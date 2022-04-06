Гуманитарная ситуация в Мариуполе ухудшается, - британская разведка

В Мариуполе из-за атак российских войск более 160 тысяч жителей не имеют доступа к воде, теплу, медицине, связи и электроэнергии.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

В оккупированном Мариуполе продолжаются тяжелые бои и авиаудары российской авиацией.

"Гуманитарная ситуация в Мариуполе ухудшается. Более 160 тысяч человек не имеют света, связи, доступа к медицине, теплу и воде. Российские войска блокируют доступ к гуманитарной помощи, чтобы заставить защитников сдаться", - говорится в сообщении.

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