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Новини Війна в Україні
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війна (13006) НАТО (3805) Путін (18906) ядерна зброя (379) Христо Грозєв (49)

Абсолютно не відкидаю, що Путін хоче завдати ядерного удару по члену НАТО, - Грозєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

грозєв

Болгарський журналіст, головний розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв вважає, що після України президент РФ Володимир Путін захоче атакувати одну з держав, яка входить до Північноатлантичного альянсу, зокрема за допомогою ядерної зброї.

Таку думку Грозєв висловив в інтерв'ю Дмитрові Гордону, передає Цензор.НЕТ.

Гордон запитав, чи може Росія, на думку Грозєва, завдати удару по члену НАТО, наприклад, Польщі або країнах Балтії.

"Абсолютно не відкидаю. Знаєте, моя думка тут ні до чого. Я просто питаю людей, які працюють усередині системи: "Це можливо?" – "Так, можливо". – "А що саме?" – "Що він це зробить, спробує це зробити", – розповів Грозєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путіну ніхто не наважиться сказати зупинитися, радше організують переворот за його спиною, - Грозєв

Водночас він висловив сумнів, що наказ Путіна натиснути на ядерну кнопку буде виконано.

"Чи буде натиснуто кнопку?" – "Цього ми не можемо сказати. Це залежить від того, наскільки його майбутнє здається гарантованим для тих офіцерів, яким він віддасть наказ". Чому? Тому що там у ланцюжку від його наказу до натискання кнопки, реальної кнопки, а не віртуальної, п'ять осіб, п'ять рівнів. Якщо будь-який із цих рівнів вважає, що майбутнє Путіна не гарантоване, він не натисне, він не передасть далі інструкцію", – пояснив розслідувач.

Кожен офіцер, який виконуватиме такий наказ, має відчувати, що його хтось урятує від міжнародного трибуналу, "від екстрадиції до Гааги та нового Нюрнберзького процесу", продовжив Грозєв.

"А якщо не буде гарантій, що Путін буде за рік на своєму місці, [виникне питання]: "Навіщо мені ризикувати? Я краще буду героєм, посиджу рік у в'язниці, але потім увесь світ виступатиме на мою честь", – сказав представник Bellingcat.

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Грозєв резюмував: він вважає, що Путін хоче використати ядерну зброю, "але не впевнений, що хтось виконає [команду]".

