Індія засудила вбивства мирних українських громадян у Бучі та закликала до розслідування

Індія заявила, що рішуче засуджує вбивства мирних українських громадян у Бучі на Київщині та підтримує заклик до незалежного розслідування "глибоко тривожних повідомлень".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Засудження Індією Росії на засіданні Ради Безпеки ООН 5 квітня є найрішучішою заявою країни щодо повномасштабного вторгнення РФ з початку війни.

До цього Індія утримувалася від голосування за резолюції в Раді Безпеки ООН, Генеральній Асамблеї ООН і в Раді ООН з прав людини, які засуджують дії Росії.

Країна має довгу історію проведення позаблокової стратегії в міжнародній політиці. Однак її дипломатичний баланс перебуває під тиском західних країн, які вимагають допомогти стримати Росію.

Індію, яка залежить від Росії в імпорті нафти, минулого тижня США та Австралія розкритикували за підтримку російської позиції, що підриває санкції Заходу.

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