Совершенно не исключаю, что Путин хочет нанести ядерный удар по члену НАТО, - Грозев

Болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что после Украины президент РФ Владимир Путин захочет атаковать одно из государств, входящее в Североатлантический альянс, в том числе с помощью ядерного оружия.

Такое мнение Грозев высказал в интервью Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ.

Гордон спросил, может ли Россия, по мнению Грозева, нанести удар по члену НАТО, например Польше или странам Балтии.

"Абсолютно не отвергаю. Знаете, мое мнение здесь ни при чем. Я просто спрашиваю людей, работающих внутри системы: "Это возможно?" – "Да, возможно". – "А что именно?" – "Что он это сделает, попытается это сделать", – рассказал Грозев.

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В то же время он выразил сомнение, что приказ Путина нажать на ядерную кнопку будет исполнен.

"Нажать кнопку?" – "Этого мы не можем сказать. Это зависит от того, насколько его будущее кажется гарантированным для тех офицеров, которым он отдаст приказ". Почему? Потому что там в цепочке от его приказа до нажатия кнопки реальной кнопки, а не виртуальной, пять человек, пять уровней. Если любой из этих уровней считает, что будущее Путина не гарантировано, он не нажмет, он не передаст инструкцию дальше", – пояснил расследователь.

Каждый офицер, выполняющий такой приказ, должен чувствовать, что его кто-то спасет от международного трибунала, "от экстрадиции в Гаагу и новый Нюрнбергский процесс", - продолжил Грозев.

"А если не будет гарантий, что Путин будет через год на своем месте, [возникнет вопрос]: "Зачем мне рисковать? Я лучше буду героем, посижу год в тюрьме, но потом весь мир будет выступать в мою честь", – сказал представитель Bellingcat.

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Грозев резюмировал: он считает, что Путин хочет использовать ядерное оружие, "но не уверен, что кто-нибудь выполнит [команду]".