У Псковській губернії близько 60 військових відмовилися відправитися воювати в Україну, - ЗМІ

"Псковська губернія" із посиланням на відповідні джерела підтверджує, що близько 60 військових із Пскова відмовилися відправитися скоювати воєнні злочини в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у "Медіазоні" з посиланням на джерела у мережі.

"Після перших днів війни війська спочатку були виведені на територію Республіки Беларусь, після чого повернулися на місце дислокації в Пскові. Зараз велику частину з них звільняють, але деяким погрожують і карними справами", — пише видання.

Раніше російське ЗМІ повідомляло про, як мінімум, чотирьох випадках, коли військові відмовилися виконувати прикази. Мова йшла про так званих "кубанських нацгвардійцях, військових з Південної Осетії, бійцях ОМОНу з Хакасії и морпіхах.

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