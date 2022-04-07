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Військове замовлення РФ під загрозою: через введенні санкції у них не вистачає грошей на виробництво зброї, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

розвідка

Українські розвідники впевнені, що через інфляцію та санкції у РФ буксує виконання військового замовлення.

Про це ГУР МО повідомляють у Facebook, інформує Цензор.НЕТ

"Російські компанії зіштовхнулись з серйозними проблемами при виконанні військових замовлень. Інфляція через введенні санкції "з’їдає" передбачені під виробництво зброї кошти. А додаткові кошти в бюджеті РФ відсутні. Це стало відомо з отриманої доповіді апарату уряду РФ стосовно проблемних питань в ході виконання контрактів державного замовлення підприємствами оборонно-промислового комплексу", - повідомляють у ГУР МО.

З тексту випливає, що для уникнення підвищення цін, зафіксованих державним замовленням, уряд РФ дозволив укладати контракти з єдиним постачальником. Втім, це не призвело до очікуваного результату. Ціна виконання робіт все одно зросла через суттєве подорожчання матеріалів та комплектуючих. А наполягання міністерства оборони РФ на фіксації цін призводить лише до збитків для визначеного "єдиного виконавця" військового замовлення.

На даний час виконання замовлення МО РФ поставлено під питання через брак коштів та неузгодженість дій між урядом і виробниками. Ця ситуація є прямим наслідком введених міжнародних санкцій до РФ в цілому і до її ВПК, зокрема.

Також читайте: Розвідка оприлюднила список військових 748-го окремого батальйону Росгвардії, які звірствували на Київщині

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Топ коментарі
+9
Треба, щоб цим підорам не вистачало грошей не тільки на зброю, але й на їжу. Нехай до останнього сьорбають скрєпниє счі із підзалупним сирком. Нехай вони там у своєму Забордюр'ї усі, бляді, передохнуть.
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07.04.2022 16:04
+6
хай идут в наступление. если повезет, то в бою добудут как и ихних любимых фильм михалкова с черенками от лопат в атаку
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07.04.2022 15:59
+4
Куйте стратегічні мечі та наконечники високоточних стріл. Витісуйте далекобійні дубіни та клепайте високотехнологічні булави.
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07.04.2022 16:01
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хай идут в наступление. если повезет, то в бою добудут как и ихних любимых фильм михалкова с черенками от лопат в атаку
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07.04.2022 15:59 Відповісти
Так тепер що, з-за наступу їм витягувати черенки з своїх задниць? Не для того вони їх туда пхали, щоб так легко розстатися з традиційним аксесуаром.
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07.04.2022 16:03 Відповісти
Куйте стратегічні мечі та наконечники високоточних стріл. Витісуйте далекобійні дубіни та клепайте високотехнологічні булави.
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07.04.2022 16:01 Відповісти
януковощ им в помощь. тот шапок наворованных с собой привёз столько, что лехко может закидать ими оборонсказ тамошний ))
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07.04.2022 16:03 Відповісти
Треба, щоб цим підорам не вистачало грошей не тільки на зброю, але й на їжу. Нехай до останнього сьорбають скрєпниє счі із *********** сирком. Нехай вони там у своєму Забордюр'ї усі, *****, передохнуть.
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07.04.2022 16:04 Відповісти
Нехай зброю в баби Меркель попросять Вона за них лямку тягнула
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07.04.2022 16:05 Відповісти
из статьи Льва Толстого «Христианство и патриотизм» 1893 год :

