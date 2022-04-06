Люксембург вирішив вислати російського дипломата, - глава МЗС Ассельборн
Люксембург вирішив вислати російського дипломата з країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ Жан Ассельборн, передає Luxembourg Times.
"Люксембург вирішив сьогодні оголосити дипломата посольства Росії в Люксембурзі персоною нон грата, чия діяльність суперечить інтересам безпеки Люксембурга", - заявив Ассельборн.
За словами міністра, дипломату, який зараз є одним із трьох представників Росії в країні, було наказано залишити Люксембург протягом 15 днів.
"Уряд Люксембургу виявляє солідарність з переважною більшістю країн ЄС, які також вже здійснили подібні кроки", — сказав він.
Німецький журналіст Андреас Кінаст 4 квітня повідомив, що загалом західні країни вислали понад 150 російських дипломатів.
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Надходить інфа, що у москалів в Туреччині не працюють картки, видані в мордорі; їм відмовляють в оренді житла, а також не відкривають рахунки в банках (щоб не могли внести кеш і користуватися місцевими картками).
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https://www.facebook.com/rusemblux 3 марта ·
Вниманию соотечественников, постоянно проживающих и временно находящихся в Великом герцогстве Люксембург!
Гражданам России, столкнувшимся в связи с проводимой в настоящее время на Украине специальной военной операцией с агрессивными действиями или враждебными высказываниями в свой адрес, а также проявлениями дискриминации (преследования, моббинг, буллинг, травля, угрозы и др.), в том числе в отношении своих детей, предлагаем сообщать о подобных инцидентах по телефону Консульского отдела Посольства России в Люксембурге (+352 26-68-74-76) либо по электронной почте [email protected] с указанием своих контактных данных и описанием ситуации для получения соответствующих рекомендаций.