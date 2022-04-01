Чекаємо на повноцінну формальну відповідь РФ, - Кулеба про перемовини з Москвою
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна в переговорах з РФ чекає від неї повноцінної формальної відповіді. Вона дасть зрозуміти, чи продовжуватимуть у Кремлі говорити мовою ультиматумів.
Про це глава МЗС заявив під час візиту до Варшави, інформує Цензор.НЕТ
"Ми чекаємо на повноцінну формальну відповідь Росії. З цієї відповіді стане зрозуміло, чи Росія продовжує говорити мовою ультиматумів, чи вони все-таки перейшла до конструктивного обговорення порядку денного та пошуку взаємоприйнятних рішень. Тому з нетерпінням чекаємо на цю відповідь", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, українська делегація розпочала новий раунд перемовин з російською в онлайн-форматі.
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що остаточно схвалених планів щодо переговорів з Україною поки що немає, але вони мають тривати. Готується реакція на пропозиції, озвучені в Стамбулі.
Будь ласка, зачекайте...
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Кулеба просто добре робить свою роботу
тихенько дивимося і подумки йому аплодуємо
головне пам"ятати, що допоки не підписаний договір про перемир"я офіційно - це все танці з бубнами коло вогнища
і Кулеба тут просто профі
не заважаємо чуваку робити те, у чому він розуміється
скажіть, щось цікаве, а то новий пакет санкцій майже готовий, а ви все мовчите
не соромтеся
бомби ж на міста з цивільними кадати не соромитеся, чого ж тут стіпісняєтеся?
А чи буде об'явлена війна РФ, бо якщо Україна буде вражати будь-що на територій кацапів без об'явленої війни, то будь-який міжнародний суд буде вважати це агресією.
Прорвут фронт на Донбасе - съедят с гавном!
Обосрутся по полной - скажут, ну ладно мы вас демилитаризовали, крым-наш+даунбас в границах областей и мы согласны - вы, как обещали араХАМия и чалый наш протекторат...Отстраивайтесь - мы потом вас опять расхерачем,когда победа понадобиться.
Почему зеленята так торопятся удовлетворить хотелки путина?
Фактично це пропозиція угоди про колаборацію від певних кіл в оточенні Президента Зеленського