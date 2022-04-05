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Новости Война в Украине
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война (11698) НАТО (8014) Путин (27681) ядерное оружие (731) Христо Грозев (43)

Совершенно не исключаю, что Путин хочет нанести ядерный удар по члену НАТО, - Грозев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

грозєв

Болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что после Украины президент РФ Владимир Путин захочет атаковать одно из государств, входящее в Североатлантический альянс, в том числе с помощью ядерного оружия.

Такое мнение Грозев высказал в интервью Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ.

Гордон спросил, может ли Россия, по мнению Грозева, нанести удар по члену НАТО, например Польше или странам Балтии.

"Абсолютно не отвергаю. Знаете, мое мнение здесь ни при чем. Я просто спрашиваю людей, работающих внутри системы: "Это возможно?" – "Да, возможно". – "А что именно?" – "Что он это сделает, попытается это сделать", – рассказал Грозев.

Также читайте: В Азербайджане объявлен в международный розыск депутат госдумы РФ за призыв "ударить по Баку"

В то же время он выразил сомнение, что приказ Путина нажать на ядерную кнопку будет исполнен.

"Нажать кнопку?" – "Этого мы не можем сказать. Это зависит от того, насколько его будущее кажется гарантированным для тех офицеров, которым он отдаст приказ". Почему? Потому что там в цепочке от его приказа до нажатия кнопки реальной кнопки, а не виртуальной, пять человек, пять уровней. Если любой из этих уровней считает, что будущее Путина не гарантировано, он не нажмет, он не передаст инструкцию дальше", – пояснил расследователь.

Каждый офицер, выполняющий такой приказ, должен чувствовать, что его кто-то спасет от международного трибунала, "от экстрадиции в Гаагу и новый Нюрнбергский процесс", - продолжил Грозев.

"А если не будет гарантий, что Путин будет через год на своем месте, [возникнет вопрос]: "Зачем мне рисковать? Я лучше буду героем, посижу год в тюрьме, но потом весь мир будет выступать в мою честь", – сказал представитель Bellingcat.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путину никто не решится сказать остановиться, скорее организуют переворот за его спиной, - Грозев

Грозев резюмировал: он считает, что Путин хочет использовать ядерное оружие, "но не уверен, что кто-нибудь выполнит [команду]".

