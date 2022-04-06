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Новини
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Люксембург вирішив вислати російського дипломата, - глава МЗС Ассельборн

люксембург

Люксембург вирішив вислати російського дипломата з країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ Жан Ассельборн, передає Luxembourg Times.

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"Люксембург вирішив сьогодні оголосити дипломата посольства Росії в Люксембурзі персоною нон грата, чия діяльність суперечить інтересам безпеки Люксембурга", - заявив Ассельборн.

За словами міністра, дипломату, який зараз є одним із трьох представників Росії в країні, було наказано залишити Люксембург протягом 15 днів.

"Уряд Люксембургу виявляє солідарність з переважною більшістю країн ЄС, які також вже здійснили подібні кроки", — сказав він.

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Німецький журналіст Андреас Кінаст 4 квітня повідомив, що загалом західні країни вислали понад 150 російських дипломатів.

росія (64984) дипломати (565) Люксембург (135)


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Топ коментарі
+6
Кацапських смердючих свиней потрібно викидати всіх з усього цивілізованого світу,якомога скоріше...
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06.04.2022 17:53
+4
Уже посылают русо дипломато как будто по принципу плохого настроения❗Хочется кого то послать, а все свои❗А когда вспомнил, что ещё из русских кто то остался то сразу и послал👍😁
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06.04.2022 17:54
+3
Треба було двох вишвирнути.
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06.04.2022 17:49
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Треба було двох вишвирнути.
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06.04.2022 17:49 Відповісти
А что, их два было?
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06.04.2022 17:52 Відповісти
Кацапських смердючих свиней потрібно викидати всіх з усього цивілізованого світу,якомога скоріше...
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06.04.2022 17:53 Відповісти
Уже посылают русо дипломато как будто по принципу плохого настроения❗Хочется кого то послать, а все свои❗А когда вспомнил, что ещё из русских кто то остался то сразу и послал👍😁
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06.04.2022 17:54 Відповісти
смело, а сколько их?
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06.04.2022 17:55 Відповісти
*****, а шо ж до сих пор Монако молчит??
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06.04.2022 17:55 Відповісти
І Ізраїль...
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06.04.2022 17:57 Відповісти
ну, Израилю выслать не получится - это шож, выходит зря Авигдор Феликсович стоко усилий заплатил, шоб своего человечка пристроить? Это было би просто неуважение какое-то к памяти дедушки Соломона Вексельберга. Несколько уважаемых людей в Дрогобыче этого бы не поняли.
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06.04.2022 18:25 Відповісти
Вместе с рыбками и хомячком.
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06.04.2022 18:01 Відповісти
Не витер ноги об російського дипломата - не жив в Європі.
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06.04.2022 18:01 Відповісти
І про Туреччину.
Надходить інфа, що у москалів в Туреччині не працюють картки, видані в мордорі; їм відмовляють в оренді житла, а також не відкривають рахунки в банках (щоб не могли внести кеш і користуватися місцевими картками).
І ще скажіть, що турки - не молодці !
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06.04.2022 18:05 Відповісти
Так це правда. Офіційно блокування з боку Туреччини немає, але чомусь ніякі кацапськи картки не працюють. Мабуть якісь технічні помилки, бугага...
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06.04.2022 18:13 Відповісти
Можно выслать по частям,мы не обидимся.
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06.04.2022 18:09 Відповісти
Маленький Люксембург населенням 632 тис. людей не сциться, на відміну від великих Мад'ярії і Болгарії!
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06.04.2022 18:14 Відповісти
Задергались мокши ...

https://www.facebook.com/rusemblux?__cft__[0]=AZXOZDMRa_-ORuTY4izIyUVopvhYXGSWxeFNoDuuZEiktFWKIOJEOK3URt6dtZQS7bm6iqf4HaUoPHXWov82NFbqP9HVCyznQrBvufWxT5rn5GTH7pBpMSthx0cwacIJK0c4gjeqg2f3o94HkOERnfjf&__tn__=-UC%2CP-R Посольство России в Люксембурге

https://www.facebook.com/rusemblux 3 марта ·



Вниманию соотечественников, постоянно проживающих и временно находящихся в Великом герцогстве Люксембург!

Гражданам России, столкнувшимся в связи с проводимой в настоящее время на Украине специальной военной операцией с агрессивными действиями или враждебными высказываниями в свой адрес, а также проявлениями дискриминации (преследования, моббинг, буллинг, травля, угрозы и др.), в том числе в отношении своих детей, предлагаем сообщать о подобных инцидентах по телефону Консульского отдела Посольства России в Люксембурге (+352 26-68-74-76) либо по электронной почте [email protected] с указанием своих контактных данных и описанием ситуации для получения соответствующих рекомендаций.
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06.04.2022 18:20 Відповісти
Не відводьте очей від розеток, вимикачів, лампочок, раковин і унітазів.
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07.04.2022 10:25 Відповісти
 
 