УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14358 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Війна
21 134 25
війна (56913) путін (21454) Сечин (8) Христо Грозєв (61)

Путіну ніхто не наважиться сказати зупинитися, радше організують переворот за його спиною, - Грозєв

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін

Болгарський журналіст, головний розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв вважає, що у РФ немає людей, які можуть закликати президента Володимира Путіна зупинитися та припинити воєнну агресію проти України.

Таку думку він висловив в інтерв'ю Дмитрові Гордону, передає Цензор.НЕТ.

"Хто може прийти до Путіна і сказати: "Досить, зупинися, треба змінювати тактику або йти"?" – запитав Гордон.

"Я не думаю, що хтось наважиться це зробити. Радше за його спиною вони організують [переворот]. Так, щоб не довелося з ним конфронтувати і говорити йому щось", – припустив Грозєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У мене є список агентів російських спецслужб в Україні. Це відомі прізвища, - Грозєв

Він вважає, що час, коли з Путіним можна було розмовляти і до чогось закликати, минув.

"Те, що було в Радянському Союзі, коли партійним керівникам казали: "Треба йти", [зараз нереально]. Думаю, ми пройшли цей період. Якщо буде зміна влади, то, найімовірніше, вона буде силовою", – сказав журналіст.

Грозєв також повідомив, що єдина людина в оточенні Путіна, якій він довіряє, – це голова правління російської нафтогазової компанії "Роснефть" Ігор Сєчин. До решти, за інформацією журналіста, президент РФ може лише дослухатися.

"За нашими розвідданими, він довіряє тільки Сєчину. Сєчин єдиний може йому сказати, що він думає. Усі інші... Він навряд чи їм довіряє", – сказав Грозєв.

Наприклад, за інформацією журналіста, Путін може прислухатися до "військових порад" міністра оборони РФ Сергія Шойгу, "але довіряти йому – навряд чи".

Грозєв вважає: що довше триватиме війна в Україні і що більше росіяни відчуватимуть її наслідки, то менше в оточенні Путіна буде людей, до яких він дослухається.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція заарештувала 86-метрову яхту гендиректора "Роснафти" Сечина вартістю $120 млн

"Думаю, що складнішою буде соціальна ситуація в Росії через воєнну ситуацію (а це тільки будемо бачити, зараз тільки пік адреналіну, він мине, і за місяць ми побачимо реальну соціальну напругу), він буде все меншій кількості людей довіряти і все більше чисток буде [проводити]", – спрогнозував журналіст.