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Топ коментарі
+20
Вільний Вітер 🇺🇦
@veteran_2006
·
6 год
Зараз на ТБ Зе зустрічається з журналістами.
Показали підлабузницьку морду ліца Мосійчучки. І жодного опозиційного журналіста.
Початок пресухи - нас не беруть в НАТО, а до Криму руки не дійшли, тому ми про нього з РФ не говоримо.
Висновок - нас таки готують до капітуляції.
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05.04.2022 16:36
+14
По моему этот эксперт сломался.В последнее время он несет тупо дичь.
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05.04.2022 16:31
+10
грозєв - гебешна консерва. Те нато і так не встигає штани міняти. І що значить "не відкидає". Я напр. не відкидаю, що прилетить метеорит і настане армегедець.
І взагалі він часто не оприлюднює інфу, а просто погрожує що зараз щось таке скаже, але поки не буде. Точно торгується, щоб запатили, щоб мовчав. Коротше мутний тип і задовбав вже.
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05.04.2022 16:30
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вот зачем это?там и так потерями гешефтов пэрэлякани...
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05.04.2022 16:27 Відповісти
За ядерну зброя це маячня.І завжди була маячня.
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05.04.2022 16:27 Відповісти
Ага, ага...после всего что происходит еще кто-то может сомневаться в адекватности пуйла, который там царь и бог и самый что ниесть настоящий маниакальный шизофреник, а не просто завоеватель? Или в адекватности большой части народа росии, которые искренне верят во вражескую Украину, ЕС, Нато, в величие свинособакии, руського мира и лично вв ***** и готовы к тому что бы воевать со всеми в этом мире и верят в способность победить? Надежда на переворот есть, если такой же падонак захочет спасти свою жопу и захватить власть, а не по причине благорозумия и чести, но так же есть и возможность ядерных ударов, только я больше склоняюсь к тому что по нам шарахнет , а не по Нато.
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05.04.2022 16:38 Відповісти
Москалі ніколи й не були адекватними.Вони боягузи,раніше НАТО діяло з позиції сили.Наприклад розмістили Першінги в Європі.А зараз що?
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05.04.2022 16:56 Відповісти
так. і повномасштабної війни з Україною не буде...
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05.04.2022 16:54 Відповісти
По всім ознакам її не мало бути.А за ядерну зброю москалі завжди пижилися,це означає,все навпаки.
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05.04.2022 17:07 Відповісти
по всім ознакам її не мало бути? але вона є. так, що ймовірність ядерного удару, якого по всім ознакам не може бути, понад сто відсотків.
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05.04.2022 17:10 Відповісти
Ймовірність завжди є.Але навіщо взагалі постійно лякати? Що цей журналіст взагалі знає про ядерну зброю? Хто йому про нею говорить?
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05.04.2022 17:20 Відповісти
я нікого не лякаю. я висловлюю свою думку. і на мою думку, ймовірність використання роzzією ядерної зброї близька до ста відсотків. хто буде ціллю та результати спроби використання ЯЗ це інше питання, але спроба буде, тут жодного сумніву.
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05.04.2022 18:06 Відповісти
Лякають усілякі журналісти і експерти.То нехай гатять по запоріжській АЕС,це найкращий варіант.
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05.04.2022 19:09 Відповісти
Та ось якось підозріло війська вийшли з-під Києва. Не надто малим зарядом може і вдарити по Києву.
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05.04.2022 17:01 Відповісти
Вони просто отримали на горіхи.Забрали все,щоб на сході сконцентрувати.
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05.04.2022 17:09 Відповісти
Кажете за ядерну зброю маячня (( ..... ну якось згадався початок 2014 з " мишебраття" і у нас меморандум будапештський (( чомусь тоді того хто казав про напад кацапії мало не ідіотами рахували . І чомусь іще згадалися слова Огризка тогочасні про необхідність розриву дипстосунків з рашкою , оголошення воєнного стану і звернення до світових інстанції щодо відкритого акту агресії (( розумна людина ..... цікаво було б почути його думку з цього питання .
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05.04.2022 17:27 Відповісти
Війна з москалями не означає ядерні удари.Ядерна зброя це велика маніпуляція і політика.По Маріуполю вже скинули тисячі тон бомб,це еквівалент ядерної зброї.А по всій Україні,вже еквівалент кількох ядерних бомб.
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05.04.2022 17:43 Відповісти
"Війна з москалями не означає ядерні удари." - війна з кацапами означає що це війна , а у випадку з кацапнею іще і війна без правил з їхнього боку у якій всі засоби гарні (( , що на думці у них ідіотів спрогнозувати не зможе ніхто - те що вони з цивільними роблять цьому підтвердження . Висновок - той хто скаже що кацапи 100 % не застосують ЯО - ****#н ((
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05.04.2022 18:02 Відповісти
На 100 відсотків ніхто нічого не може сказати. От що з того, що вони можуть завдати ядерний удар? Все одно нічого не зробити і не захиститись. А так ще москалі бачуть, що їх бояться.
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05.04.2022 18:10 Відповісти
Та й якщо вони нанесуть ядерний удар по Україні.Думаєте щось зупинить ЗСУ знищити їхні АЕС?
