У Псковській губернії близько 60 військових відмовилися відправитися воювати в Україну, - ЗМІ
"Псковська губернія" із посиланням на відповідні джерела підтверджує, що близько 60 військових із Пскова відмовилися відправитися скоювати воєнні злочини в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у "Медіазоні" з посиланням на джерела у мережі.
"Після перших днів війни війська спочатку були виведені на територію Республіки Беларусь, після чого повернулися на місце дислокації в Пскові. Зараз велику частину з них звільняють, але деяким погрожують і карними справами", — пише видання.
Раніше російське ЗМІ повідомляло про, як мінімум, чотирьох випадках, коли військові відмовилися виконувати прикази. Мова йшла про так званих "кубанських нацгвардійцях, військових з Південної Осетії, бійцях ОМОНу з Хакасії и морпіхах.
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горілкиводяри або бояри. Повинна бути на 2 та 4 малюнку. На 4 - навіть три пляшки.
От тільки "правим сектором з рабами" за парєбріком виявився правлячий режим московії. Ото "нєжданчік" для "лішнєхромосомньіх"!
Намарадерили тепер бухать,за двохсотих яких залишили тут,небросають вони своїх,ага.
Осознав, что легкой прогулки и встреч с хлебом-солью не будет, а будут тяжелые боевые будни, а также для того чтоб согреться, российские военнослужащие начали массово использовать старый, проверенными вековыми традициями способ - алкоголь. И алкоголь в сочетании со стимуляторами дал взрывной эффект. Агрессия, психопатия, паранойя, тяга к насилию у российских солдат, привели к массовым расстрелам, пыткам мирных украинских граждан в Ирпене, Буче, Дымерке и других населенных пунктах Киевской и Черниговской областей. Факты разных форм извращённого насилия над украинскими женщинами и детьми уже всколыхнули весь мир. Такая же картина наблюдается в Сумской и Харьковской области. И мы с ужасом ожидаем то, что мы увидим в Мариуполе, когда он снова вернётся под контроль Украины. К середине марта, армия РФ, находящаяся на территории Украины оказалась в состоянии полного алкогольно-наркотического угара. Ситуация оказалась настолько критической, что российскому командованию пришлось массово использовать поддерживающую терапию для тех подразделений, которые выводили из зоны боевых действий на перегруппировку в Беларусь. За несколько дней до выхода, российским солдатам начали колоть атропин - препарат используемый для снятия острых состояний в следствии применения тяжелых наркотических веществ и таксикомании. Данный факт, изначально был воспринят как подготовка к использованию российской стороной химического оружия. В частности ожидалось применения зарина. В этом случае атропин мог быть антидотом. В частности InformNapalm, собрав данные HUMINT анализа, выдвинул версию о подготовке такой атаки. https://informnapalm.org/en/russia-prepares-to-use-chemical-weapons-against-ukraine/ К счастью ВСУ и жителей Киевщины, факт подготовки к химической атаке не подтвердился. Все оказалось намного трагикомичнее. Перед отправкой в тихую и спокойную Беларусь, российских солдат-наркоманов нужно было привести в порядок. Впрочем это не совсем удалось. Вернувшиеся в исходные районы российские подразделения серьезно обеспокоили местных жителей. Колоны российской военной техники устраивали ДТП на дорогах. Выпущенные в увольнительные военнослужащие вели себя не совсем адекватно. И об этом активно сообщали беларусские оппозиционные Телеграм-каналы. О том, что именно вводили и вводят российским оккупантам, можно судить по содержимому их сухпайков, где есть так называемые «витаминные таблетки» и «витаминные напитки». Так же есть свидетельства пленных о том, что им для снятия усталости и понижения болевого порога перед боем, вводили пирамидон и аминофеназон. Что действительно вводили и вводят российским военнослужащим пока сказать сложно. Для этого необходимо сделать соответствующие лабораторные анализы. Однако тот факт, что такие вещи имеют место в массовом порядке уже не оспорим. Резюмируя, хотелось бы сделать акцент на том обстоятельстве, что факт нахождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, российских военнослужащих в момент осуществления военных преступлений в Украине, ни в коем случае не снимает с них вину. И без того дикие, жестокие, абсолютно лишенные принципов гуманизма, российские варвары, окутанные парами алкоголя и наркотиков совершенно потеряли людское обличие. Ни какими обстоятельствами нельзя оправдать убийства мирных граждан, стариков, насилие над женщинами и маленькими детьми. Тупое и совершенно бессмысленное разрушение домов, школ, больниц, храмов, это средневековое варварство в духе татаро-монгольского нашествия. Также, анализируя те решения которые сейчас принимаются высшим руководством РФ, можно предположить, что они уже давно сидят на тяжелых химически синтезированных стимуляторах, что в значительной степени сказалось на их психике. Начинать войну со страной которая имеет боеспособную армию, надёжных союзников и полна решимости отстоять свою независимость, могут только психически нездоровые люди. И в этом, Путин и его ближайшее окружение весьма напоминают вождей третьего рейха, особенно накануне их смерти.
псковська народна республіка.