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5-й пакет санкцій проти Росії запрацює у найближчі два дні, - Кулеба
Європейський союз може запровадити п'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації протягом наступних двох днів. Однак, при умові того, що не виникнуть жодні форс-мажори.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.
"У найближчі два дні. До кінця цього робочого тижня ці санкції мають запрацювати, якщо не станеться форс-мажорів", - заявив Кулеба.
Як відомо в ЄС розкрили деталі п'ятого пакета санкцій проти країни-окупанта.
Топ коментарі
+2 Саша Пончик
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+2 Шилінг Іванович
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Хочте зупинити Зло, тільки повна Ізоляція "Ембарго", альтернативи нема, так як Зло нищить все навіть собі подібне.
Кінець рашистської цапії відбудеться попри бажання кого б там не було, і процес її руйнації матиме лавиноподібний характер!