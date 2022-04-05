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Зеленський відкидає силовий сценарій повернення Донбасу та Криму: Це коштуватиме тисяч людських життів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донецк,луганск,донбасс

Президент України Володимир Зеленський вважає, що питання тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму не варто прив'язувати до переговорного процесу з Росією щодо припинення війни та виведення російських військ із тих територій нашої держави, куди вони зайшли з 24 лютого.

Про це глава держави заявив у інтерв’ю представникам українських ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Він переконаний, що розв'язувати пакетно всі питання й таким чином закінчувати війну з Росією – складно та малоймовірно. Особливо коли на нашій території стоять танки, до нас прилітають ракети, коли є складні ситуації в заблокованих містах, як-от у Маріуполі.

"Росія має своє бачення щодо Донбасу, а Україна – своє. Тому в мене була проста пропозиція. Я вважаю, що ми не зможемо домовитися одразу за всіма пунктами. Це неможливо, навіть якщо в нас будуть перемовини", – зазначив Зеленський.

Відповідаючи на заклики щодо звільнення військовим шляхом усіх тимчасово окупованих територій, президент наголосив, що на Донбасі, в зоні проведення Операції об'єднаних сил, воюють одні з найпотужніших угруповань українських військ. Вони протистоять супротивнику, який значно переважає за кількістю. І якщо зараз дати їм команду йти в наступ, це коштуватиме тисяч людських життів.

"Нашій державі потрібна міцна армія. І якщо ми хочемо найпотужніших, найдосвідченіших людей втратити через те, що "я зараз хочу", ми повинні зрозуміти, що до нас повернуться (ворожі сили. – Ред.), і вже не за два-три роки, а того ж місяця. Всі військові про це знають і про це думають. Це дуже серйозна історія", – пояснив він.

Зеленський зазначив, що на Донбасі справді спостерігається скупчення російських військ, і Україна чудово розуміє мету й можливі плани РФ.

Глава держави також відкинув можливість повернення окупованого Криму силовим шляхом. Президент пояснив, що пропозиції України на переговорах із Росією щодо Криму не означають, що 10-15 років тема деокупації півострова не порушуватиметься. Навпаки, за його словами, домовленість має передбачати, що упродовж цього строку сторони повинні розв'язати питання Криму дипломатичним шляхом.

"Пропонується формат – не вирішувати це зараз, але вирішити це хоч завтра, упродовж цього терміну. Я вважаю, що це рішення непогане. Але я так зараз вважаю. На сьогодні, якби були такі домовленості щодо Криму, я вважаю, що це – перемога України", – сказав президент.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+126
Зебилоид плять слов нет.
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05.04.2022 14:30
+94
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05.04.2022 14:40
+81
Думаю після всього що сталось це вже не йому рішати.
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05.04.2022 14:31
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Да,и какими силами и вооружением вы это предлагаете делать?
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06.04.2022 13:12 Відповісти
е-бабусями і асфальтом
кажуть що сильно смертоносні за такі гроші
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10.04.2022 11:33 Відповісти
Остановка на полпути даст ***** передышку и он снова ударит. Разве Украина не остановилась ранее на границах ОРДЛО и Крыма, и к чему это привело сейчас? Его лживый пацифизм приведет еще к большим жертвам. Та он уже и сейчас бы рад остановиться и дать оркам второй шанс. Зеленский это не тот человек который во время войны может принимать такие решения.
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06.04.2022 01:07 Відповісти
та який силовий....Люся вже сказала,що кремлівська мафія здає Херсон (в обмін на що?)...тупадика арахамія хіба даром літала до фірташа????ренигатбєня вже все порішав (ще після Оману).....так ось для чого вбито скільки людей (?!) для видовища....зацініть гру пройдисвіта......це вам не танчики в компі...тут все наяву,все живе!!!
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06.04.2022 01:08 Відповісти
відповім.здають території за можливість оприходувати можливий план маршала
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10.04.2022 11:34 Відповісти
Жах. Знову біжить попереду поїзда ЗСУ та ще старається встигнути нагадити і тут.

