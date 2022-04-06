Гуманітарна ситуація у Маріуполі погіршується, - британська розвідка
У Маріуполі через атаки російських військ понад 160 тисяч мешканців не мають доступу до води, тепла, медицини, зв'язку та електроенергії.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в окупованому Маріуполі тривають важкі бої та авіаудари російською авіацією.
"Гуманітарна ситуація у Маріуполі погіршується. Більш ніж 160 тисяч осіб не мають світла, зв’язку, доступу до медицини, тепла та води. Російські війська блокують доступ до гуманітарної допомоги, щоб змусити захисників здатися", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 Ksenia VB
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+4 растуди
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+4 Старый зольдат
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БЛДЖАД
Їх неможливо дивитись без сліз.
Мені і соромно, і гірко, нічим допомогти не можу. Така безпорадність.
Написати слова - тримайтесь....якось рука не піднімається, цього явно недостатньо.
Що робити ? Спостерігати як їх вбивають ?
Эти ублюдосы естественно поддерживают ***** по поводу войны в Украине, но ругают его, за то что не достаточно много крови! Им хочется больше ☠❗❗😡
Везде, где появляется смердючая русня - смерть, разруха, голод, убийства, сироты.