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05.04.2022 19:13 Відповісти
Заспокойтеся , ви дуже знервований , я не відповідав на попередній ваш пост , але вам все ніяк не виходить зупинитися . Я не думаю за ЗСУ , там головнокомандуючий є щоб думати , не плутайте із сонцесяйним , а щодо знищення АЕС - проконсультуйтеся із спецами у цій галузі бо судячи з того що тут пишуть - поки що у нас не вийде цього зробити з однієї причини - немає чим (( за це подяка зелепупенкам .
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05.04.2022 20:03 Відповісти
Я дуже спокійний. А завдати удар можна літаками, чи гелікоптерами.
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05.04.2022 20:08 Відповісти
Вибачаюся звісно - ви працювали з ядерним реактором чи його будували ?
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05.04.2022 20:24 Відповісти
P.S. Я чого запитав - я умію уважно читати - у Харкові був дослідний реактор ( його там по моєму же до 2 світової звели а може я щось зплутав ) нещодавно він гарно обстріляний кацапами і при цьому слава Богу цілий ; не думаю що промислові мають слабший захист .
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05.04.2022 20:28 Відповісти
Я не працював.
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05.04.2022 20:47 Відповісти
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Єтот грозев агент рашки и все
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05.04.2022 16:28 Відповісти
коментар відмічено як спам
грозєв - гебешна консерва. Те нато і так не встигає штани міняти. І що значить "не відкидає". Я напр. не відкидаю, що прилетить метеорит і настане армегедець.
І взагалі він часто не оприлюднює інфу, а просто погрожує що зараз щось таке скаже, але поки не буде. Точно торгується, щоб запатили, щоб мовчав. Коротше мутний тип і задовбав вже.
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05.04.2022 16:30 Відповісти
Він до рівня звичайного трепла опустився зі своїми «прогнозами».
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05.04.2022 16:35 Відповісти
Ага, "консерва",которая расследовала дело по Боингу.
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05.04.2022 17:10 Відповісти
Та посилайте його, того Грозю, за кацапським кораблем.Вангує скрізь розслідувач хріну.
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05.04.2022 19:03 Відповісти
вряд ли по нато будет бить.. А вот по Украине может. Ответки же не будет
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05.04.2022 16:30 Відповісти
Как это не будет? А озабоченность невиданного масштаба?
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05.04.2022 16:39 Відповісти
По моему этот эксперт сломался.В последнее время он несет тупо дичь.
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05.04.2022 16:31 Відповісти
Как по мне, то тоже склоняюсь, что оно может по Польше бахнуть, по прибалтам крайне маловероятно.
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05.04.2022 16:43 Відповісти
Аби не по Воронежу
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05.04.2022 16:47 Відповісти
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1122796.0
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05.04.2022 16:58 Відповісти
Якийсь брєд. Але в тому сенсі що проти України ядерну зброю фашики однозначно застосують, і ніхто з п'яти в ланцюжку не дасть збій, і захід відморозиться в черговий раз, лиш би не по них. І про це треба говорити вслух ,а не про якісь гіпотетичні атаки на країни нато, на нато яке і так сидить обісране і перелякане в гамні і на нього і атомної бомби жалко
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05.04.2022 16:32 Відповісти
Якщо завдасть, то ця країна вже не буде членом НАТО.
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05.04.2022 16:33 Відповісти
Вільний Вітер 🇺🇦
@veteran_2006
·
6 год
Зараз на ТБ Зе зустрічається з журналістами.
Показали підлабузницьку морду ліца Мосійчучки. І жодного опозиційного журналіста.
Початок пресухи - нас не беруть в НАТО, а до Криму руки не дійшли, тому ми про нього з РФ не говоримо.
Висновок - нас таки готують до капітуляції.
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05.04.2022 16:36 Відповісти
"Кац предлагает сдаться..." (с) к-ф
Зачищать этот гнойник придётся "военной хунте"...
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05.04.2022 20:14 Відповісти
Эта фсбэшная консерва уже не первый раз вливает в инфопространство нужную ***** информацию
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05.04.2022 16:37 Відповісти
Суть посланий этого дерьморасследователя грозева , это запугивание , запугивание и ещё раз запугивание ! Уже давно известно , что дело Навального это блеф ФСБ и выяснение остатков не довольных ! Бояться того что Путин применит ядерное оружие это значит здаться и сложить оружие , а потом придут мародёры и насильники и все равно убьют ! Так что лучше бороться до конца и наконец научиться отличать правду от пропаганды ! Слава Україні ! Смерть російським катам і наволочі !
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05.04.2022 16:41 Відповісти
Якщо буде ембарго і повне закриття рашки у "карцер" - може псіхануть: "Ах так ...".
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05.04.2022 16:42 Відповісти
Х...ло не буде використовувати ядерну зброю. Він КГБістско НКВДешний мерзотник, але, з медичної точки зору, не псих.
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05.04.2022 16:44 Відповісти
