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Гуманитарная ситуация в Мариуполе ухудшается, - британская разведка

маріуполь

В Мариуполе из-за атак российских войск более 160 тысяч жителей не имеют доступа к воде, теплу, медицине, связи и электроэнергии.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

В оккупированном Мариуполе продолжаются тяжелые бои и авиаудары российской авиацией.

"Гуманитарная ситуация в Мариуполе ухудшается. Более 160 тысяч человек не имеют света, связи, доступа к медицине, теплу и воде. Российские войска блокируют доступ к гуманитарной помощи, чтобы заставить защитников сдаться", - говорится в сообщении.

Читайте: Именно предатели-депутаты из ОПЗЖ были информаторами, помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу, - Мариупольский горсовет

Великобритания (4931) Мариуполь (5707) разведка (4170)


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Топ комментарии
+11
Наші хлопці записують відео з Маріуполя.
Їх неможливо дивитись без сліз.
Мені і соромно, і гірко, нічим допомогти не можу. Така безпорадність.
Написати слова - тримайтесь....якось рука не піднімається, цього явно недостатньо.
Що робити ? Спостерігати як їх вбивають ?
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06.04.2022 09:35
+4
Куди вже гірше?..
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06.04.2022 09:32
+4
Аналогичный вопрос по Сероже Лещенко с ему подобной мразью.
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06.04.2022 09:41
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ще погіршується

БЛДЖАД
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06.04.2022 09:31 Ответить
Куди вже гірше?..
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06.04.2022 09:32 Ответить
Наші хлопці записують відео з Маріуполя.
Їх неможливо дивитись без сліз.
Мені і соромно, і гірко, нічим допомогти не можу. Така безпорадність.
Написати слова - тримайтесь....якось рука не піднімається, цього явно недостатньо.
Що робити ? Спостерігати як їх вбивають ?
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06.04.2022 09:35 Ответить
Якщо вони допомагали кораблю ,який був пошкоджений. Значить ще тримаються, за ними Україна
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06.04.2022 09:45 Ответить
Якщо віруєте- моліться! Якщо ми зупинили путіна , то сподіваюсь військове командування знає, що робити....будемо сподіватися на краще...
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06.04.2022 09:54 Ответить
А де лейтенант Баконов?? З своєю аналітикою??
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06.04.2022 09:36 Ответить
Аналогичный вопрос по Сероже Лещенко с ему подобной мразью.
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06.04.2022 09:41 Ответить
Нацисти расейські утворили з наших міст концтабори
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06.04.2022 09:37 Ответить
Кацапы 20 лет назат выбрали в президенты КГБиста который устроил геноцид в Чечне!
Эти ублюдосы естественно поддерживают ***** по поводу войны в Украине, но ругают его, за то что не достаточно много крови! Им хочется больше ☠❗❗😡
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06.04.2022 09:43 Ответить
а в якому місті України покращується?
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06.04.2022 09:38 Ответить
РускАй мир пришёл, а кули. Именно так он и выглядит.
Везде, где появляется смердючая русня - смерть, разруха, голод, убийства, сироты.
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06.04.2022 09:40 Ответить
 
 