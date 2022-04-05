Зеленський відкидає силовий сценарій повернення Донбасу та Криму: Це коштуватиме тисяч людських життів

Президент України Володимир Зеленський вважає, що питання тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму не варто прив'язувати до переговорного процесу з Росією щодо припинення війни та виведення російських військ із тих територій нашої держави, куди вони зайшли з 24 лютого.

Про це глава держави заявив у інтерв’ю представникам українських ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Він переконаний, що розв'язувати пакетно всі питання й таким чином закінчувати війну з Росією – складно та малоймовірно. Особливо коли на нашій території стоять танки, до нас прилітають ракети, коли є складні ситуації в заблокованих містах, як-от у Маріуполі.

"Росія має своє бачення щодо Донбасу, а Україна – своє. Тому в мене була проста пропозиція. Я вважаю, що ми не зможемо домовитися одразу за всіма пунктами. Це неможливо, навіть якщо в нас будуть перемовини", – зазначив Зеленський.

Відповідаючи на заклики щодо звільнення військовим шляхом усіх тимчасово окупованих територій, президент наголосив, що на Донбасі, в зоні проведення Операції об'єднаних сил, воюють одні з найпотужніших угруповань українських військ. Вони протистоять супротивнику, який значно переважає за кількістю. І якщо зараз дати їм команду йти в наступ, це коштуватиме тисяч людських життів.

"Нашій державі потрібна міцна армія. І якщо ми хочемо найпотужніших, найдосвідченіших людей втратити через те, що "я зараз хочу", ми повинні зрозуміти, що до нас повернуться (ворожі сили. – Ред.), і вже не за два-три роки, а того ж місяця. Всі військові про це знають і про це думають. Це дуже серйозна історія", – пояснив він.

Зеленський зазначив, що на Донбасі справді спостерігається скупчення російських військ, і Україна чудово розуміє мету й можливі плани РФ.

Глава держави також відкинув можливість повернення окупованого Криму силовим шляхом. Президент пояснив, що пропозиції України на переговорах із Росією щодо Криму не означають, що 10-15 років тема деокупації півострова не порушуватиметься. Навпаки, за його словами, домовленість має передбачати, що упродовж цього строку сторони повинні розв'язати питання Криму дипломатичним шляхом.

"Пропонується формат – не вирішувати це зараз, але вирішити це хоч завтра, упродовж цього терміну. Я вважаю, що це рішення непогане. Але я так зараз вважаю. На сьогодні, якби були такі домовленості щодо Криму, я вважаю, що це – перемога України", – сказав президент.