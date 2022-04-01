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Украинская делегация начала новый раунд переговоров с русским, - Подоляк

перемовини

Украинская делегация начала новый раунд переговоров с российской стороной онлайн.

Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк. Суспільне, передает Цензор.НЕТ

"Переговоры продолжились в онлайн-формате с подключением рабочих подгрупп", - отметил он.

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переговоры (4915) Офис Президента (1795) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+27
Українська делегація - це хто? Етнічний абхаз із громадянством України з 2015 року? Прихильник без збройної України, один з авторів Будапештського меморандуму? Хто ще?
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01.04.2022 13:20
+25
Господи, ні дня без скандалу. Ще й за цими стеж, щоб не здали. Оце вам зекоманда, зборище ідіотів і зрадників.
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01.04.2022 13:19
+24
ні, *****, треба спортити настрій...
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01.04.2022 13:19
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Я сподіваюся ми пропонуємо росіянам з їх груп можливість безпечно виїхати на захід, а вони здачу підорашки
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01.04.2022 13:17 Ответить
і то права, а якщо вони помарадьорити хочуть, то най йдуть марадьорити московщину свою , дужо безпечніше.
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01.04.2022 13:20 Ответить
Невже ці переговори можна рахувати законними. Переговори ведуть специ, а не гоп команда
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01.04.2022 13:25 Ответить
Какие переговоры, когда русофашисты 🐷 ещё не покинули территорию Украины?
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01.04.2022 13:19 Ответить
ні, *****, треба спортити настрій...
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01.04.2022 13:19 Ответить
Лавров вже від%\$^вся -- слова вже стають вельми подібні до подолякових і арахамієвих.
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01.04.2022 13:21 Ответить
Господи, ні дня без скандалу. Ще й за цими стеж, щоб не здали. Оце вам зекоманда, зборище ідіотів і зрадників.
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01.04.2022 13:19 Ответить
Главное ваше понимание того - касапу поверить себя *******..
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01.04.2022 13:20 Ответить
Українська делегація - це хто? Етнічний абхаз із громадянством України з 2015 року? Прихильник без збройної України, один з авторів Будапештського меморандуму? Хто ще?
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01.04.2022 13:20 Ответить
Колишній найманець льовочкіна і юри-єнакієвського - подоляк.
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01.04.2022 13:25 Ответить
Антинатовца А.Чалого с собой прихватили?
Главное ж для этой делегации напроситься на нейтралилтет?
Именно буквально сами напрашиваются, уроды
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01.04.2022 13:20 Ответить
Так с самого начала было впечатление, что состав нашей делегации согласовывался и утверждался в крымле.
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01.04.2022 13:28 Ответить
Найкраща відповідь від України, це вихід з перемовин.Неможливо домовлятися з терористом!
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01.04.2022 13:22 Ответить
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01.04.2022 13:59 Ответить
https://t.me/OP_UA Офіс Президента https://t.me/OP_UA

Українська делегація прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації.

До складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

https://t.me/OP_UA/5736%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5 https://t.me/OP_UA/5736
Скажите, а как возникает антинатовец А.Чалый ?
Кто его туда притащил?
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01.04.2022 13:23 Ответить
Беня наверное.
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01.04.2022 13:52 Ответить
Єрмак!!!
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01.04.2022 14:17 Ответить
"с такими переговорщиками и парашных врагов не надо" даже британцы уже в отрытую предупраждают "не спеши!".
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01.04.2022 13:23 Ответить
они не предупреждают, это они так для СМИ *предупреждают*, они там скорее всего прямым текстом говорят - ТОЛЬКО ПОПРОБУЙ КАПИТУЛЯЦИЮ ПОДПИСАТЬ ТВАРИНА, мы триллионы баксов из-за вас теряем, что зря чтоли?
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01.04.2022 13:25 Ответить
байден тоже на победу поставил.
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01.04.2022 13:27 Ответить
Украинская делегация предателей начала новые переговоры о сдаче Украины?
Ну ну.
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01.04.2022 13:23 Ответить
З кожним новим днем - у мене все більше остраху від їхніх "переговорів".
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01.04.2022 13:23 Ответить
Подоляки, чалые и хламидии это ненужный балласт,который надо скинуть с воздушного шара страны
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01.04.2022 13:25 Ответить
Красиво сказано "скинуть с воздушного шара страны"
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01.04.2022 13:45 Ответить
зелена шобла й далі сподівається пропхати кацапський варіант "домовленостей"... ляльковод Бєня, через свого блазня, отримав від ху...ла в Омані передплату за сдачу України, тепер тре відробляти...
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01.04.2022 13:29 Ответить
Что это за состав нашей делегации? Это не делегация, а ЗЕлёное говно. Где профессиональные дипломаты в ней?
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01.04.2022 13:30 Ответить
Громадянин Подоляк М.М. ще не відсидів пятнадцати років за перший раунд переговорів, а вже поспішає наговорити собі на додаткові пятнадцять. І якщо прокуратура з якихось невідомих причин не поспішає арештувати державного зрадника, то в умовах воєнного стану се мають зробити військові.
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01.04.2022 13:31 Ответить
Не раунд, а серія
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01.04.2022 13:40 Ответить
Кого першого розірвуть на шматки мяса на Майдані то це буде діджей Арахамія і попандопало Подоляк
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01.04.2022 13:41 Ответить
Не забульте главного вдохновителя - пожизненного борца с НАТО А.Чалого
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01.04.2022 13:47 Ответить
Не забульте главного вдохновителя -

пожизненного борца с НАТО А.Чалого
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01.04.2022 13:48 Ответить
У вайбері файно, хоч не цілуються як гоміки...
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01.04.2022 13:43 Ответить
Процес здачі України Зеленими зрадниками продовжується. Треба бути насторожі.
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01.04.2022 13:50 Ответить
Послухайте Великобританію, який може бути мирний договір з країною-терористом та впридачу, хто проводить ці перемовини, "лодку я не шатаю", но це все виглядає як ..., тільки перемога і тільки це має вирішувати наша Армія, а не кодло Єрмака.
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01.04.2022 13:58 Ответить
Вооруженный народ - источник власти, осуществляющий её прямым образом и ВСУ как наиболее организованная часть этого народа.
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01.04.2022 14:05 Ответить
"...Та не однаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять…
Ох, не однаково мені."

Т.Г. ШЕВЧЕНКО
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01.04.2022 14:12 Ответить
Справжні переговори ведуться не за столом у Стамбулі, а на полі бою. Гарантом нашої безпеки може бути тільки наше військо.
Треба уникнути пастки мінських угод, які б давали можливість росії грати роль гаранта нашої незалежності.
Росія взагалі категорично не може бути гарантом.
Такого гаранта який був в особі пані Меркель і пана Штайнмаєра на сьогодні нам не потрібно.
Олександр Чалий представляє інтереси росії щодо позаблокового статусу України і не є представником міністерства закордонних справ, порушуючи конституцію.

Юрій Щербак, письменник, дипломат.
https://www.youtube.com/watch?v=VkG3NbWKtSU
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01.04.2022 14:17 Ответить
В мене з"явилось ще одна питання: Чому наша "така прекрасна" делегація жодного разу не піднімала на цих переговорах питання про скасування (денонсацію) росією рішень про визнання незалежності так званих днр і лнр? Наша влада готова змиритись з цим визнанням?
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01.04.2022 14:35 Ответить
Хреново... Как только эта шобла начинает переговоры - жди беды!
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01.04.2022 15:34 Ответить
Место встречи этих предателей Украины должно быть в Мариуполе!!! Все одно пользы от этой ******* НОЛЬ.
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01.04.2022 16:23 Ответить
Хай з ними Байрактар домовля'ється.. Про що з тими свинособаками говорить... Про здачу країни? Чи прощо?
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03.04.2022 08:52 Ответить
 
 