5-й пакет санкцій проти Росії запрацює у найближчі два дні, - Кулеба

Європейський союз може запровадити п'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації протягом наступних двох днів. Однак, при умові того, що не виникнуть жодні форс-мажори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

"У найближчі два дні. До кінця цього робочого тижня ці санкції мають запрацювати, якщо не станеться форс-мажорів", - заявив Кулеба.

Як відомо в ЄС розкрили деталі п'ятого пакета санкцій проти країни-окупанта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чекаємо доказів того, що Грузія не допомагає Росії обходити санкції, - Кулеба