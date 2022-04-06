Гуманитарная ситуация в Мариуполе ухудшается, - британская разведка
В Мариуполе из-за атак российских войск более 160 тысяч жителей не имеют доступа к воде, теплу, медицине, связи и электроэнергии.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
В оккупированном Мариуполе продолжаются тяжелые бои и авиаудары российской авиацией.
"Гуманитарная ситуация в Мариуполе ухудшается. Более 160 тысяч человек не имеют света, связи, доступа к медицине, теплу и воде. Российские войска блокируют доступ к гуманитарной помощи, чтобы заставить защитников сдаться", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+11 Ksenia VB
показать весь комментарий06.04.2022 09:35
+4 растуди
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+4 Старый зольдат
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БЛДЖАД
Їх неможливо дивитись без сліз.
Мені і соромно, і гірко, нічим допомогти не можу. Така безпорадність.
Написати слова - тримайтесь....якось рука не піднімається, цього явно недостатньо.
Що робити ? Спостерігати як їх вбивають ?
Эти ублюдосы естественно поддерживают ***** по поводу войны в Украине, но ругают его, за то что не достаточно много крови! Им хочется больше ☠❗❗😡
Везде, где появляется смердючая русня - смерть, разруха, голод, убийства, сироты.