Гуманітарна ситуація у Маріуполі погіршується, - британська розвідка

У Маріуполі через атаки російських військ понад 160 тисяч мешканців не мають доступу до води, тепла, медицини, зв'язку та електроенергії.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в окупованому Маріуполі тривають важкі бої та авіаудари російською авіацією.

"Гуманітарна ситуація у Маріуполі погіршується. Більш ніж 160 тисяч осіб не мають світла, зв’язку, доступу до медицини, тепла та води. Російські війська блокують доступ до гуманітарної допомоги, щоб змусити захисників здатися", - йдеться в повідомленні.

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