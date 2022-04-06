Батькам радять, як зменшити ризик для дітей у разі екстрених ситуацій

Уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук наголосила, що батькам варто завчасно підготувати для дітей інформаційні бірки, щоб у разі потреби дитина якнайшвидше знайшла рідних та отримала медичну допомогу.

Про це вона Дар’я Герасимчук сказала в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Так, однозначно, це страшна реальність, коли ми бачимо дітей з написами на спині, з їх контактами родичів, рідних, їхніми іменами, але інколи це дійсно може змінити життя дитини і надалі дуже допомогти відповідним службам розшукати рідних цієї дитини… Варто потурбуватися про це завчасно, підготувати для дитини бірки (інформаційні – ред.), на яких буде написано прізвище, ім’я по-батькові дитини, дату народження, обов’язково контактні телефони батьків і, власне, не тільки батьків, а й когось з інших родичів, бажано з різних регіонів України", - сказала Герасимчук.

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Також вона акцентувала, що в інформації про дитину має обов’язково бути вказана група крові, хронічні захворювання та алергічні реакції.

"Також обов’язково зазначити хронічні захворювання дитини чи алергічні реакції, якщо є на медичні препарати, і групу крові обов’язково. Тому що, якщо ми говоримо про дітей, які отримали поранення, а на сьогодні це 279 дітей і, звичайно, ця цифра не є остаточною, і, власне, якби ці діти потрапили до лікарень без супроводу дорослих, то така інформація дуже б допомогла медикам швидко надати дітям медичну допомогу", - сказала Уповноважена президента з прав дитини та реабілітації.

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