Украинская делегация начала новый раунд переговоров с русским, - Подоляк
Украинская делегация начала новый раунд переговоров с российской стороной онлайн.
Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк. Суспільне, передает Цензор.НЕТ
"Переговоры продолжились в онлайн-формате с подключением рабочих подгрупп", - отметил он.
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Главное ж для этой делегации напроситься на нейтралилтет?
Именно буквально сами напрашиваются, уроды
Українська делегація прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації.
До складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.
https://t.me/OP_UA/5736%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5 https://t.me/OP_UA/5736
Скажите, а как возникает антинатовец А.Чалый ?
Кто его туда притащил?
Ну ну.
пожизненного борца с НАТО А.Чалого
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять…
Ох, не однаково мені."
Т.Г. ШЕВЧЕНКО
Треба уникнути пастки мінських угод, які б давали можливість росії грати роль гаранта нашої незалежності.
Росія взагалі категорично не може бути гарантом.
Такого гаранта який був в особі пані Меркель і пана Штайнмаєра на сьогодні нам не потрібно.
Олександр Чалий представляє інтереси росії щодо позаблокового статусу України і не є представником міністерства закордонних справ, порушуючи конституцію.
Юрій Щербак, письменник, дипломат.
https://www.youtube.com/watch?v=VkG3NbWKtSU