Витік аміаку, спричинений уламками російської ракети, локалізований на Тернопільщині, - ОВА

У Тернопільській області вдалося локалізувати забруднення води, яке виникло внаслідок руйнування уламками російської ракети резервуарів з добривами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

"Забруднення води у Кременецькому районі локалізовано. Наразі всі населені пункти, крім села Сапанів, можуть користуватися водою для побутових потреб", - йдеться у повідомленні.

Труш зазначив, що обласний лабораторний центр проводить забір води та ґрунту кілька разів на день. У селі Сапанів, яке розташоване біля річки Іква, ситуація не змінилась. Там досі показники шкідливих речовин перевищують норму.

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Керівники району та громади провели зустріч з мешканцями села, роз'яснили наслідки ракетного обстрілу та дали рекомендації щодо поводження з водою та ґрунтом. До села вже підвезли питну воду.

"Ми сподіваємося, що вже завтра заміри у селі Сапанів покажуть нормальні показники. Наразі ж наполегливо рекомендуємо дотримуватися вказівок Ради оборони області", - зауважив Труш.

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