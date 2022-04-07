Військовослужбовці, яким не виплачували грошове забезпечення, вже почали отримувати рахунки, - Бутусов
Ситуація швидко почала вирішуватися, вже дні за три в усіх підрозділах бригаді налаштують виплату грошового забезпечення для всіх військовослужбовців.
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Після публікації дуже швидко відреагував "Укрсіббанк", фінансисти Міноборони та безпосередньо Офіс президента. І це мало наслідки. Велика частина військовослужбовців, які не отримували грошове забезпечення, вже вчора отримали рахунки, робота просувається дуже швидко", - заначив він.
Бутусов вважає, що такими темпами дні за три в усіх підрозділах бригаді налаштують виплату грошового забезпечення для всіх військовослужбовців.
Він закликав військовослужбовців повідомляти про випадки затримання виплати грошового забезпечення.
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Дезінформацією тхне.
Щоб адміністрація держави дослухалась до громадян.
Кто и как наказан в фин.отделе МО?
Кто и как наказан в Укрсиббанке?
Думаю излишне говорить о том, что никто и не как не наказан. А это значит, что подобное будет повторяться и дальше.