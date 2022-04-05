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Вітаю слова Штайнмаєра, варто виправити помилки, необхідні зброя та санкції, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав ФРН та ЄС виправити помилки своєї політики щодо Росії.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вітаю чесні слова федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, які визнають минулі помилки німецької політики щодо Росії. Я закликаю Німеччину та інші держави ЄС виправити їх зараз швидкими та рішучими діями. Зброя та санкції. У нас більше немає часу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Штайнмаєр визнав помилки у політиці щодо РФ.
Топ коментарі
+3 Совестно за Брата
показати весь коментар05.04.2022 19:33
+3 mrSmith
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+3 Robert Olsen
показати весь коментар05.04.2022 19:34
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Будь ласка, зачекайте...
Лицемір та брехло, так і залишиться лицеміром та брехлом.
На камеру що завгодно можна сказати!
Я ЗРОЗУМІВ, ТРОЛЮ ТИ ТУПИЙ, ЩО ТИ БУВ НЕ ПРАВИЙ!
Я В КУРСІ, ****, ЩО ТИ ПО ЖИТТЮ НЕ ПРАВИЙ!
ЗБРОЮ ДАВАЙ!
А вот тот, кто решает ,Олаф Шольц - совершенно другого мнения
"По его словам, уже введенные против России санкции оказали большое влияние, но существует риск того, что более жесткие меры могут иметь серьезные последствия для экономики Европы...
По данным министерства экономики ФРГ, доля российского импорта в газовых поставках в Германию составляет около 55 процентов, в поставках угля - около 50 и в поставках нефти - около 35 процентов. "
Кулеба красаучик сразу по делу...оружие и санкции.