По-перше, такі заяви є деморалізацією суспільства та українських військових (тобто шкода від такої заяви вже є, а жодної користі не вийде придумати),
теж такі заяви дозволяють ворогу краще зосередитися на своїх атаках (виділити для них більші сили), адже ворог менш боятиметься можливої відповіді ЗСУ, якщо знає що ЗЕ пробує зв"язати руки ЗСУ !

по-друге, ЗЕ просто некомпетентний у військових справах, і його оцінка втрат тут стільки ж важить, як і думка його кухарки... а може навіть й менше, якщо врахувати схильність ЗЕ до капітулянства

по-третє, тут треба рахувати не тільки втрачені життя військових під час гіпотетичної операції, але й життя збережені під час наступної війни з Ерефією (бо якщо Україна не відіб"є своїх земель під час цієї війни - така війна неминуча, в значно гірших умовах! ще й дуже ймовірно, що в перспективі року-двох ), теж слід враховувати життя українських громадян (як тих, що зараз під ворожою окупацією, так і решти, котрі теж втрачають економічно від окупації українських земель);

по-четверте,
цілі треба ставити високі (! для підняття духу війська, і для спрямовування спільних зусиль в одному напрямку), а наші генерали НЕ діють за принципом "баби наражают" (!), і дивитимуться за ситуацією - чи вдасться вже Крим відбити з прийнятними втратами, чи ні;
тут політик ЗЕ пробує втручатися в роботу ГШ !

по-п"яте, не можна відмовлятися від СВОЄЇ землі та СВОЇХ громадян навіть на короткий час.
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06.04.2022 01:33 Відповісти
З.І. Нарешті, Україні дуже шкодить саме проходження "переговорного процесу" в умовах, коли перемир"я буде на руку виключно Ерефії, яка зможе
- віджити економічно,
- трохи виправити свою токсичну репутацію,
- перебудувати свою скорумповану та застарілу армію,
- стабілізувати владу.

Бо сам факт таких переговорів вже
- знеохочує наших союзників до коштовних кроків в нашу користь (навіщо старатися і втрачати гроші, якщо ЗЕ дуже хоче ті зусилля злити в унітаз на корсить пуйла? );
- підсилює капітулянські настрої в суспільстві ( що під час війни можна прирівняти до злочину );
- підсилює недовіру українського суспільства і військових до власної влади;
- підсилює бойовий дух ворогів ( кацапи тішаться, що ЗЕ від імені України хоче миру - можна обіцяти своїм військам, що "патєрпітє єшьчьо нєдєлю-двє, укри вот-вот сдадуцца! сматрі заявлєнія ЗЕ !"
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06.04.2022 01:44 Відповісти
а іншого шляху немає. Зараз найкращий момент для повернення своїх територій. Всіх. Витіснити ворога і зупинитись на лінії розмежування від 23.02.2022 - це визнати "риспубліки" та заявити про відмову від Криму. Іншого разу нам ніхто не допоможе. Тепер ми захищаємось і нам для цього дають зброю. Після зупинки на лінії розмежування продовжувати військові дії означатиме, тіпа, агресію і всі "друзі" вмить припинять нам допомагати, а то і дійде до санкцій проти України з боку Америки та Європи як до агресора. І в цьому вони не стануть баритись як на початку широкомасштабного вторгнення московії в Україну.
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06.04.2022 02:27 Відповісти
потужним ударом звільняємо дамбас, швиденько ставимо на східному кордоні миротворців НАТО чи/та ООН. А самі, залучившись підтримкою гарантів відновлюємо територіяльну цілістність в Криму
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06.04.2022 02:31 Відповісти
Тільки в іншому порядку: спочатку звільнити Крим (а резервних військ у Росії і так вже нема), а коли це буде зроблено, то в Донецку і Луганську навіть останні дебіли зрозуміють, що у Росії вже немає сил навіть на себе, а не те, що на її найманців (а деякі з них мають довгий бойовий досвід, однак зброю і ********** "народжувати" вони ще не навчились)...
І тоді воювати на Донбасі не доведеться.
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06.04.2022 03:04 Відповісти
Цитата: "Відповідно до норм міжнародного права, відповідальність за агресію несе не тільки та держава, яка безпосередньо її здійснює, а й ті держави, які нададуть свою територію для того, щоб третя держава здійснювала агресію." Джерело: https://censor.net/ua/n3331717

