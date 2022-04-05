Зеленський відкидає силовий сценарій повернення Донбасу та Криму: Це коштуватиме тисяч людських життів
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що питання тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму не варто прив'язувати до переговорного процесу з Росією щодо припинення війни та виведення російських військ із тих територій нашої держави, куди вони зайшли з 24 лютого.
Про це глава держави заявив у інтерв’ю представникам українських ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Він переконаний, що розв'язувати пакетно всі питання й таким чином закінчувати війну з Росією – складно та малоймовірно. Особливо коли на нашій території стоять танки, до нас прилітають ракети, коли є складні ситуації в заблокованих містах, як-от у Маріуполі.
"Росія має своє бачення щодо Донбасу, а Україна – своє. Тому в мене була проста пропозиція. Я вважаю, що ми не зможемо домовитися одразу за всіма пунктами. Це неможливо, навіть якщо в нас будуть перемовини", – зазначив Зеленський.
Відповідаючи на заклики щодо звільнення військовим шляхом усіх тимчасово окупованих територій, президент наголосив, що на Донбасі, в зоні проведення Операції об'єднаних сил, воюють одні з найпотужніших угруповань українських військ. Вони протистоять супротивнику, який значно переважає за кількістю. І якщо зараз дати їм команду йти в наступ, це коштуватиме тисяч людських життів.
"Нашій державі потрібна міцна армія. І якщо ми хочемо найпотужніших, найдосвідченіших людей втратити через те, що "я зараз хочу", ми повинні зрозуміти, що до нас повернуться (ворожі сили. – Ред.), і вже не за два-три роки, а того ж місяця. Всі військові про це знають і про це думають. Це дуже серйозна історія", – пояснив він.
Зеленський зазначив, що на Донбасі справді спостерігається скупчення російських військ, і Україна чудово розуміє мету й можливі плани РФ.
Глава держави також відкинув можливість повернення окупованого Криму силовим шляхом. Президент пояснив, що пропозиції України на переговорах із Росією щодо Криму не означають, що 10-15 років тема деокупації півострова не порушуватиметься. Навпаки, за його словами, домовленість має передбачати, що упродовж цього строку сторони повинні розв'язати питання Криму дипломатичним шляхом.
"Пропонується формат – не вирішувати це зараз, але вирішити це хоч завтра, упродовж цього терміну. Я вважаю, що це рішення непогане. Але я так зараз вважаю. На сьогодні, якби були такі домовленості щодо Криму, я вважаю, що це – перемога України", – сказав президент.
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кажуть що сильно смертоносні за такі гроші
По-перше, такі заяви є деморалізацією суспільства та українських військових (тобто шкода від такої заяви вже є, а жодної користі не вийде придумати),
теж такі заяви дозволяють ворогу краще зосередитися на своїх атаках (виділити для них більші сили), адже ворог менш боятиметься можливої відповіді ЗСУ, якщо знає що ЗЕ пробує зв"язати руки ЗСУ !
по-друге, ЗЕ просто некомпетентний у військових справах, і його оцінка втрат тут стільки ж важить, як і думка його кухарки... а може навіть й менше, якщо врахувати схильність ЗЕ до капітулянства
по-третє, тут треба рахувати не тільки втрачені життя військових під час гіпотетичної операції, але й життя збережені під час наступної війни з Ерефією (бо якщо Україна не відіб"є своїх земель під час цієї війни - така війна неминуча, в значно гірших умовах! ще й дуже ймовірно, що в перспективі року-двох ), теж слід враховувати життя українських громадян (як тих, що зараз під ворожою окупацією, так і решти, котрі теж втрачають економічно від окупації українських земель);
по-четверте,
цілі треба ставити високі (! для підняття духу війська, і для спрямовування спільних зусиль в одному напрямку), а наші генерали НЕ діють за принципом "баби наражают" (!), і дивитимуться за ситуацією - чи вдасться вже Крим відбити з прийнятними втратами, чи ні;
тут політик ЗЕ пробує втручатися в роботу ГШ !
по-п"яте, не можна відмовлятися від СВОЄЇ землі та СВОЇХ громадян навіть на короткий час.
- віджити економічно,
- трохи виправити свою токсичну репутацію,
- перебудувати свою скорумповану та застарілу армію,
- стабілізувати владу.
Бо сам факт таких переговорів вже
- знеохочує наших союзників до коштовних кроків в нашу користь (навіщо старатися і втрачати гроші, якщо ЗЕ дуже хоче ті зусилля злити в унітаз на корсить пуйла? );
- підсилює капітулянські настрої в суспільстві ( що під час війни можна прирівняти до злочину );
- підсилює недовіру українського суспільства і військових до власної влади;
- підсилює бойовий дух ворогів ( кацапи тішаться, що ЗЕ від імені України хоче миру - можна обіцяти своїм військам, що "патєрпітє єшьчьо нєдєлю-двє, укри вот-вот сдадуцца! сматрі заявлєнія ЗЕ !"
І тоді воювати на Донбасі не доведеться.
Президент Зеленський сказав, що він не планує звільняти від окупантів окуповані ними території України Крим.
Як не парадоксально, але це означає, що Україна - це країна агресор проти України,
тому що агресор здійснює агресію в т.ч. з території України, та й не тільки з території, але ще й масово примусово мобілізує населення окупованих зон для того, щоб ті люди воювали проти України.
Є ще такий варіант:
1. Залишити наші існуючі лінії оборони і сили на них на Донбасі на місці, не рухати їх. А наступ для звільнення окупованих територій на Донбасі проводити іншими Силами оборони України, тобто, без участі сил ООС, які продовжать тримати оборону.
2. Але перед звільненням Донбасу обов'язково спочатку звільнити Крим! - Тому що:
2.1. Резервних сил у Росії все одно немає - вона вже всі сили, які може знайти.
2.2. Звільнення Криму стане таким сигналом, внаслідок якого на Донбасі воювати не буде потреби, тому що перемога України буде очевидною для всіх.
чтоб разбить там кацапов в хорошей обороне нужна армия США, или Китая.