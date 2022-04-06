Тайвань посилив обмеження на експорт технологій у Росію
Уряд Тайваню вирішив посилити обмеження щодо експорту в РФ у рамках антиросійських санкцій та деталізував умови щодо запобігання використанню технологій та чипів у військових цілях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що відтепер будь-яким тайванським компаніям, які хотітимуть експортувати товари технологічного вжитку із обширного санкційного списку до Росії, необхідно буде отримати спеціальний дозвіл.
Зокрема, згідно з новими обмеженнями, у цей список входить обладнання для виготовлення напівпровідників, у виробництві якого Тайвань є світовим лідером, а також лазери та навігаційні системи. Загалом список налічує 57 пунктів.
В уряді Тайваню зазначили, що зробили цей крок, аби "завадити експорту високотехнологічних товарів із нашої країни до Росії, які можуть використовуватися для виробництва зброї".
Як повідомлялося, минулого тижня тайванська компанія з виробництва напівпровідників Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. пішла з російського ринку через засудження Тайванем вторгнення РФ до України та відповідні санкції. Такий крок тайванського виробника позбавив московський офіс компанії SPARC Technologies можливості доступу до чипів, які росія використовує при виробництві обладнання для розвідувальної та військової сфер.
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