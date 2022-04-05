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Новини Санкції проти Росії
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5-й пакет санкцій проти Росії запрацює у найближчі два дні, - Кулеба

санкції

Європейський союз може запровадити п'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації протягом наступних двох днів. Однак, при умові того, що не виникнуть жодні форс-мажори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

"У найближчі два дні. До кінця цього робочого тижня ці санкції мають запрацювати, якщо не станеться форс-мажорів", - заявив Кулеба.

Як відомо в ЄС розкрили деталі п'ятого пакета санкцій проти країни-окупанта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чекаємо доказів того, що Грузія не допомагає Росії обходити санкції, - Кулеба

Автор: 

санкції (11773) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+2
Кулеба молодчина.
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05.04.2022 22:56
+2
Санкції проти Зла, як припарка мертвому.

Хочте зупинити Зло, тільки повна Ізоляція "Ембарго", альтернативи нема, так як Зло нищить все навіть собі подібне.
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05.04.2022 23:05
+2
Увы - развалиться ей не позволят...боятся, что Ядерное оружие распорошится между непонятно кем...
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05.04.2022 23:09
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Кулеба молодчина.
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05.04.2022 22:56 Відповісти
Не КУлєба а європейські керівники.
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05.04.2022 23:03 Відповісти
Санкції проти Зла, як припарка мертвому.

Хочте зупинити Зло, тільки повна Ізоляція "Ембарго", альтернативи нема, так як Зло нищить все навіть собі подібне.
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05.04.2022 23:05 Відповісти
Чим бистріше Росія програє цю війну, то від цього вона тільки виграє.
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05.04.2022 23:02 Відповісти
при любом раскладе она развалится
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05.04.2022 23:06 Відповісти
Увы - развалиться ей не позволят...боятся, что Ядерное оружие распорошится между непонятно кем...
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05.04.2022 23:09 Відповісти
Зате як акуєнно, коли ЯО в руках ****нів на чолі бидлостану, еге ж?
Кінець рашистської цапії відбудеться попри бажання кого б там не було, і процес її руйнації матиме лавиноподібний характер!
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05.04.2022 23:15 Відповісти
Ядерна зброя у руках однієї групи ****нів - це дуже погано, але ядерна зброя у руках одразу 10 груп ****нів - у десятеро гірше.
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06.04.2022 01:41 Відповісти
В обмін на продукти все віддадуть
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06.04.2022 09:52 Відповісти
Ті, хто розраховує "нєпазволіть" - не боги. І все може статись не так, як вони розраховують. Совка Захід розвалювати теж не хотів. Принаймні, настільки швидко та карколомно. Але у Історії є власні сценарії та творчі імпровізи. Головне, що хоча б відомо хто програє, а от коли і як- ще не ясно і залежить від того, як ми наразі поборемось.
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05.04.2022 23:41 Відповісти
 
 