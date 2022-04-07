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Санкції проти російського "Альфа-банку" не стосуються однойменного банку в Україні, - НБУ

нбу,нацбанк

Санкції, які міжнародна спільнота запровадила проти російського Альфа-банку, не стосуються АТ "Альфа-банк" (Україна).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Національний банк України.

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"АТ "Альфа-банк" (Україна) є незалежною від Альфа-банку (Росія) юридичною особою, яка не підпадає під міжнародні санкції. Це зазначило Міністерство фінансів США у своєму офіційному повідомленні про запровадження нового пакета санкцій проти росії та, зокрема, російського Альфа-банку", - наголосили в НБУ.

Зазначається, що український Альфа-банк є системно важливим банком, який працює на території України винятково в межах українського законодавства. Банк тримає 6% від загального обсягу депозитів українців, залучивши близько 48 млрд грн.

Крім того, обсяг коштів українських підприємств в Альфа-банку становить близько 24 млрд грн. Банк обслуговує понад 2,6 млн фізичних осіб, 55 тис. юридичних осіб та 89 тис. фізичних осіб-підприємців.

Альфа-банк також утримує і обслуговує суттєву частку інфраструктури фінансового сектору (691 банкомат, 16 858 POS-терміналів, 201 відділення), працездатність якої сьогодні має критичне значення для фінансової стабільності.

Нагадаємо, Мінфін США запровадив заходи, які повністю блокують роботу російського Альфа-Банку, який є четвертою за своїми активами банківською установою в Росії, а також шести пов’язаних з ним установ у Росії, Нідерландах, Казахстані й на Кіпрі.

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Раніше НБУ визнав ділову репутацію акціонерів Альфа-банку (Україна) - громадян РФ, до яких застосовані міжнародні санкції, небездоганною та заборонив їм використовувати право голосу в банку.

НБУ (10350) санкції (11793) Альфа-банк (312)


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Топ коментарі
+12
наші керівники на всіх рівнях закликають розірвати всі відносини з російськими підприємствами, а самі успішно працюють з рузьким банком . люся, пєдік *******, об'ясни.
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07.04.2022 12:16
+5
Эмм, а "АТ "Альфа-банк" (Україна) это точно независимое юр-лицо, или просто грамотно прикрытая правильными юридическими бумажками "конторка" с х@йлобаблом?
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07.04.2022 12:18
+5
раз продажна влада, яка виходить, що працює в інтересах, ************ капіталу, не водить санкцій, то укри б в кого є кредит в альфі, не платіть фрідману, ні копійки! ось так світ, в певній мірі не заробляє на грошах ********** , а клоун з 95 кварталу з стукачем гру єрмаком навпаки, просувають бізнес, ********* в Україні!
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07.04.2022 12:25
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наші керівники на всіх рівнях закликають розірвати всі відносини з російськими підприємствами, а самі успішно працюють з рузьким банком . люся, пєдік *******, об'ясни.
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07.04.2022 12:16 Відповісти
Эмм, а "АТ "Альфа-банк" (Україна) это точно независимое юр-лицо, или просто грамотно прикрытая правильными юридическими бумажками "конторка" с х@йлобаблом?
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07.04.2022 12:18 Відповісти
альфа в Україні , це не альфа!((((( ******** зелена банда!((( люструвати всіх!!!!
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07.04.2022 12:20 Відповісти
А почему нельзя национализировать акции рашинских акционеров в этом банке?
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07.04.2022 12:22 Відповісти
раз продажна влада, яка виходить, що працює в інтересах, ************ капіталу, не водить санкцій, то укри б в кого є кредит в альфі, не платіть фрідману, ні копійки! ось так світ, в певній мірі не заробляє на грошах ********** , а клоун з 95 кварталу з стукачем гру єрмаком навпаки, просувають бізнес, ********* в Україні!
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07.04.2022 12:25 Відповісти
Ааа, виходить якщо до газпрома додати (Україна), він стає автоматично не санкційним... Тарапампам95!!!!
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07.04.2022 12:34 Відповісти
якого хєра ? то давайте санкціі самі вводьте.
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07.04.2022 13:03 Відповісти
І це дуже велика помилка (звісно не помилка, а цілеспрямована дія Банкової), бо цей банк, повністю підконтрольний кацапам, почав свою диверсійну діяльність зі знищення українського бізнесу з новим розмахом.
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07.04.2022 13:14 Відповісти
Инвалиды, воодушевленный альфа банк в военное время требует погашение кредита после вашей заявы.
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07.04.2022 13:38 Відповісти
Н-дааааааа, приехали! Т.е российский банк страны-агрессора, имеющий единого по-сути собственника, но зарегистрированного на разные юр. лица не будет под санкциями у нас? А как команда Зеленского и он теперь будет просить вводить санкции, если сама не вводит? Теперь, чтобы выйти из под санкции достаточно переписать на другого имущество и изменить бренд и все! А может нужно конфисковать имущество, а деньги вкладчиков передать в другие банки?
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07.04.2022 13:47 Відповісти
Европа этих альфа-чертей сразу нахер послала. Сейчас невозможно сделать платеж на альфу из ЕС, не смотря на эту хитрожопую тему "эта альфа - не та альфа. вы не понимаете -это другое..".
Для наших продавцов некоторое неудобство, но стимул открыть счёт в другом банке и альфу слать лесом.
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07.04.2022 14:27 Відповісти
Лишив право голоса по сути отжали банк,
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07.04.2022 14:40 Відповісти
Та що тут дивного? Газок і нафта безперебійно йдуть на європку, кіно крутиться в Росії (серіали Зеленського), а там десь йде війна.
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08.04.2022 11:04 Відповісти
Так виглядає бл@дство на крові. Всі чудово знають хто власники та як вони пов'язані з х@йлом, але роблять вигляд, що "єто другоє".
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08.04.2022 13:52 Відповісти
Нужно применить санкции к Альфа банку так как у него бенефициар с России.
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08.04.2022 17:28 Відповісти
 
 