Є..анутий й непрогнозований
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05.04.2022 16:45 Відповісти
Помоему наоборот, у него давно поехала крыша и он искренне верит в свой бред который несет и реально хочет расширить расисю до невидомых ранее масштабов.
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05.04.2022 16:46 Відповісти
Істеріка непрогнозуєма. У біснуватого
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05.04.2022 16:44 Відповісти
Щє один "ядєрщікъ". Ну нехай Путлєр спробує подрочити свою долю з Америкнськими ВПС із традиціями Enola Gay. Вся підарашка перетвориться на один великий "дрезден".
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05.04.2022 16:48 Відповісти
Якби нині Президентом США був би військовий - то безумовно , його б швидко поставив на місце.
Полковник Трумен скинув атомну бомбу на Японію, лейтенант Буш ввів війська в Ірак, але Байден не служив за станом здоров'я (астма)
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05.04.2022 19:11 Відповісти
Якщо,буде,то боюся що по бярліну. Воно,ж,біснувате
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05.04.2022 16:49 Відповісти
пуйло хочет полонию уранового себе и всей расее ! а вашингтон жадничает.....
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05.04.2022 16:49 Відповісти
Мораль сей басни такова - раССею надо в НАТОа...
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05.04.2022 16:54 Відповісти
Цікаво, чому НАТО не може сказати недорослю, що всі ядерні держави НАТО, можуть одночасно натиснути кнопки, й жахнути по всій територіі недорейху рашки і спопелити недофюрера разом з його кацапським бидлом? Хай недолюд подумає, може таке статись чи ні. Чому тільки НАТО має вислуховувати його погрози.
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05.04.2022 16:55 Відповісти
Кацапи і так про се знають, тому шукають способу залякати НАТО не зачіпаючи єго учасників.
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05.04.2022 17:11 Відповісти
Найкраща зброя це атомні станції.Зруйнувати повністю одну і більшість здохне в муках.
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05.04.2022 16:58 Відповісти
Судячи з того, що московська авіація з ядерними ракетами на борту вже пролітала повз шведське узбережжя, саме там кацапи і планують нанести ядерний удар. Ідеальною для них мішенню буде острів Готланд, котрий знаходиться просто посеред Європи, але на безпечній відстані від країн НАТО і належить нейтральній Швеціі, котра не може сподіватися на задіяння пятої статті. Москва таким чином здійснить максимально ефективне залякування і уникне ядерного удару у відповідь.
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05.04.2022 17:01 Відповісти
Ви пане, твердо думаєте, що уникне відповіді???
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05.04.2022 17:06 Відповісти
Число знаків питання не збільшує імовірності відповіді.
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05.04.2022 17:15 Відповісти
ага, ходили ж якісь чутки про удар у море
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05.04.2022 17:12 Відповісти
100% решит использовать ядерное оружие.
И почти все население его поддержит в этом.
Вы представить себе не можете, насколько они там отравлены пропагандой.
Вдобавок главных орков лишили денег, домов в Европе, яхт, красивой жизни.
Вон Абрамович побирается, ему жить не на что, деньги арестовали.
Они понимают, что им может скоро прийти пи.дец и очень даже могут хлопнуть громко дверью на выходе
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05.04.2022 17:04 Відповісти
В них національний комплекс "а чим ми гірші цих піндосів?" - і саме тому вони мріють повторити Хіросиму/Нагасакі на новий лад, тільки приводу шукають поки - звісно бити будуть не по США/ВБ, а по Польщі/країнам Балтії/Україні - хто не відповість симметрично...
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05.04.2022 17:24 Відповісти
На кого работает Грозев? Он специально разносит слухи о применении ЯО, чтобьІ пугать Европу. Пуйло обосрется применить ЯО, превосходно понимая, что одним залпом США в ответ уничтожат весь парашстан.
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05.04.2022 17:05 Відповісти
ну то може це добре, що Європа лякається? може, швидше почне щось робити?
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05.04.2022 17:08 Відповісти
Вы текст каким местом читаете? Грозева в интервью спросили, может ли ***** применить ядерное оружие. Он ответил, что ***** может отдать такой приказ, но не уверен, что такой приказ будет выполнен. Что из этого утверждения до вас не доходит? В чем они неправ?
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05.04.2022 17:20 Відповісти
Нажатие "ядерной кнопки" не приводит к автоматическому взлёту ракет.
Там длинная цепочка, много "исполнителей" и не все они самоубийцы...
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05.04.2022 20:18 Відповісти
Так об этом он и говорит, что там от решения до действия 4-5 ступеней, на каждой из которых приказ могут отменить. Короче, ничего нового. ***** может нажать, а можеть и не нажать - и так на каждом этапе.
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05.04.2022 22:19 Відповісти
Біснувате-не біснувате, а ложку мимо рота не проносить.
Може, воно планувало свою спецоперацію саме як бліцкриг, тому що знало, що зелена влада капітулює (Єрмак, Буратіно, Оман, всі діла). це зразу робить його не таким уже й біснуватим.
для чого ж тоді ядерна війна, це ж кінець і йому теж.

