшаву, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ждем полноценный формальный ответ России. Из этого ответа станет понятно, продолжает ли Россия говорить языком ультиматумов или она все-таки перешла к конструктивному обсуждению повестки дня и поиску взаимоприемлемых решений. Поэтому с нетерпением ждем этого ответа", - сказал Кулеба.

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Напомним, украинская делегация начала новый раунд переговоров с россиянами в онлайн-формате.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что окончательно одобренных планов по переговорам с Украиной пока нет, но они должны продолжаться. Подготавливается реакция на предложения, озвученные в Стамбуле.