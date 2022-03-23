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аміак (39) Чернігів (584)

Внаслідок обстрілу Чернігова пошкоджений магістральний аміакопровід, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

аммиак

Чернігівська обласна військова адміністрація оприлюднила інформацію про те, що на одному з підприємств перебито магістральний аміакопровід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Чернігівська ОВА у фейсбуці. 

У інформації звзнвчається: "До уваги жителів Чернігова! Російські окупанти здійснили обстріли району розташування одного з харчових підприємств міста.

О 18.50 внаслідок потрапляння снаряду в машинну залу сталося пошкодження магістрального аміакопроводу та осколкове пошкодження однієї ємності. Станом на 20.10 підрозділи ДСНС обстежували ємності та запірну арматуру.

Концентрація випарів аміаку в межах допустимої норми. Жертв та постраждалих (попередньо) немає. Триває ліквідація пожежі на складі готової продукції та тари. Обстріли міста тривають. Подальші ураження підприємства потенційно можуть призвести до витоку аміаку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аварія на "Сумихімпромі": значна концентрація аміаку потрапила в повітря, - Міндовкілля

Нагадуємо! Аміак – легший за повітря, тому швидко піднімається вгору. Це безбарвний газ з різким запахом, схожим на запах нашатирного спирту.

Правила поведінки в умовах викиду (виливу) аміаку:

• виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно до напрямку вітру;

• якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно укритися в укриттях, підвалах, нижніх поверхах. У помешканні чи укритті слід загерметизувати вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);

• в квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати та включити душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не вмикати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);

• якщо відчуваєте запах аміаку — дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти)"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія поширює неправдиві наративи задля створення інформаційного прикриття своїх подальших злочинів на території України, - МЗС України про обстріл заводу "Сумихімпром"

Автор: Роман Свиридович
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Рашисты хотят убивать украинцев химическим оружием
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23.03.2022 21:32 Відповісти
вітер, вітер, віднеси туди, звідки прилетіло
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23.03.2022 21:32 Відповісти
Ну от навіщо вводити людей в оману?
Аміак при переході з рідкого стану в газоподібний зовсім не швидко піднімається в гору за рахунок пониження темперутури при випаровуванні.
І тільки коли нагріється ближче до температури навколишнього повітря - тоді йде догори.
То ж потрібно бути пильними!
Єдине - потрібно спускатися на рівень, нижчий за рівень розповсюдження хмари - яри, заглибини, підвали... Нижче він точно не опуститься.
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23.03.2022 21:34 Відповісти
будь ласка підтримайте петицію , потрібна допомога в росповсюдженні ціеї інформації --- infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/
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23.03.2022 21:43 Відповісти
А почему в этих труба до сих пор аммиак?
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23.03.2022 22:11 Відповісти
йо, німецька партія Зелених, тут русские екологічну катастрофу роблять.
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23.03.2022 22:24 Відповісти
 
 