Абсолютно не відкидаю, що Путін хоче завдати ядерного удару по члену НАТО, - Грозєв
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Болгарський журналіст, головний розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв вважає, що після України президент РФ Володимир Путін захоче атакувати одну з держав, яка входить до Північноатлантичного альянсу, зокрема за допомогою ядерної зброї.
Таку думку Грозєв висловив в інтерв'ю Дмитрові Гордону, передає Цензор.НЕТ.
Гордон запитав, чи може Росія, на думку Грозєва, завдати удару по члену НАТО, наприклад, Польщі або країнах Балтії.
"Абсолютно не відкидаю. Знаєте, моя думка тут ні до чого. Я просто питаю людей, які працюють усередині системи: "Це можливо?" – "Так, можливо". – "А що саме?" – "Що він це зробить, спробує це зробити", – розповів Грозєв.
Водночас він висловив сумнів, що наказ Путіна натиснути на ядерну кнопку буде виконано.
"Чи буде натиснуто кнопку?" – "Цього ми не можемо сказати. Це залежить від того, наскільки його майбутнє здається гарантованим для тих офіцерів, яким він віддасть наказ". Чому? Тому що там у ланцюжку від його наказу до натискання кнопки, реальної кнопки, а не віртуальної, п'ять осіб, п'ять рівнів. Якщо будь-який із цих рівнів вважає, що майбутнє Путіна не гарантоване, він не натисне, він не передасть далі інструкцію", – пояснив розслідувач.
Кожен офіцер, який виконуватиме такий наказ, має відчувати, що його хтось урятує від міжнародного трибуналу, "від екстрадиції до Гааги та нового Нюрнберзького процесу", продовжив Грозєв.
"А якщо не буде гарантій, що Путін буде за рік на своєму місці, [виникне питання]: "Навіщо мені ризикувати? Я краще буду героєм, посиджу рік у в'язниці, але потім увесь світ виступатиме на мою честь", – сказав представник Bellingcat.
Грозєв резюмував: він вважає, що Путін хоче використати ядерну зброю, "але не впевнений, що хтось виконає [команду]".
Будь ласка, зачекайте...
І взагалі він часто не оприлюднює інфу, а просто погрожує що зараз щось таке скаже, але поки не буде. Точно торгується, щоб запатили, щоб мовчав. Коротше мутний тип і задовбав вже.
@veteran_2006
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6 год
Зараз на ТБ Зе зустрічається з журналістами.
Показали підлабузницьку морду ліца Мосійчучки. І жодного опозиційного журналіста.
Початок пресухи - нас не беруть в НАТО, а до Криму руки не дійшли, тому ми про нього з РФ не говоримо.
Висновок - нас таки готують до капітуляції.
Зачищать этот гнойник придётся "военной хунте"...
Полковник Трумен скинув атомну бомбу на Японію, лейтенант Буш ввів війська в Ірак, але Байден не служив за станом здоров'я (астма)
И почти все население его поддержит в этом.
Вы представить себе не можете, насколько они там отравлены пропагандой.
Вдобавок главных орков лишили денег, домов в Европе, яхт, красивой жизни.
Вон Абрамович побирается, ему жить не на что, деньги арестовали.
Они понимают, что им может скоро прийти пи.дец и очень даже могут хлопнуть громко дверью на выходе
Там длинная цепочка, много "исполнителей" и не все они самоубийцы...
Може, воно планувало свою спецоперацію саме як бліцкриг, тому що знало, що зелена влада капітулює (Єрмак, Буратіно, Оман, всі діла). це зразу робить його не таким уже й біснуватим.
для чого ж тоді ядерна війна, це ж кінець і йому теж.
ну і потім є і ще варіанти. дивилася відео десь на ютьюбі, що ядерні сценарії уже теж пропрацбовані Заходом, просто про це не варнякають у пресі. і як тільки ху*ло натисне кнопку, ракети перехоплять, а його самого гепнуть ядерною боєголовкою. там є такі, що й 1 км земної товщі пробивають. і вже вийшли в море французькі ракетоносії.
може ***** йому доплачує
в параши вже армії нема,
з нато воно буде воювати
И общался с ФСБешником.