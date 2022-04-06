Люксембург вирішив вислати російського дипломата, - глава МЗС Ассельборн

Люксембург вирішив вислати російського дипломата з країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ Жан Ассельборн, передає Luxembourg Times.

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"Люксембург вирішив сьогодні оголосити дипломата посольства Росії в Люксембурзі персоною нон грата, чия діяльність суперечить інтересам безпеки Люксембурга", - заявив Ассельборн.

За словами міністра, дипломату, який зараз є одним із трьох представників Росії в країні, було наказано залишити Люксембург протягом 15 днів.

"Уряд Люксембургу виявляє солідарність з переважною більшістю країн ЄС, які також вже здійснили подібні кроки", — сказав він.

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Німецький журналіст Андреас Кінаст 4 квітня повідомив, що загалом західні країни вислали понад 150 російських дипломатів.