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Топ комментарии
+20
Вільний Вітер 🇺🇦
@veteran_2006
·
6 год
Зараз на ТБ Зе зустрічається з журналістами.
Показали підлабузницьку морду ліца Мосійчучки. І жодного опозиційного журналіста.
Початок пресухи - нас не беруть в НАТО, а до Криму руки не дійшли, тому ми про нього з РФ не говоримо.
Висновок - нас таки готують до капітуляції.
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05.04.2022 16:36
+14
По моему этот эксперт сломался.В последнее время он несет тупо дичь.
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05.04.2022 16:31
+10
грозєв - гебешна консерва. Те нато і так не встигає штани міняти. І що значить "не відкидає". Я напр. не відкидаю, що прилетить метеорит і настане армегедець.
І взагалі він часто не оприлюднює інфу, а просто погрожує що зараз щось таке скаже, але поки не буде. Точно торгується, щоб запатили, щоб мовчав. Коротше мутний тип і задовбав вже.
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05.04.2022 16:30
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Правила форума Совет форумчан
вот зачем это?там и так потерями гешефтов пэрэлякани...
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05.04.2022 16:27 Ответить
За ядерну зброя це маячня.І завжди була маячня.
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05.04.2022 16:27 Ответить
Ага, ага...после всего что происходит еще кто-то может сомневаться в адекватности пуйла, который там царь и бог и самый что ниесть настоящий маниакальный шизофреник, а не просто завоеватель? Или в адекватности большой части народа росии, которые искренне верят во вражескую Украину, ЕС, Нато, в величие свинособакии, руського мира и лично вв ***** и готовы к тому что бы воевать со всеми в этом мире и верят в способность победить? Надежда на переворот есть, если такой же падонак захочет спасти свою жопу и захватить власть, а не по причине благорозумия и чести, но так же есть и возможность ядерных ударов, только я больше склоняюсь к тому что по нам шарахнет , а не по Нато.
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05.04.2022 16:38 Ответить
Москалі ніколи й не були адекватними.Вони боягузи,раніше НАТО діяло з позиції сили.Наприклад розмістили Першінги в Європі.А зараз що?
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05.04.2022 16:56 Ответить
так. і повномасштабної війни з Україною не буде...
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05.04.2022 16:54 Ответить
По всім ознакам її не мало бути.А за ядерну зброю москалі завжди пижилися,це означає,все навпаки.
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05.04.2022 17:07 Ответить
по всім ознакам її не мало бути? але вона є. так, що ймовірність ядерного удару, якого по всім ознакам не може бути, понад сто відсотків.
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05.04.2022 17:10 Ответить
Ймовірність завжди є.Але навіщо взагалі постійно лякати? Що цей журналіст взагалі знає про ядерну зброю? Хто йому про нею говорить?
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05.04.2022 17:20 Ответить
я нікого не лякаю. я висловлюю свою думку. і на мою думку, ймовірність використання роzzією ядерної зброї близька до ста відсотків. хто буде ціллю та результати спроби використання ЯЗ це інше питання, але спроба буде, тут жодного сумніву.
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05.04.2022 18:06 Ответить
Лякають усілякі журналісти і експерти.То нехай гатять по запоріжській АЕС,це найкращий варіант.
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05.04.2022 19:09 Ответить
Та ось якось підозріло війська вийшли з-під Києва. Не надто малим зарядом може і вдарити по Києву.
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05.04.2022 17:01 Ответить
Вони просто отримали на горіхи.Забрали все,щоб на сході сконцентрувати.
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05.04.2022 17:09 Ответить
Кажете за ядерну зброю маячня (( ..... ну якось згадався початок 2014 з " мишебраття" і у нас меморандум будапештський (( чомусь тоді того хто казав про напад кацапії мало не ідіотами рахували . І чомусь іще згадалися слова Огризка тогочасні про необхідність розриву дипстосунків з рашкою , оголошення воєнного стану і звернення до світових інстанції щодо відкритого акту агресії (( розумна людина ..... цікаво було б почути його думку з цього питання .
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05.04.2022 17:27 Ответить
Війна з москалями не означає ядерні удари.Ядерна зброя це велика маніпуляція і політика.По Маріуполю вже скинули тисячі тон бомб,це еквівалент ядерної зброї.А по всій Україні,вже еквівалент кількох ядерних бомб.
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05.04.2022 17:43 Ответить
"Війна з москалями не означає ядерні удари." - війна з кацапами означає що це війна , а у випадку з кацапнею іще і війна без правил з їхнього боку у якій всі засоби гарні (( , що на думці у них ідіотів спрогнозувати не зможе ніхто - те що вони з цивільними роблять цьому підтвердження . Висновок - той хто скаже що кацапи 100 % не застосують ЯО - ****#н ((
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05.04.2022 18:02 Ответить
На 100 відсотків ніхто нічого не може сказати. От що з того, що вони можуть завдати ядерний удар? Все одно нічого не зробити і не захиститись. А так ще москалі бачуть, що їх бояться.
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05.04.2022 18:10 Ответить