Він вважає, що ситуація буде схожою на часи радянського диктатора Йосипа Сталіна та німецького диктатора Адольфа Гітлера.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
а чего ты истеришь... Грозев журналист... не ноавиться смотри/слушай других... Соловьева, например... твоя истерика подозрительна... вор, шапка и т.д... потому что Грозев и другую инфу дает, но вымазать его нужно, да?... не прокатит.
показати весь коментар
05.04.2022 14:58
+9
показати весь коментар
05.04.2022 14:58
+9
Путин и Медведев заходят в аптеку.
Путин: -"Два гандона"
Аптекарь: -"Я вижу. Покупать что-нибудь будете? "
показати весь коментар
05.04.2022 15:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та нас другий варіант ще й більше влаштовує
показати весь коментар
05.04.2022 14:52 Відповісти
Главное,как можно скорее
показати весь коментар
05.04.2022 14:59 Відповісти
люто плюсую!
показати весь коментар
05.04.2022 15:06 Відповісти
Ему никто не скажет, у него методы расправы с неугодными, как у царя в средние века, или в тюрьму заточит или ядом отравит. Поэтому и в переворот пока не верится, все боятся.
показати весь коментар
05.04.2022 14:53 Відповісти
Грозев - болтун, дурогон. Ничего конкретного ещё не выдал в эфир, только декларации о намерениях и нагнетание собственной важности.
показати весь коментар
05.04.2022 14:55 Відповісти
а чего ты истеришь... Грозев журналист... не ноавиться смотри/слушай других... Соловьева, например... твоя истерика подозрительна... вор, шапка и т.д... потому что Грозев и другую инфу дает, но вымазать его нужно, да?... не прокатит.
показати весь коментар
05.04.2022 14:58 Відповісти
он высказал свое мнение. он не истина в последней инстанции. черпай информацию, думай, делай выводы. мы не раша. где газета правда, стройнее шаг и кругом враги.
показати весь коментар
05.04.2022 15:16 Відповісти
VV или ZZ-образное чмо, иди компасируй мозги своей фашистской орде. Тебя сюда никто не звал.
Не нравится, не читай и пнх.
показати весь коментар
05.04.2022 15:32 Відповісти
а когда сделают переворот, ему это... собщат о нем?...
показати весь коментар
05.04.2022 14:58 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2022 14:58 Відповісти
Путин и Медведев заходят в аптеку.
Путин: -"Два гандона"
Аптекарь: -"Я вижу. Покупать что-нибудь будете? "
показати весь коментар
05.04.2022 15:01 Відповісти
залежить від психіки.якщо комусь з сильними лідерськими якостями загрожуватиме конкретна п'зда від путіна,то тут вже хто кого.
показати весь коментар
05.04.2022 14:58 Відповісти
а на ср..ти на них, вони не зміняться, навіть якщо ухайдохають путлєра, а нам своє робити.
41-1 день війни, https://www.youtube.com/watch?v=AmaUxIBrVCc
показати весь коментар
05.04.2022 15:00 Відповісти
Зомбі-нацисти і переворот? Це більше з фантастики.
показати весь коментар
05.04.2022 15:00 Відповісти
Гвинтики рюзьге мирства. Й одна біснувата матка
показати весь коментар
05.04.2022 15:11 Відповісти
Та українцям пох..., яким чином приберуть цю скажену тварину, аби лишень це швидше сталося.
показати весь коментар
05.04.2022 15:02 Відповісти
мда, телятся шото они долго
показати весь коментар
05.04.2022 15:03 Відповісти
Раби(с),,,,Суцільні виконавці
показати весь коментар
05.04.2022 15:08 Відповісти
Грозев сказал, написал. Слишком много шума от него. Чтобы знать столько оперативной информации надо обладать огромными ресурсами. Откуда !!! Ответ на поверхности.
показати весь коментар
05.04.2022 15:04 Відповісти
Є вульгарний спосіб- капсулювання, запуск іншого контуру управліня.
Як переключити керування
показати весь коментар
05.04.2022 15:05 Відповісти
надоїли ці експерты
показати весь коментар
05.04.2022 15:07 Відповісти
чтоб рассуждать про рашку надо в ней жить... десятилетиями (и не в мацкве)
чтоб понять рабскую душу - надо ее иметь
вера в сцаря сильна... рабы готовы голодать и жить в говне (тем более 85% так и живет из поколения в поколения) лишь бы победить...все равно кого... все равно зачем...
если им плевать на трупы своих *********.. то о чем тут говорить???
ылита, что вокруг ***** сплотилась, понимает - пока есть ***** - они ылита... сдохнет ***** - их конец тоже не за горами... поэтому они пойдут даже на голограмму вместо *****, лишь бы не оторваться от власти и далее плавить мозги планктону своими победами - единственное чем можно отвлечь от голода и нищеты...
показати весь коментар
05.04.2022 15:18 Відповісти
Вже 8 років годують нас цими "переворотами" і бунтами. Масові гроби, ізоляції кацапії, пророцтва мольфарів, договорняки, перевороти і перемогу голодильника над зомбоящиком треба забути - це інформаційне сміття. Допоможе лише міцна піздюліна.
показати весь коментар
05.04.2022 15:24 Відповісти
Шаную Ґрозєва як розслідувача, але прогнозист з нього дуже поганий.
показати весь коментар
05.04.2022 15:39 Відповісти
У их народа мозги одинаково устоены. Там прошла селекция в много столетий. Поэтому там больших разногласий в отношению к украинцам быть не может и переворот невозможен. Во всяком случае, пока от санкций нищета в народе сильно не возрастет. А на это пройдет точно не менее года.
показати весь коментар
05.04.2022 16:11 Відповісти
 
 