Президент Зеленський сказав, що він не планує звільняти від окупантів окуповані ними території України Крим.

Як не парадоксально, але це означає, що Україна - це країна агресор проти України,
тому що агресор здійснює агресію в т.ч. з території України, та й не тільки з території, але ще й масово примусово мобілізує населення окупованих зон для того, щоб ті люди воювали проти України.
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06.04.2022 02:55 Відповісти
Цитата: "... президент наголосив, що на Донбасі, в зоні проведення Операції об'єднаних сил, воюють одні з найпотужніших угруповань українських військ. Вони протистоять супротивнику, який значно переважає за кількістю. І якщо зараз дати їм команду йти в наступ, це коштуватиме тисяч людських життів." Джерело: https://censor.net/ua/n3331541

Є ще такий варіант:

1. Залишити наші існуючі лінії оборони і сили на них на Донбасі на місці, не рухати їх. А наступ для звільнення окупованих територій на Донбасі проводити іншими Силами оборони України, тобто, без участі сил ООС, які продовжать тримати оборону.

2. Але перед звільненням Донбасу обов'язково спочатку звільнити Крим! - Тому що:
2.1. Резервних сил у Росії все одно немає - вона вже всі сили, які може знайти.
2.2. Звільнення Криму стане таким сигналом, внаслідок якого на Донбасі воювати не буде потреби, тому що перемога України буде очевидною для всіх.
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06.04.2022 03:14 Відповісти
Чи є потреба тримати у Києві величезні сили оборони після відступу ворога на цьому напрямку при тому, що на інших напрямках бажано створити локальну перевагу?
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06.04.2022 03:20 Відповісти
зеля, если ты так думаешь, то читай по губам, - Ты поц!
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06.04.2022 06:04 Відповісти
Ясно...знову в очі дивитися..тільки що він за 8 метрів побачить? Що ще здасть Земля з Єрмаком? Вагнеровців ніхто не забув. Вагнеровців яких злив цей дует теж перемога?
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06.04.2022 06:09 Відповісти
Хто здав Херсон без жодного пострілу?Хто дав наказ за день до вторгення розмінувати дороги на підступу до Херсону?Чому тероборона Херсону не отримала ЖОДНОГО автомату?Чому Азов гине в Маріуполі без їжі,води і ***********?Ці та інші питання суспільство обовязково поставить перед владою після війни
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06.04.2022 07:11 Відповісти
Вже не той час, щоб воно щось вирішувало(і взагалі, воно щось "рішає").
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06.04.2022 07:13 Відповісти
Народ запитує хто і чому здав Херсон?Чому за день до вторгнення були розміновані всі підступи до міста?Чому на кордоні взагалі були відсутні військові підрозділи?Чому тероборона не отримала жодного автомату?На ці питання владі прийдеться дати відповіді
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06.04.2022 08:13 Відповісти
Зрадник!!!!
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06.04.2022 20:56 Відповісти
правильно. атаковать крым донбасс нечем.
чтоб разбить там кацапов в хорошей обороне нужна армия США, или Китая.
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07.04.2022 01:11 Відповісти
Що воно хню несе? Ніхто і ніколи ха все існування людства не повернув свої землі дипломатичним шляхлм. Тількии військовим. Іншої нагоди не буде. Я вже вдруге переселенець. Мені ніхто не чого не компенсував і не компенсуєє. Мені вже набридло дебілів слухати.Тьху!
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10.04.2022 15:22 Відповісти
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