Та й якщо вони нанесуть ядерний удар по Україні.Думаєте щось зупинить ЗСУ знищити їхні АЕС?
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05.04.2022 19:13 Ответить
Заспокойтеся , ви дуже знервований , я не відповідав на попередній ваш пост , але вам все ніяк не виходить зупинитися . Я не думаю за ЗСУ , там головнокомандуючий є щоб думати , не плутайте із сонцесяйним , а щодо знищення АЕС - проконсультуйтеся із спецами у цій галузі бо судячи з того що тут пишуть - поки що у нас не вийде цього зробити з однієї причини - немає чим (( за це подяка зелепупенкам .
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05.04.2022 20:03 Ответить
Я дуже спокійний. А завдати удар можна літаками, чи гелікоптерами.
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05.04.2022 20:08 Ответить
Вибачаюся звісно - ви працювали з ядерним реактором чи його будували ?
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05.04.2022 20:24 Ответить
P.S. Я чого запитав - я умію уважно читати - у Харкові був дослідний реактор ( його там по моєму же до 2 світової звели а може я щось зплутав ) нещодавно він гарно обстріляний кацапами і при цьому слава Богу цілий ; не думаю що промислові мають слабший захист .
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05.04.2022 20:28 Ответить
Я не працював.
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05.04.2022 20:47 Ответить
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Єтот грозев агент рашки и все
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05.04.2022 16:28 Ответить
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грозєв - гебешна консерва. Те нато і так не встигає штани міняти. І що значить "не відкидає". Я напр. не відкидаю, що прилетить метеорит і настане армегедець.
І взагалі він часто не оприлюднює інфу, а просто погрожує що зараз щось таке скаже, але поки не буде. Точно торгується, щоб запатили, щоб мовчав. Коротше мутний тип і задовбав вже.
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05.04.2022 16:30 Ответить
Він до рівня звичайного трепла опустився зі своїми «прогнозами».
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05.04.2022 16:35 Ответить
Ага, "консерва",которая расследовала дело по Боингу.
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05.04.2022 17:10 Ответить
Та посилайте його, того Грозю, за кацапським кораблем.Вангує скрізь розслідувач хріну.
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05.04.2022 19:03 Ответить
вряд ли по нато будет бить.. А вот по Украине может. Ответки же не будет
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05.04.2022 16:30 Ответить
Как это не будет? А озабоченность невиданного масштаба?
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05.04.2022 16:39 Ответить
По моему этот эксперт сломался.В последнее время он несет тупо дичь.
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05.04.2022 16:31 Ответить
Как по мне, то тоже склоняюсь, что оно может по Польше бахнуть, по прибалтам крайне маловероятно.
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05.04.2022 16:43 Ответить
Аби не по Воронежу
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05.04.2022 16:47 Ответить
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1122796.0
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05.04.2022 16:58 Ответить
Якийсь брєд. Але в тому сенсі що проти України ядерну зброю фашики однозначно застосують, і ніхто з п'яти в ланцюжку не дасть збій, і захід відморозиться в черговий раз, лиш би не по них. І про це треба говорити вслух ,а не про якісь гіпотетичні атаки на країни нато, на нато яке і так сидить обісране і перелякане в гамні і на нього і атомної бомби жалко
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05.04.2022 16:32 Ответить
Якщо завдасть, то ця країна вже не буде членом НАТО.
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05.04.2022 16:33 Ответить
Вільний Вітер 🇺🇦
@veteran_2006
·
6 год
Зараз на ТБ Зе зустрічається з журналістами.
Показали підлабузницьку морду ліца Мосійчучки. І жодного опозиційного журналіста.
Початок пресухи - нас не беруть в НАТО, а до Криму руки не дійшли, тому ми про нього з РФ не говоримо.
Висновок - нас таки готують до капітуляції.
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05.04.2022 16:36 Ответить
"Кац предлагает сдаться..." (с) к-ф
Зачищать этот гнойник придётся "военной хунте"...
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05.04.2022 20:14 Ответить
Эта фсбэшная консерва уже не первый раз вливает в инфопространство нужную ***** информацию
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05.04.2022 16:37 Ответить
Суть посланий этого дерьморасследователя грозева , это запугивание , запугивание и ещё раз запугивание ! Уже давно известно , что дело Навального это блеф ФСБ и выяснение остатков не довольных ! Бояться того что Путин применит ядерное оружие это значит здаться и сложить оружие , а потом придут мародёры и насильники и все равно убьют ! Так что лучше бороться до конца и наконец научиться отличать правду от пропаганды ! Слава Україні ! Смерть російським катам і наволочі !
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05.04.2022 16:41 Ответить
Якщо буде ембарго і повне закриття рашки у "карцер" - може псіхануть: "Ах так ...".
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05.04.2022 16:42 Ответить
Х...ло не буде використовувати ядерну зброю. Він КГБістско НКВДешний мерзотник, але, з медичної точки зору, не псих.
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05.04.2022 16:44 Ответить
