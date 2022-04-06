Індія засудила вбивства мирних українських громадян у Бучі та закликала до розслідування
Індія заявила, що рішуче засуджує вбивства мирних українських громадян у Бучі на Київщині та підтримує заклик до незалежного розслідування "глибоко тривожних повідомлень".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
Засудження Індією Росії на засіданні Ради Безпеки ООН 5 квітня є найрішучішою заявою країни щодо повномасштабного вторгнення РФ з початку війни.
До цього Індія утримувалася від голосування за резолюції в Раді Безпеки ООН, Генеральній Асамблеї ООН і в Раді ООН з прав людини, які засуджують дії Росії.
Країна має довгу історію проведення позаблокової стратегії в міжнародній політиці. Однак її дипломатичний баланс перебуває під тиском західних країн, які вимагають допомогти стримати Росію.
Індію, яка залежить від Росії в імпорті нафти, минулого тижня США та Австралія розкритикували за підтримку російської позиції, що підриває санкції Заходу.
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як не викидуй а по голові прелетить))
був такий собі старий анєкдот:
що з ним сталося, чого його ховають?
а він купив новий бумеранг
А СТАРИЙ ВИКИНУВ
не у курсі, нє?
хай хоч прокукарєкають для зачину
здавайтеся
а як літак або танк припрете ще й бабки дадуть
Друзі, увага!
Польща відкрила слідство у справі злочинів росії проти населення України, матеріали якого передадуть до Міжнародного Суду Справедливості у Гаазі.
У зв'язку з цим наразі йде пошук свідків, або осіб, які мають будь-яку інформацію про злочини та звірства, тих, хто має записи, і могли б дати свідчення у місті Жешув у Польщі.
Оплачується приїзд, перекладач, психологічна допомога. Залишаю контакти особи, яка координує це питання. Всі, хто готовий надати свідчення та знаходиться на території Польщі чи в Україні, можуть зв'язатися з Катериною за телефоном +380968121841 або написати на
Це важливо донести до світу весь той жах, який ці орки чинять на нашій землі.
Ми обов'язково переможемо, а винні будуть покарані!
Все буде Україна!
Українцям, які знаходяться в Україні, а не в Польщі це зручно.
Індія залежна купувала довгі роки у них озброєння , ще з часів СРСР , а тепер повністю залежна від запчастин і тд
Враховуючи територіальні конфлікти з Китаєм , воєнна техніка має бути в належному стані
ось в чому залежність