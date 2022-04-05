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Новини Економіка
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Уряд дозволив мережам продовольчих магазинів брати пільгові кредити

Новини Цензор.НЕТ Економіка

деньги,кредит

Уряд дозволив продовольчим мережам залучати пільгові кредити терміном на рік під 5%, максимальна сума – 1 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив 5 квітня.

Це дозволить поповнити обігові кошти, не закривати магазини та вчасно розраховуватися за продукти з українськими виробниками, пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Продовольчі мережі сьогодні фактично стали об’єктами критичної інфраструктури. Уряд тісно співпрацює з такими мережами, аби в усіх містах і селах були продукти харчування, соціальні товари та речі першої необхідності", – розповів він.

Також Шмигаль повідомив, що вже розпочалася програма безкоштовної роздачі продуктових наборів у прифронтових містах України. Їх видано вже 200 тисяч, найбільше – на Донеччині, Харківщині та Київщині.

Всього сформують близько 12 мільйонів наборів з їжею. Для цього уряд закупив 133 тисячі тонн продовольства на майже 4 млрд грн, зокрема – в українських підприємств, аби завантажувати їх замовленнями.

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Автор: Роман Свиридович
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И мне такой бы кредитик... а всем??
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05.04.2022 22:37 Відповісти
И что бы ты на этот кредит сделал?
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06.04.2022 01:08 Відповісти
Продовольчим так. Черг вже немає, але лук дорогий
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05.04.2022 22:46 Відповісти
кушай круассаны...
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05.04.2022 23:53 Відповісти
Ото неча было алко вырубать бездумно
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05.04.2022 23:14 Відповісти
Чесно? То що треба мати в макітрі, щоб роздати людям зброю і не заборонити алкоголь?
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05.04.2022 23:28 Відповісти
Ога, думать надо чють больше чем назавтра. Вот сейчас оружие роздано, алко в продаже, есть от этого проблемы? Чойто я не вижу.

А вот убытки от заморозки денех на месяц+ - вполне могу понять. Теперь выдаём кредиты из народного кармана + малость разворуем - на преодаление жеж!
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05.04.2022 23:51 Відповісти
Заливатимем сливи після Перемоги, зараз не час її заливати.
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06.04.2022 01:39 Відповісти
А шо - всім людям роздали зброю? Чи може 1% тільки?

На 3-мільйонний Київ аж 20 тис автоматів! Хєр з ним, залишився 1 мільйон у місті - це 0,02%!

А галузь вбили по ітогу!
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06.04.2022 01:11 Відповісти
Заливатимем сливи після Перемоги, зараз не час їх заливати.
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06.04.2022 01:40 Відповісти
 
 