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Гуманітарна ситуація у Маріуполі погіршується, - британська розвідка

маріуполь

У Маріуполі через атаки російських військ понад 160 тисяч мешканців не мають доступу до води, тепла, медицини, зв'язку та електроенергії.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в окупованому Маріуполі тривають важкі бої та авіаудари російською авіацією.

"Гуманітарна ситуація у Маріуполі погіршується. Більш ніж 160 тисяч осіб не мають світла, зв’язку, доступу до медицини, тепла та води. Російські війська блокують доступ до гуманітарної допомоги, щоб змусити захисників здатися", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Велика Британія (5553) Маріуполь (3225) розвідка (3856)


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Топ коментарі
+11
Наші хлопці записують відео з Маріуполя.
Їх неможливо дивитись без сліз.
Мені і соромно, і гірко, нічим допомогти не можу. Така безпорадність.
Написати слова - тримайтесь....якось рука не піднімається, цього явно недостатньо.
Що робити ? Спостерігати як їх вбивають ?
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06.04.2022 09:35
+4
Куди вже гірше?..
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06.04.2022 09:32
+4
Аналогичный вопрос по Сероже Лещенко с ему подобной мразью.
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06.04.2022 09:41
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ще погіршується

БЛДЖАД
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06.04.2022 09:31 Відповісти
Куди вже гірше?..
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06.04.2022 09:32 Відповісти
Наші хлопці записують відео з Маріуполя.
Їх неможливо дивитись без сліз.
Мені і соромно, і гірко, нічим допомогти не можу. Така безпорадність.
Написати слова - тримайтесь....якось рука не піднімається, цього явно недостатньо.
Що робити ? Спостерігати як їх вбивають ?
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06.04.2022 09:35 Відповісти
Якщо вони допомагали кораблю ,який був пошкоджений. Значить ще тримаються, за ними Україна
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06.04.2022 09:45 Відповісти
Якщо віруєте- моліться! Якщо ми зупинили путіна , то сподіваюсь військове командування знає, що робити....будемо сподіватися на краще...
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06.04.2022 09:54 Відповісти
А де лейтенант Баконов?? З своєю аналітикою??
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06.04.2022 09:36 Відповісти
Аналогичный вопрос по Сероже Лещенко с ему подобной мразью.
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06.04.2022 09:41 Відповісти
Нацисти расейські утворили з наших міст концтабори
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06.04.2022 09:37 Відповісти
Кацапы 20 лет назат выбрали в президенты КГБиста который устроил геноцид в Чечне!
Эти ублюдосы естественно поддерживают ***** по поводу войны в Украине, но ругают его, за то что не достаточно много крови! Им хочется больше ☠❗❗😡
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06.04.2022 09:43 Відповісти
а в якому місті України покращується?
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06.04.2022 09:38 Відповісти
РускАй мир пришёл, а кули. Именно так он и выглядит.
Везде, где появляется смердючая русня - смерть, разруха, голод, убийства, сироты.
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06.04.2022 09:40 Відповісти
 
 