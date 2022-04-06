УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6971 відвідувач онлайн
Новини Війна Різня в Бучі
5 068 29

Індія засудила вбивства мирних українських громадян у Бучі та закликала до розслідування

буча,ірпінь

Індія заявила, що рішуче засуджує вбивства мирних українських громадян у Бучі на Київщині та підтримує заклик до незалежного розслідування "глибоко тривожних повідомлень".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Засудження Індією Росії на засіданні Ради Безпеки ООН 5 квітня є найрішучішою заявою країни щодо повномасштабного вторгнення РФ з початку війни.

До цього Індія утримувалася від голосування за резолюції в Раді Безпеки ООН, Генеральній Асамблеї ООН і в Раді ООН з прав людини, які засуджують дії Росії.

Країна має довгу історію проведення позаблокової стратегії в міжнародній політиці. Однак її дипломатичний баланс перебуває під тиском західних країн, які вимагають допомогти стримати Росію.

Індію, яка залежить від Росії в імпорті нафти, минулого тижня США та Австралія розкритикували за підтримку російської позиції, що підриває санкції Заходу.

Також читайте: За звірства у Бучі мають відповісти всі - від солдатів до генералів, - США в ОБСЄ

Автор: 

Індія (667) Буча (539)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Індія за*балася очі собі затуляти за рашанські грощі?
ЦЕ ЩОСЬ НОВЕ
показати весь коментар
06.04.2022 09:22
+7
Треба їм показати вбитих корів яких при відступі рашисти знищили на фермі десь здається під Харковом
показати весь коментар
06.04.2022 09:38
+5
а нафту перестане купувати у рашистів? поки що Індія є найбільший покупець..
показати весь коментар
06.04.2022 09:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Індія за*балася очі собі затуляти за рашанські грощі?
ЦЕ ЩОСЬ НОВЕ
показати весь коментар
06.04.2022 09:22 Відповісти
бояться кармічних наслідків....
показати весь коментар
06.04.2022 09:24 Відповісти
карма вона як бумеренг
як не викидуй а по голові прелетить))

був такий собі старий анєкдот:

що з ним сталося, чого його ховають?
а він купив новий бумеранг
А СТАРИЙ ВИКИНУВ
показати весь коментар
06.04.2022 09:27 Відповісти
Что значит "*********"? Вы же понимаете, что есть "слово", а есть "дело" И в случае с Индией, они не совпадают на 100%.
показати весь коментар
06.04.2022 09:25 Відповісти
"вначалє бьіло слово" (с)
не у курсі, нє?

хай хоч прокукарєкають для зачину
показати весь коментар
06.04.2022 09:29 Відповісти
Не, ну если вы начинаете цитировать религиозные сказочки ... Я сдаюсь.
показати весь коментар
06.04.2022 09:53 Відповісти
у полоні макарони та котлєтки
здавайтеся
а як літак або танк припрете ще й бабки дадуть
показати весь коментар
06.04.2022 09:56 Відповісти
Это не на долго❗ Скоро совпадать будут на 💯%👍
показати весь коментар
06.04.2022 09:30 Відповісти
Ага, "будут" ... Вы просто подумайте куда идут (и будут идти) российские нефтетанкеры с выключенными транспондерами и дисконтом на нефть в 30%.
показати весь коментар
06.04.2022 09:51 Відповісти
А що у світі співпадає на 100%? Хіба що в індійських йогів усе сходиться в одну точку.
показати весь коментар
06.04.2022 09:31 Відповісти
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ..
показати весь коментар
06.04.2022 09:23 Відповісти
а нафту перестане купувати у рашистів? поки що Індія є найбільший покупець..
показати весь коментар
06.04.2022 09:26 Відповісти
Більш того, з переляку закупиляся по самі гланди....
показати весь коментар
06.04.2022 10:32 Відповісти
Просто орки вытворяют такой откровенный нацизм и фашизм: убийства, издевательства, изнасилования, в том числе детей, сжигание ещё живых людей, что даже Индия офигела. Ждём глубокой обеспокоенности от диктатора Сев. Кореи.
показати весь коментар
06.04.2022 09:32 Відповісти
Треба їм показати вбитих корів яких при відступі рашисти знищили на фермі десь здається під Харковом
показати весь коментар
06.04.2022 09:38 Відповісти
Священные коровы, несомненно, но и Вишну - спаситель людей и хранитель мирового порядка у индусов весьма почитаем.
показати весь коментар
06.04.2022 10:31 Відповісти
https://www.facebook.com/alexeygoncharenko?__cft__[0]=AZW9KEsU-NkQaV0kCdITgi-iCBH494lWSP-FD66riMhkD4IixiQzMC3425ox7RvBkLaQfUas3GGs716mblzCKMI2Rw2sSm_KIFr-xYj7XakS3_ywyOdRU2qOuK85UHy6uvQ&__tn__=-UC%2CP-R Олексій Гончаренко

