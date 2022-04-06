Витік аміаку, спричинений уламками російської ракети, локалізований на Тернопільщині, - ОВА
У Тернопільській області вдалося локалізувати забруднення води, яке виникло внаслідок руйнування уламками російської ракети резервуарів з добривами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш.
"Забруднення води у Кременецькому районі локалізовано. Наразі всі населені пункти, крім села Сапанів, можуть користуватися водою для побутових потреб", - йдеться у повідомленні.
Труш зазначив, що обласний лабораторний центр проводить забір води та ґрунту кілька разів на день. У селі Сапанів, яке розташоване біля річки Іква, ситуація не змінилась. Там досі показники шкідливих речовин перевищують норму.
Керівники району та громади провели зустріч з мешканцями села, роз'яснили наслідки ракетного обстрілу та дали рекомендації щодо поводження з водою та ґрунтом. До села вже підвезли питну воду.
"Ми сподіваємося, що вже завтра заміри у селі Сапанів покажуть нормальні показники. Наразі ж наполегливо рекомендуємо дотримуватися вказівок Ради оборони області", - зауважив Труш.
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