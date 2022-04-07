Санкції проти російського "Альфа-банку" не стосуються однойменного банку в Україні, - НБУ

Санкції, які міжнародна спільнота запровадила проти російського Альфа-банку, не стосуються АТ "Альфа-банк" (Україна).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Національний банк України.

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"АТ "Альфа-банк" (Україна) є незалежною від Альфа-банку (Росія) юридичною особою, яка не підпадає під міжнародні санкції. Це зазначило Міністерство фінансів США у своєму офіційному повідомленні про запровадження нового пакета санкцій проти росії та, зокрема, російського Альфа-банку", - наголосили в НБУ.

Зазначається, що український Альфа-банк є системно важливим банком, який працює на території України винятково в межах українського законодавства. Банк тримає 6% від загального обсягу депозитів українців, залучивши близько 48 млрд грн.

Крім того, обсяг коштів українських підприємств в Альфа-банку становить близько 24 млрд грн. Банк обслуговує понад 2,6 млн фізичних осіб, 55 тис. юридичних осіб та 89 тис. фізичних осіб-підприємців.

Альфа-банк також утримує і обслуговує суттєву частку інфраструктури фінансового сектору (691 банкомат, 16 858 POS-терміналів, 201 відділення), працездатність якої сьогодні має критичне значення для фінансової стабільності.

Нагадаємо, Мінфін США запровадив заходи, які повністю блокують роботу російського Альфа-Банку, який є четвертою за своїми активами банківською установою в Росії, а також шести пов’язаних з ним установ у Росії, Нідерландах, Казахстані й на Кіпрі.

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Раніше НБУ визнав ділову репутацію акціонерів Альфа-банку (Україна) - громадян РФ, до яких застосовані міжнародні санкції, небездоганною та заборонив їм використовувати право голосу в банку.