Друзі, увага!
Польща відкрила слідство у справі злочинів росії проти населення України, матеріали якого передадуть до Міжнародного Суду Справедливості у Гаазі.

У зв'язку з цим наразі йде пошук свідків, або осіб, які мають будь-яку інформацію про злочини та звірства, тих, хто має записи, і могли б дати свідчення у місті Жешув у Польщі.

Оплачується приїзд, перекладач, психологічна допомога. Залишаю контакти особи, яка координує це питання. Всі, хто готовий надати свідчення та знаходиться на території Польщі чи в Україні, можуть зв'язатися з Катериною за телефоном +380968121841 або написати на



Це важливо донести до світу весь той жах, який ці орки чинять на нашій землі.
Ми обов'язково переможемо, а винні будуть покарані!
Все буде Україна!
показати весь коментар
06.04.2022 09:41 Відповісти
Якщо Польща офіційно відкрила слідство, то чому мейл на gmail.com а не якийсь gov.pl ?
показати весь коментар
06.04.2022 11:09 Відповісти
Це питання не до мене.
показати весь коментар
06.04.2022 11:15 Відповісти
Не маю нічого проти. Просто треба обережно с такими штуками бути + я тут надивився на самопроголошених "координаторів", які якщоб зникли зовсім, то може справа краще пішла би.
показати весь коментар
06.04.2022 11:28 Відповісти
Номер телефону, доречі, також Київстар.
Українцям, які знаходяться в Україні, а не в Польщі це зручно.
показати весь коментар
06.04.2022 11:23 Відповісти
До Індії газети з новинами везуть волами.
показати весь коментар
06.04.2022 09:46 Відповісти
Індія не залежить від їх нафти, навпаки , вони намагаються їй втулити майже за даремно , але їхні нафтосховища не підходять під кацапську марку
Індія залежна купувала довгі роки у них озброєння , ще з часів СРСР , а тепер повністю залежна від запчастин і тд
Враховуючи територіальні конфлікти з Китаєм , воєнна техніка має бути в належному стані
ось в чому залежність
показати весь коментар
06.04.2022 10:13 Відповісти
Нехай ідуть нахер.
показати весь коментар
06.04.2022 10:18 Відповісти
По развитию Индия это вылитые москали, нищета и хаос, необразованность и ядерная палка, которой махают потому что не ценится в этих странах жизнь совершенно.... Там мы попадаем в средние века. И третий их партнер коммунисты Китая, страна хоть и развитая в отличии от свинособак и индусов, но с идиологией похожей : человек это ничто. Можно сказать что это раковые опухоли на современном мире.
показати весь коментар
06.04.2022 10:58 Відповісти
Nje sovsem tak. S Kitajem u Indiji vrazgda uzhe davno. Kitai u Indiji hochet otzhatj kusok territorii v storone Himalajev tak zje kak rasha vash Donbas. S Moskvoi poka druzjit, potomu chto neftj i oruzhije deshevije. Ot oruzhija pohozhe uze v seredine 2010-ih stalji otkazatsja. Posmotrim chto s neftju budet.
показати весь коментар
06.04.2022 13:22 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2022 11:57 Відповісти
индия и китай.вот кто друзья ********!
показати весь коментар
06.04.2022 18:54 Відповісти
 
 