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Тайвань посилив обмеження на експорт технологій у Росію

росія,санкції

Уряд Тайваню вирішив посилити обмеження щодо експорту в РФ у рамках антиросійських санкцій та деталізував умови щодо запобігання використанню технологій та чипів у військових цілях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що відтепер будь-яким тайванським компаніям, які хотітимуть експортувати товари технологічного вжитку із обширного санкційного списку до Росії, необхідно буде отримати спеціальний дозвіл.

Зокрема, згідно з новими обмеженнями, у цей список входить обладнання для виготовлення напівпровідників, у виробництві якого Тайвань є світовим лідером, а також лазери та навігаційні системи. Загалом список налічує 57 пунктів.

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В уряді Тайваню зазначили, що зробили цей крок, аби "завадити експорту високотехнологічних товарів із нашої країни до Росії, які можуть використовуватися для виробництва зброї".

Як повідомлялося, минулого тижня тайванська компанія з виробництва напівпровідників Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. пішла з російського ринку через засудження Тайванем вторгнення РФ до України та відповідні санкції. Такий крок тайванського виробника позбавив московський офіс компанії SPARC Technologies можливості доступу до чипів, які росія використовує при виробництві обладнання для розвідувальної та військової сфер.

росія (64984) санкції (11782) Тайвань (180)


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06.04.2022 15:45 Відповісти
обмэження не запрет...уже пора всё делить на белое и чёрное...
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06.04.2022 15:47 Відповісти
це фактично заборона.
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06.04.2022 16:19 Відповісти
Стоимость одной ракеты "Калибр" - 6,5 млн $.
Стоимость запуска 26 ракет калибр 170 млн $ или 5 Су-27 или 7 Миг-29.
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06.04.2022 16:33 Відповісти
Як там тайванські Asus, Acer та MSI, ще тримаються за кацапський ринок?
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06.04.2022 16:42 Відповісти
 
 