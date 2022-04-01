Українська делегація розпочала новий раунд перемовин з російською, - Подоляк

Українська делегація розпочала новий раунд перемовин з російською онлайн.

Про це повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, пише Суспільне, передає Цензор.НЕТ

"Переговори продовжилися в онлайн-форматі з підключенням робочих підгруп", — зазначив він.

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