Є..анутий й непрогнозований
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05.04.2022 16:45 Ответить
Помоему наоборот, у него давно поехала крыша и он искренне верит в свой бред который несет и реально хочет расширить расисю до невидомых ранее масштабов.
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05.04.2022 16:46 Ответить
Істеріка непрогнозуєма. У біснуватого
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05.04.2022 16:44 Ответить
Щє один "ядєрщікъ". Ну нехай Путлєр спробує подрочити свою долю з Америкнськими ВПС із традиціями Enola Gay. Вся підарашка перетвориться на один великий "дрезден".
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05.04.2022 16:48 Ответить
Якби нині Президентом США був би військовий - то безумовно , його б швидко поставив на місце.
Полковник Трумен скинув атомну бомбу на Японію, лейтенант Буш ввів війська в Ірак, але Байден не служив за станом здоров'я (астма)
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05.04.2022 19:11 Ответить
Якщо,буде,то боюся що по бярліну. Воно,ж,біснувате
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05.04.2022 16:49 Ответить
пуйло хочет полонию уранового себе и всей расее ! а вашингтон жадничает.....
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05.04.2022 16:49 Ответить
Мораль сей басни такова - раССею надо в НАТОа...
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05.04.2022 16:54 Ответить
Цікаво, чому НАТО не може сказати недорослю, що всі ядерні держави НАТО, можуть одночасно натиснути кнопки, й жахнути по всій територіі недорейху рашки і спопелити недофюрера разом з його кацапським бидлом? Хай недолюд подумає, може таке статись чи ні. Чому тільки НАТО має вислуховувати його погрози.
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05.04.2022 16:55 Ответить
Кацапи і так про се знають, тому шукають способу залякати НАТО не зачіпаючи єго учасників.
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05.04.2022 17:11 Ответить
Найкраща зброя це атомні станції.Зруйнувати повністю одну і більшість здохне в муках.
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05.04.2022 16:58 Ответить
Судячи з того, що московська авіація з ядерними ракетами на борту вже пролітала повз шведське узбережжя, саме там кацапи і планують нанести ядерний удар. Ідеальною для них мішенню буде острів Готланд, котрий знаходиться просто посеред Європи, але на безпечній відстані від країн НАТО і належить нейтральній Швеціі, котра не може сподіватися на задіяння пятої статті. Москва таким чином здійснить максимально ефективне залякування і уникне ядерного удару у відповідь.
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05.04.2022 17:01 Ответить
Ви пане, твердо думаєте, що уникне відповіді???
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05.04.2022 17:06 Ответить
Число знаків питання не збільшує імовірності відповіді.
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05.04.2022 17:15 Ответить
ага, ходили ж якісь чутки про удар у море
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05.04.2022 17:12 Ответить
100% решит использовать ядерное оружие.
И почти все население его поддержит в этом.
Вы представить себе не можете, насколько они там отравлены пропагандой.
Вдобавок главных орков лишили денег, домов в Европе, яхт, красивой жизни.
Вон Абрамович побирается, ему жить не на что, деньги арестовали.
Они понимают, что им может скоро прийти пи.дец и очень даже могут хлопнуть громко дверью на выходе
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05.04.2022 17:04 Ответить
В них національний комплекс "а чим ми гірші цих піндосів?" - і саме тому вони мріють повторити Хіросиму/Нагасакі на новий лад, тільки приводу шукають поки - звісно бити будуть не по США/ВБ, а по Польщі/країнам Балтії/Україні - хто не відповість симметрично...
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05.04.2022 17:24 Ответить
На кого работает Грозев? Он специально разносит слухи о применении ЯО, чтобьІ пугать Европу. Пуйло обосрется применить ЯО, превосходно понимая, что одним залпом США в ответ уничтожат весь парашстан.
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05.04.2022 17:05 Ответить
ну то може це добре, що Європа лякається? може, швидше почне щось робити?
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05.04.2022 17:08 Ответить
Вы текст каким местом читаете? Грозева в интервью спросили, может ли ***** применить ядерное оружие. Он ответил, что ***** может отдать такой приказ, но не уверен, что такой приказ будет выполнен. Что из этого утверждения до вас не доходит? В чем они неправ?
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05.04.2022 17:20 Ответить
Нажатие "ядерной кнопки" не приводит к автоматическому взлёту ракет.
Там длинная цепочка, много "исполнителей" и не все они самоубийцы...
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05.04.2022 20:18 Ответить
Так об этом он и говорит, что там от решения до действия 4-5 ступеней, на каждой из которых приказ могут отменить. Короче, ничего нового. ***** может нажать, а можеть и не нажать - и так на каждом этапе.
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05.04.2022 22:19 Ответить
Біснувате-не біснувате, а ложку мимо рота не проносить.
Може, воно планувало свою спецоперацію саме як бліцкриг, тому що знало, що зелена влада капітулює (Єрмак, Буратіно, Оман, всі діла). це зразу робить його не таким уже й біснуватим.
для чого ж тоді ядерна війна, це ж кінець і йому теж.