ну і потім є і ще варіанти. дивилася відео десь на ютьюбі, що ядерні сценарії уже теж пропрацбовані Заходом, просто про це не варнякають у пресі. і як тільки ху*ло натисне кнопку, ракети перехоплять, а його самого гепнуть ядерною боєголовкою. там є такі, що й 1 км земної товщі пробивають. і вже вийшли в море французькі ракетоносії.
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05.04.2022 17:06 Відповісти
Це мутний тіп. Можливо він отримує заробіток в рублях.
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05.04.2022 17:09 Відповісти
маразм вже гонить аби захід злякався,
може ***** йому доплачує

в параши вже армії нема,
з нато воно буде воювати
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05.04.2022 17:10 Відповісти
Ну насправді, от уявімо ситуацію: ***** уразило своєю ЯЗ Варшаву, пішли консультації за 5 статтею(чи ви думаєте, що вони відразу у відповідь нанесуть ядерний удар? може, коли вторгнення буде пряме на територію Польщі - то відразу відреагують, це зрозуміло, та от що робити на ядерний удар?), консультації йдуть добу, наприкінці якої пуйло фігачить ЯЗ Вільнюс, і так ще 2 доби - Ригу і Таллін, а потім відразу в один день Київ, Харків і Дніпро. Так, це божевілля, але ж будемо відвертими - йому за це нічого не буде, навіть ембарго його вже не буде хвилювати, коли він піде на це - а удар у відповідь ніхто не нанесе, всі ці держави неядерні, а ядерні своєю ЯЗ не впрягуться, бо жити хочеться, а удара саме по ним не було. НАТО не захищає від таких сценаріїв нажаль. Хоча це й не привід відмовлятися від нього.
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05.04.2022 17:20 Відповісти
так НАТО ж наче попередило раху. мовляв ми все знаємо про все, що там відбувається у вас в бункері. і якщо тільки будуть обговорюватись наміри застосувати ядерну зброю кремлем, то в бункер тут же полетить превентивний ядерний удар від НАТО на випередження. фіг зна чи то правда, але я про це десь читав в інеті.
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06.04.2022 01:14 Відповісти
Іноді хочеться щоб так і сталося...
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05.04.2022 17:26 Відповісти
кращі кандидати-угорці,або німці
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05.04.2022 17:31 Відповісти
Всі в унісон бубнять "пуйло закінчить в Гаазі" ще з 2014 року і далі бубоніння справа не йде. А від найзахіднішої точки раші (калінінграду) до Гааги всього 1100 км. І якщо там є ракети "Кинджал", то вона цілком може до Гааги долетіти...
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05.04.2022 17:36 Відповісти
Знов цей Грозєв, можливо він рідня арестовича чи н. влашенко.
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05.04.2022 17:55 Відповісти
На кого працює Грозєв, мусолячи це питання, га? На рашу?
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05.04.2022 17:58 Відповісти
Он давал интервью. Его спросили - он ответил. Что не устраивает?
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05.04.2022 18:19 Відповісти
вот ****-это называется ми говорим ленин подрузиваем партия.
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05.04.2022 18:01 Відповісти
Ви, знаєте, мені б цього дуже хотілось!
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05.04.2022 18:11 Відповісти
Як завжди у Грозева --бла,бла,бла,бла і бла)))
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05.04.2022 18:36 Відповісти
Когда-то писали и говорили, что захват росией Крыма - это бред.
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05.04.2022 18:52 Відповісти
Саме найгірше те, що при цьому може постраждати сама найближча до України Польща. ***** не меньше ненавидить поляків за українців. Воно *******, і це не мої слова.
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05.04.2022 18:57 Відповісти
грозев, ты ответь на вопрос - ты на кого работаешь - на кацапов? ты или ******* или прикрываешься ростом... ** твою в душу гроба ********* рот - а может Украина пусть ***** по АЭС в воронеже, саратове и ростове... и посмотрим - кому будет лучше... ты ****** всю Украину своим дебильным зомбированием... и раз в день один дебил встречается с тобой и ты порешь такую *****, что нет слов... да ************** ты в рот трижды **аным ******, дебил болгарский... ***** тебя, "знатока *******" надо из информпространства...
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05.04.2022 19:05 Відповісти
а вот по члену педофил точно ударит...
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05.04.2022 19:07 Відповісти
Грозев конкретно спалился когда Навальный изображал пранкера.
И общался с ФСБешником.
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05.04.2022 19:28 Відповісти
Щось він оцей груздєв останнім часом дохера пиз..кає!!!
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05.04.2022 19:42 Відповісти
 
 