Військове замовлення РФ під загрозою: через введенні санкції у них не вистачає грошей на виробництво зброї, - розвідка

Українські розвідники впевнені, що через інфляцію та санкції у РФ буксує виконання військового замовлення.

Про це ГУР МО повідомляють у Facebook, інформує Цензор.НЕТ

"Російські компанії зіштовхнулись з серйозними проблемами при виконанні військових замовлень. Інфляція через введенні санкції "з’їдає" передбачені під виробництво зброї кошти. А додаткові кошти в бюджеті РФ відсутні. Це стало відомо з отриманої доповіді апарату уряду РФ стосовно проблемних питань в ході виконання контрактів державного замовлення підприємствами оборонно-промислового комплексу", - повідомляють у ГУР МО.

З тексту випливає, що для уникнення підвищення цін, зафіксованих державним замовленням, уряд РФ дозволив укладати контракти з єдиним постачальником. Втім, це не призвело до очікуваного результату. Ціна виконання робіт все одно зросла через суттєве подорожчання матеріалів та комплектуючих. А наполягання міністерства оборони РФ на фіксації цін призводить лише до збитків для визначеного "єдиного виконавця" військового замовлення.

На даний час виконання замовлення МО РФ поставлено під питання через брак коштів та неузгодженість дій між урядом і виробниками. Ця ситуація є прямим наслідком введених міжнародних санкцій до РФ в цілому і до її ВПК, зокрема.

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