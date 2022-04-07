УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9543 відвідувача онлайн
Новини
29 794 16

Військовослужбовці, яким не виплачували грошове забезпечення, вже почали отримувати рахунки, - Бутусов

обеспечение,забезпечення,денежное,грошове

Ситуація швидко почала вирішуватися, вже дні за три в усіх підрозділах бригаді налаштують виплату грошового забезпечення для всіх військовослужбовців.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Після публікації дуже швидко відреагував "Укрсіббанк", фінансисти Міноборони та безпосередньо Офіс президента. І це мало наслідки. Велика частина військовослужбовців, які не отримували грошове забезпечення, вже вчора отримали рахунки, робота просувається дуже швидко", - заначив він.

Бутусов вважає, що такими темпами дні за три в усіх підрозділах бригаді налаштують виплату грошового забезпечення для всіх військовослужбовців.

Він закликав військовослужбовців повідомляти про випадки затримання виплати грошового забезпечення.

Також читайте: Частині військовослужбовців однієї з бойових бригад не платять гроші: вимагають особистої присутності в "Укрсиббанку" в Дніпрі для оформлення картки, - Бутусов

Автор: 

військовослужбовці (4725) Бутусов Юрій (3582) зарплата (2238)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
Щойно на Обозревателе прочитав, интерв'ю генерала Романенка: "сьогодні ЗСУ прорвали оборону і перетнули сухопутний коридор на Крим, вийшовши до Азовського моря на південний захід від Маріуполя. Тепер у нашої армії з'явилася можливість у перспективі впливати з південного заходу на Маріуполь. Ми посилюємо свої резерви та ведемо активні бойові дії".
показати весь коментар
07.04.2022 13:45
+8
зе-гниди докерувались, що навіть зарплати військовим вже не хочуть платити під час війни. Це ж як треба ненавидіти країну, щоб позбавляти захисників зароблених грошей
показати весь коментар
07.04.2022 14:05
+7
Південний захід від Марика це і Бердянськ і Мангуш і Приморськ, але по любмому це добре
показати весь коментар
07.04.2022 13:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щойно на Обозревателе прочитав, интерв'ю генерала Романенка: "сьогодні ЗСУ прорвали оборону і перетнули сухопутний коридор на Крим, вийшовши до Азовського моря на південний захід від Маріуполя. Тепер у нашої армії з'явилася можливість у перспективі впливати з південного заходу на Маріуполь. Ми посилюємо свої резерви та ведемо активні бойові дії".
показати весь коментар
07.04.2022 13:45 Відповісти
Південний захід від Марика це і Бердянськ і Мангуш і Приморськ, але по любмому це добре
показати весь коментар
07.04.2022 13:49 Відповісти
Жодних офіційних заяв про це не було. Фото, відео ніде немає.
Дезінформацією тхне.
показати весь коментар
07.04.2022 13:55 Відповісти
Є на Обозрєватєлє це інтерв'ю, але там якось дотично про це кажуть
показати весь коментар
07.04.2022 14:00 Відповісти
Зайди на сайт Обозреватель. Знайди статтю колишнього замначальника ГШ генерала Романенка. Дезинформатор...
показати весь коментар
07.04.2022 14:07 Відповісти
сподіваюся, цей екс-заступник інфу бере з не ютуб-каналу "палаючий меч"
показати весь коментар
07.04.2022 14:14 Відповісти
очень странное интервью. Там и про "выбили с правого берега" у Херсона. Но по сводке ГШ наоборот сложные бои, обстрелы даже Лиманов и Марьянского
показати весь коментар
07.04.2022 14:04 Відповісти
ГШ дуже обережно подає інфу і про це вже давно наголошували
показати весь коментар
07.04.2022 14:11 Відповісти
Я можу судити по Сумській області - офіційними особами новини озвучувались через 36-48 годин після того, як вони реально мали місце.
показати весь коментар
07.04.2022 14:23 Відповісти
Пане Юрій, дякую за Вашу послідовну,патріотичну боротьбу, на ВСІХ фронтах!!!
показати весь коментар
07.04.2022 13:50 Відповісти
За це і воюємо. За громадянське суспільство и демократію.
Щоб адміністрація держави дослухалась до громадян.
показати весь коментар
07.04.2022 13:53 Відповісти
"Оперативно отреагировали"?!
Кто и как наказан в фин.отделе МО?
Кто и как наказан в Укрсиббанке?

Думаю излишне говорить о том, что никто и не как не наказан. А это значит, что подобное будет повторяться и дальше.
показати весь коментар
07.04.2022 13:54 Відповісти
зе-гниди докерувались, що навіть зарплати військовим вже не хочуть платити під час війни. Це ж як треба ненавидіти країну, щоб позбавляти захисників зароблених грошей
показати весь коментар
07.04.2022 14:05 Відповісти
ну тут звичайна бюрократія. яка навіть у війну без пенделя не працює як слід
показати весь коментар
07.04.2022 15:30 Відповісти
Вс таки інформація,то велика сила,і друга влада.Затримка зарплат,не тільки в Україні,а і в багатьох підприємців,в багатьох країнах привична практика. До 2, а то 3 місяців. Тут не пройшло і двох тижнів з дня одержання інформації від Бутусова-вже оформили картки і виплачують.Респект Цензору.
показати весь коментар
07.04.2022 17:43 Відповісти
Те, що творять зараз банки (особливо з кацапськими власниками типу альфа) - це просто диверсія
показати весь коментар
07.04.2022 18:03 Відповісти
 
 