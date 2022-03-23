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аммиак (48) Чернигов (793)

В результате обстрела Чернигова поврежден магистральный аммиакопровод, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

аммиак

Черниговская областная военная администрация обнародовала информацию о том, что на одном из предприятий перебит магистральный аммиакопровод.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черниговская ОВА в фейсбуке.

В информации говорится: "Вниманию жителей Чернигова! Российские оккупанты совершили обстрелы района расположения одного из пищевых предприятий города.

В 18.50 в результате попадания снаряда в машинный зал произошло повреждение магистрального аммиакопровода и осколочное повреждение одной емкости. По состоянию на 20:10 подразделения ГСЧС обследовали емкости и запорную арматуру.

Концентрация испарений аммиака в пределах допустимой нормы. Жертв и пострадавших (предварительно) нет. Продолжается ликвидация пожара на складе готовой продукции и тары. Обстрелы города продолжаются. Дальнейшие поражения предприятия могут привести к утечке аммиака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авария на "Сумыхимпроме": значительная концентрация аммиака попала в воздух, - Минэкологии

Напоминаем! Аммиак – легче воздуха, поэтому быстро поднимается вверх. Это бесцветный газ с резким запахом, похожим на запах нашатырного спирта.

Правила поведения в условиях выброса (излива) аммиака:

• выходить из зараженного района необходимо перпендикулярно направлению ветра;

• если нет возможности выйти из района заражения, необходимо укрыться в укрытиях, подвалах, нижних этажах. В помещении или укрытии следует загерметизировать окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды);

• в квартире желательно пройти в ванную комнату и включить душ на мелкое распыление (вода поглощает аммиак из воздуха), вентиляцию не включать (вытягивает чистый воздух и затягивает загрязненный);

• если чувствуете запах аммиака – дышать через увлажненную марлевую повязку (желательно смочить 5% раствором уксусной или лимонной кислоты)"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия распространяет ложные нарративы для создания информационного прикрытия своих дальнейших преступлений на территории Украины, - МИД Украины об обстреле завода "Сумыхимпром"
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Рашисты хотят убивать украинцев химическим оружием
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23.03.2022 21:32 Ответить
вітер, вітер, віднеси туди, звідки прилетіло
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23.03.2022 21:32 Ответить
Ну от навіщо вводити людей в оману?
Аміак при переході з рідкого стану в газоподібний зовсім не швидко піднімається в гору за рахунок пониження темперутури при випаровуванні.
І тільки коли нагріється ближче до температури навколишнього повітря - тоді йде догори.
То ж потрібно бути пильними!
Єдине - потрібно спускатися на рівень, нижчий за рівень розповсюдження хмари - яри, заглибини, підвали... Нижче він точно не опуститься.
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23.03.2022 21:34 Ответить
будь ласка підтримайте петицію , потрібна допомога в росповсюдженні ціеї інформації --- infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/
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23.03.2022 21:43 Ответить
А почему в этих труба до сих пор аммиак?
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23.03.2022 22:11 Ответить
йо, німецька партія Зелених, тут русские екологічну катастрофу роблять.
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23.03.2022 22:24 Ответить
 
 