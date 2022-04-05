Совершенно не исключаю, что Путин хочет нанести ядерный удар по члену НАТО, - Грозев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что после Украины президент РФ Владимир Путин захочет атаковать одно из государств, входящее в Североатлантический альянс, в том числе с помощью ядерного оружия.
Такое мнение Грозев высказал в интервью Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ.
Гордон спросил, может ли Россия, по мнению Грозева, нанести удар по члену НАТО, например Польше или странам Балтии.
"Абсолютно не отвергаю. Знаете, мое мнение здесь ни при чем. Я просто спрашиваю людей, работающих внутри системы: "Это возможно?" – "Да, возможно". – "А что именно?" – "Что он это сделает, попытается это сделать", – рассказал Грозев.
В то же время он выразил сомнение, что приказ Путина нажать на ядерную кнопку будет исполнен.
"Нажать кнопку?" – "Этого мы не можем сказать. Это зависит от того, насколько его будущее кажется гарантированным для тех офицеров, которым он отдаст приказ". Почему? Потому что там в цепочке от его приказа до нажатия кнопки реальной кнопки, а не виртуальной, пять человек, пять уровней. Если любой из этих уровней считает, что будущее Путина не гарантировано, он не нажмет, он не передаст инструкцию дальше", – пояснил расследователь.
Каждый офицер, выполняющий такой приказ, должен чувствовать, что его кто-то спасет от международного трибунала, "от экстрадиции в Гаагу и новый Нюрнбергский процесс", - продолжил Грозев.
"А если не будет гарантий, что Путин будет через год на своем месте, [возникнет вопрос]: "Зачем мне рисковать? Я лучше буду героем, посижу год в тюрьме, но потом весь мир будет выступать в мою честь", – сказал представитель Bellingcat.
Грозев резюмировал: он считает, что Путин хочет использовать ядерное оружие, "но не уверен, что кто-нибудь выполнит [команду]".
Пожалуйста, подождите...
І взагалі він часто не оприлюднює інфу, а просто погрожує що зараз щось таке скаже, але поки не буде. Точно торгується, щоб запатили, щоб мовчав. Коротше мутний тип і задовбав вже.
@veteran_2006
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6 год
Зараз на ТБ Зе зустрічається з журналістами.
Показали підлабузницьку морду ліца Мосійчучки. І жодного опозиційного журналіста.
Початок пресухи - нас не беруть в НАТО, а до Криму руки не дійшли, тому ми про нього з РФ не говоримо.
Висновок - нас таки готують до капітуляції.
Зачищать этот гнойник придётся "военной хунте"...
Полковник Трумен скинув атомну бомбу на Японію, лейтенант Буш ввів війська в Ірак, але Байден не служив за станом здоров'я (астма)
И почти все население его поддержит в этом.
Вы представить себе не можете, насколько они там отравлены пропагандой.
Вдобавок главных орков лишили денег, домов в Европе, яхт, красивой жизни.
Вон Абрамович побирается, ему жить не на что, деньги арестовали.
Они понимают, что им может скоро прийти пи.дец и очень даже могут хлопнуть громко дверью на выходе
Там длинная цепочка, много "исполнителей" и не все они самоубийцы...
Може, воно планувало свою спецоперацію саме як бліцкриг, тому що знало, що зелена влада капітулює (Єрмак, Буратіно, Оман, всі діла). це зразу робить його не таким уже й біснуватим.
для чого ж тоді ядерна війна, це ж кінець і йому теж.
ну і потім є і ще варіанти. дивилася відео десь на ютьюбі, що ядерні сценарії уже теж пропрацбовані Заходом, просто про це не варнякають у пресі. і як тільки ху*ло натисне кнопку, ракети перехоплять, а його самого гепнуть ядерною боєголовкою. там є такі, що й 1 км земної товщі пробивають. і вже вийшли в море французькі ракетоносії.
може ***** йому доплачує
в параши вже армії нема,
з нато воно буде воювати
И общался с ФСБешником.