Зазвонят в колокола, оденутся в золотые мешки долговолосые люди и начнут молиться за убийство. И начнется опять старое, давно известное, ужасное дело. Засуетятся, разжигающие людей под видом патриотизма к ненависти и убийству, газетчики, радуясь тому, что получат двойной доход. Засуетятся радостно заводчики, купцы, поставщики военных припасов, ожидая двойных барышей. Засуетятся всякого рода чиновники, предвидя возможность украсть больше, чем они крадут обыкновенно. Засуетятся военные начальства, получающие двойное жалованье и рационы и надеющиеся получить за убийство людей различные высокоценимые ими побрякушки - ленты, кресты, галуны, звезды. Засуетятся праздные господа и дамы, вперед записываясь в Красный крест, готовясь перевязывать тех, которых будут убивать их же мужья и братья, и воображая, что они делают этим самое христианское дело.
И, заглушая в своей душе отчаяние песнями, развратом и водкой, побредут оторванные от мирного труда, от своих жен, матерей, детей - люди, сотни тысяч простых, добрых людей с орудиями убийства в руках туда, куда их погонят. Будут ходить, зябнуть, голодать, болеть, умирать от болезней, и, наконец, придут к тому месту, где их начнут убивать тысячами, и они будут убивать тысячами, сами не зная зачем, людей, которых они никогда не видали, которые им ничего не сделали и не могут сделать дурного.
И когда наберется столько больных, раненых и убитых, что некому будет уже подбирать их, и когда воздух уже так заразится этим гниющим пушечным мясом, что неприятно сделается даже и начальству, тогда остановятся на время, кое-как подберут раненых, свезут, свалят кучами куда попало больных, а убитых зароют, посыпав их известкой, и опять поведут всю толпу обманутых еще дальше, и будут водить их так до тех пор, пока это не надоест тем, которые затеяли всё это, или пока те, которым это было нужно, не получат всего того, что им было нужно.

И опять одичают, остервенеют, озвереют люди, и уменьшится в мире любовь, и наступившее уже охристианение человечества отодвинется опять на десятки, сотни лет. И опять те люди, которым это выгодно, с уверенностью станут говорить, что если была война, то это значит то, что она необходима, и опять станут готовить к этому будущие поколения, с детства развращая их.
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07.04.2022 16:05 Відповісти
"Добрі люди" це кацапи? Толстой, а нічого не знав по москалів
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07.04.2022 16:14 Відповісти
ну таке, кацапи менше жрати будуть і замість туалета на вулиці, просто вигрібну яму поставлять в кущах, а на зброю гроші підуть, але й якість того буде відповідна
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07.04.2022 16:05 Відповісти
Та деньги у них есть пока, а вот технологий и комплектующих йок.
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07.04.2022 16:07 Відповісти
У них не вистачає тільки вмотивованого м'яса, а старої зброї вистачить на 3 війни.
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07.04.2022 16:11 Відповісти
Фігня а не стаття, в Росії що, ненає рублів? Та хоч квінтіліон надрукують
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07.04.2022 16:22 Відповісти
Лєпіть гранати зі свого гімна, кацапи ! 😁
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07.04.2022 16:23 Відповісти
строили дьяволу своему храм из техники вермахта,а теперь ноют :Не чем воевать.Дибилы блд
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07.04.2022 16:24 Відповісти
Нічо, в рашці пенсіонери дуже заможні. Підтримають.
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07.04.2022 16:37 Відповісти
Фильтруйте пропаганду. Никогда у кацапов не закончятся деньги на производство вооружения, закончатся деньги и еда в холодильниках у кацапского быдла, а оружия у них еще очень много и производить в нужном количестве ближайший год они спокойно смогут.
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07.04.2022 17:45 Відповісти
Чергова порція брєдятіни від ГУР.
Яким чином наявність чи відсутність грошей колись впливала на оборонку хоч в одній диктатурі?
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07.04.2022 18:30 Відповісти
Они еще не перестроились на "военный коммунизм", пытаются хоть какие-то рыночные механизмы сохранить (пока).
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07.04.2022 19:14 Відповісти
Як тільки перестрояться - їм одразу настане писець
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07.04.2022 19:35 Відповісти
В общем да, но какое-то время они еще будут жить, плохо, но недолго.
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07.04.2022 19:41 Відповісти
Чім же вони збираються 7 лямів платити за кожного свого жмура, якщо вже в казні пусто?
Слухай путлєр, давай я тобі дохлих твоїх саатєчєствєнніков по 1 ляму продам!
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07.04.2022 19:21 Відповісти
Вони скільки хочуть рублів намалюють, та тільки яка з них користь. От, наприклад, навіщо вам ті російські мільони за кацапську дохлятину? Краще прикопайте поглибже та дерево посадіть.
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08.04.2022 09:38 Відповісти
 
 