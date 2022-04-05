Вітаю слова Штайнмаєра, варто виправити помилки, необхідні зброя та санкції, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав ФРН та ЄС виправити помилки своєї політики щодо Росії.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вітаю чесні слова федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, які визнають минулі помилки німецької політики щодо Росії. Я закликаю Німеччину та інші держави ЄС виправити їх зараз швидкими та рішучими діями. Зброя та санкції. У нас більше немає часу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Штайнмаєр визнав помилки у політиці щодо РФ.

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