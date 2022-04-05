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Вітаю слова Штайнмаєра, варто виправити помилки, необхідні зброя та санкції, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

штайнмайер

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав ФРН та ЄС виправити помилки своєї політики щодо Росії.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вітаю чесні слова федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, які визнають минулі помилки німецької політики щодо Росії. Я закликаю Німеччину та інші держави ЄС виправити їх зараз швидкими та рішучими діями. Зброя та санкції. У нас більше немає часу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Штайнмаєр визнав помилки у політиці щодо РФ.

Також читайте: Після різанини в Бучі у Заходу більше не повинно бути вагань щодо санкцій і зброї, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
Немчура полуПрозревает... а что там телефониста Эммануэль??? вообще не слышно...
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05.04.2022 19:33
+3
Не треба вітати.
Лицемір та брехло, так і залишиться лицеміром та брехлом.
На камеру що завгодно можна сказати!
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05.04.2022 19:34
+3
А меркель десь вдома дивиться на фото ***** і тішиться.
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05.04.2022 19:34
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Немчура полуПрозревает... а что там телефониста Эммануэль??? вообще не слышно...
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05.04.2022 19:33 Відповісти
Не треба вітати.
Лицемір та брехло, так і залишиться лицеміром та брехлом.
На камеру що завгодно можна сказати!
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05.04.2022 19:34 Відповісти
А меркель десь вдома дивиться на фото ***** і тішиться.
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05.04.2022 19:34 Відповісти
Такие кадры могут только ботинки для переобувания в воздухе дать, а не оружие.
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05.04.2022 19:37 Відповісти
перевожу з кулебинського дипломатичного

Я ЗРОЗУМІВ, ТРОЛЮ ТИ ТУПИЙ, ЩО ТИ БУВ НЕ ПРАВИЙ!

Я В КУРСІ, ****, ЩО ТИ ПО ЖИТТЮ НЕ ПРАВИЙ!

ЗБРОЮ ДАВАЙ!
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05.04.2022 19:40 Відповісти
а как же формула Штайнмайера
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05.04.2022 19:41 Відповісти
А зе і єрмак не будуть вибачатися ,бо так топили за формулу штайнмаєра
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05.04.2022 19:52 Відповісти
Видно ***** деньги перестал давать...
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05.04.2022 19:53 Відповісти
Он, к сожалению, вообще ничего не решает... Свадебный генерал...
А вот тот, кто решает ,Олаф Шольц - совершенно другого мнения
"По его словам, уже введенные против России санкции оказали большое влияние, но существует риск того, что более жесткие меры могут иметь серьезные последствия для экономики Европы...
По данным министерства экономики ФРГ, доля российского импорта в газовых поставках в Германию составляет около 55 процентов, в поставках угля - около 50 и в поставках нефти - около 35 процентов. "
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05.04.2022 19:55 Відповісти
Вышли сала здравствуй мама.
Кулеба красаучик сразу по делу...оружие и санкции.
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05.04.2022 19:58 Відповісти
Какое к черту прозрение?Не получил зарплату за апрель от Путина,вот и стал типа человеком
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05.04.2022 21:22 Відповісти
 
 