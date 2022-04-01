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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Чекаємо на повноцінну формальну відповідь РФ, - Кулеба про перемовини з Москвою

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна в переговорах з РФ чекає від неї повноцінної формальної відповіді. Вона дасть зрозуміти, чи продовжуватимуть у Кремлі говорити мовою ультиматумів.

Про це глава МЗС заявив під час візиту до Варшави, інформує Цензор.НЕТ 

"Ми чекаємо на повноцінну формальну відповідь Росії. З цієї відповіді стане зрозуміло, чи Росія продовжує говорити мовою ультиматумів, чи вони все-таки перейшла до конструктивного обговорення порядку денного та пошуку взаємоприйнятних рішень. Тому з нетерпінням чекаємо на цю відповідь", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остаточно схвалених планів щодо переговорів з Україною немає. Готується реакція на пропозиції, озвучені в Стамбулі, - Лавров

Нагадаємо, українська делегація розпочала новий раунд перемовин з російською в онлайн-форматі.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що остаточно схвалених планів щодо переговорів з Україною поки що немає, але вони мають тривати. Готується реакція на пропозиції, озвучені в Стамбулі.

МЗС (4109) перемовини (2856) росія (64946) Україна (5865) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+27
Адекватні люди не ведуть жодних переговорів із терористами , а раша - терорист !!
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01.04.2022 14:14
+11
Які, нафіг, переговори, якщо це чувирло не знає, що робиться на фронті і що йому доносять його переговорщики, а у нас прогрес в наступі і арахамії-подоляки не повинні вирішувати за народ, а народ і армія до повної перемоги над терористами-людожерами.
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01.04.2022 14:17
+7
Другу хвилю потрібно чекати, а не переговори з ультиматумами Перемога тільки після капітуляції, а не затяжний привіт
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01.04.2022 14:18
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Адекватні люди не ведуть жодних переговорів із терористами , а раша - терорист !!
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01.04.2022 14:14 Відповісти
Надо, надо для мирового сообщества.. на самом деле все понимают что выход один - перемога або смерть...
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01.04.2022 14:17 Відповісти
А что там ждать - раССея вперёд, вернее вперде... так всегда было и так всегда будет..
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01.04.2022 14:15 Відповісти
Які, нафіг, переговори, якщо це чувирло не знає, що робиться на фронті і що йому доносять його переговорщики, а у нас прогрес в наступі і арахамії-подоляки не повинні вирішувати за народ, а народ і армія до повної перемоги над терористами-людожерами.
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01.04.2022 14:17 Відповісти
це ритуальний танець для очей всього світу
Кулеба просто добре робить свою роботу
тихенько дивимося і подумки йому аплодуємо

головне пам"ятати, що допоки не підписаний договір про перемир"я офіційно - це все танці з бубнами коло вогнища

і Кулеба тут просто профі
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01.04.2022 14:20 Відповісти
як не буде цих танців буде менше допомоги як військової так і невійськової

не заважаємо чуваку робити те, у чому він розуміється
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01.04.2022 14:22 Відповісти
ваш вихід, лавров, пєсков!
скажіть, щось цікаве, а то новий пакет санкцій майже готовий, а ви все мовчите
не соромтеся

бомби ж на міста з цивільними кадати не соромитеся, чого ж тут стіпісняєтеся?
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01.04.2022 14:18 Відповісти
Другу хвилю потрібно чекати, а не переговори з ультиматумами Перемога тільки після капітуляції, а не затяжний привіт
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01.04.2022 14:18 Відповісти
Я думаю росіянські ******* будуть до кінця жати ці вимоги про денацифікацію і іншу *****, до переможного, так би мовити)
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01.04.2022 14:19 Відповісти
Кулеба запомни, полноценного ответа от неполноценных быть не может.
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01.04.2022 14:19 Відповісти
Яка б не була кацапська реакція на українські пропозиції,а ці пропозиції-повне лайно,за яке деякий завхоз з підручними буде парашу на зоні нюхати,як мінімум.
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01.04.2022 14:20 Відповісти
Дипломатія мля...
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01.04.2022 14:25 Відповісти
Їй-бо, не варто гаяти час на очікування. Вони тупі. Тре' просто бити їх, поки живі. Ці перемовини вже достатньо показали, що формальні, бюрократичні методи не працюють. Вони є застарілі.
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01.04.2022 14:25 Відповісти
Зважаючи на те, що відомі пропозиціі з українського боку містять всі ознаки державної зради, заява громадянина Кулеби свідчить про єго причетність та співучасть у тяжкому злочині. А відтак він має бути арештований разом з громадянми Арахамією, Подоляком, Умеровим, Рєзніковим, Чалим і рештою перемовників.
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01.04.2022 14:25 Відповісти
До-речі, щодо формальностей.
А чи буде об'явлена війна РФ, бо якщо Україна буде вражати будь-що на територій кацапів без об'явленої війни, то будь-який міжнародний суд буде вважати це агресією.
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01.04.2022 14:28 Відповісти
Вас сильно интересует что скажет *****? Несмотря на то что любимая поговорка *****, *мы говорим одно а делаем другое*?
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01.04.2022 14:29 Відповісти
Там нет ни чего святого , какой ответ можно ждать от мрази ? Наш ответ куярить до последнего кацапского сапога где бы он не был.
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01.04.2022 14:40 Відповісти
А чего вы "чикаете"?
Прорвут фронт на Донбасе - съедят с гавном!
Обосрутся по полной - скажут, ну ладно мы вас демилитаризовали, крым-наш+даунбас в границах областей и мы согласны - вы, как обещали араХАМия и чалый наш протекторат...Отстраивайтесь - мы потом вас опять расхерачем,когда победа понадобиться.

Почему зеленята так торопятся удовлетворить хотелки путина?
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01.04.2022 14:49 Відповісти
Позиція України, як вона сформульована публічно Арахамією-Подоляком, це - реабілітація Російської Федерації за вчинену нею агресію щодо України.
Фактично це пропозиція угоди про колаборацію від певних кіл в оточенні Президента Зеленського
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01.04.2022 15:09 Відповісти
Стесняюсь спросить вообще о чем переговоры , кто нибудь что-то знает какие вопросы обсуждаются? Или народ узнает когда объявят, все бросаем оружие ***** нас обыграло. Какие переговоры? Мне одному кажется что Украину сливают после стольких погибших и зверски убитых? Больше нет слов!
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01.04.2022 15:30 Відповісти
Я шокований. Судячи з оприлюдненого Арахамія і компанія погодились виконати ультиматум. І тут. Кулеба бідкається - може не вгодили, то скажіть що не так. Дурдом. Переговорникам вже треба думати, куди після договорняка втікати, а вони думають яку ще приємність Пуйлу зробити.
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01.04.2022 17:13 Відповісти
 
 