ну і потім є і ще варіанти. дивилася відео десь на ютьюбі, що ядерні сценарії уже теж пропрацбовані Заходом, просто про це не варнякають у пресі. і як тільки ху*ло натисне кнопку, ракети перехоплять, а його самого гепнуть ядерною боєголовкою. там є такі, що й 1 км земної товщі пробивають. і вже вийшли в море французькі ракетоносії.
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05.04.2022 17:06 Ответить
Це мутний тіп. Можливо він отримує заробіток в рублях.
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05.04.2022 17:09 Ответить
маразм вже гонить аби захід злякався,
може ***** йому доплачує

в параши вже армії нема,
з нато воно буде воювати
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05.04.2022 17:10 Ответить
Ну насправді, от уявімо ситуацію: ***** уразило своєю ЯЗ Варшаву, пішли консультації за 5 статтею(чи ви думаєте, що вони відразу у відповідь нанесуть ядерний удар? може, коли вторгнення буде пряме на територію Польщі - то відразу відреагують, це зрозуміло, та от що робити на ядерний удар?), консультації йдуть добу, наприкінці якої пуйло фігачить ЯЗ Вільнюс, і так ще 2 доби - Ригу і Таллін, а потім відразу в один день Київ, Харків і Дніпро. Так, це божевілля, але ж будемо відвертими - йому за це нічого не буде, навіть ембарго його вже не буде хвилювати, коли він піде на це - а удар у відповідь ніхто не нанесе, всі ці держави неядерні, а ядерні своєю ЯЗ не впрягуться, бо жити хочеться, а удара саме по ним не було. НАТО не захищає від таких сценаріїв нажаль. Хоча це й не привід відмовлятися від нього.
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05.04.2022 17:20 Ответить
так НАТО ж наче попередило раху. мовляв ми все знаємо про все, що там відбувається у вас в бункері. і якщо тільки будуть обговорюватись наміри застосувати ядерну зброю кремлем, то в бункер тут же полетить превентивний ядерний удар від НАТО на випередження. фіг зна чи то правда, але я про це десь читав в інеті.
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06.04.2022 01:14 Ответить
Іноді хочеться щоб так і сталося...
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05.04.2022 17:26 Ответить
кращі кандидати-угорці,або німці
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05.04.2022 17:31 Ответить
Всі в унісон бубнять "пуйло закінчить в Гаазі" ще з 2014 року і далі бубоніння справа не йде. А від найзахіднішої точки раші (калінінграду) до Гааги всього 1100 км. І якщо там є ракети "Кинджал", то вона цілком може до Гааги долетіти...
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05.04.2022 17:36 Ответить
Знов цей Грозєв, можливо він рідня арестовича чи н. влашенко.
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05.04.2022 17:55 Ответить
На кого працює Грозєв, мусолячи це питання, га? На рашу?
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05.04.2022 17:58 Ответить
Он давал интервью. Его спросили - он ответил. Что не устраивает?
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05.04.2022 18:19 Ответить
вот ****-это называется ми говорим ленин подрузиваем партия.
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05.04.2022 18:01 Ответить
Ви, знаєте, мені б цього дуже хотілось!
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05.04.2022 18:11 Ответить
Як завжди у Грозева --бла,бла,бла,бла і бла)))
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05.04.2022 18:36 Ответить
Когда-то писали и говорили, что захват росией Крыма - это бред.
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05.04.2022 18:52 Ответить
Саме найгірше те, що при цьому може постраждати сама найближча до України Польща. ***** не меньше ненавидить поляків за українців. Воно *******, і це не мої слова.
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05.04.2022 18:57 Ответить
грозев, ты ответь на вопрос - ты на кого работаешь - на кацапов? ты или ******* или прикрываешься ростом... ** твою в душу гроба ********* рот - а может Украина пусть ***** по АЭС в воронеже, саратове и ростове... и посмотрим - кому будет лучше... ты ****** всю Украину своим дебильным зомбированием... и раз в день один дебил встречается с тобой и ты порешь такую *****, что нет слов... да ************** ты в рот трижды **аным ******, дебил болгарский... ***** тебя, "знатока *******" надо из информпространства...
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05.04.2022 19:05 Ответить
а вот по члену педофил точно ударит...
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05.04.2022 19:07 Ответить
Грозев конкретно спалился когда Навальный изображал пранкера.
И общался с ФСБешником.
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05.04.2022 19:28 Ответить
Щось він оцей груздєв останнім часом дохера пиз..кає!!!
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05.04.2022 19:42 Ответить
 
 