На Миколаївщині окупанти після катувань вбили свободівця Сергія Божка. ФОТО

У Миколаївській області російські окупанти після катувань вбили свободівця Сергія Божка.

Про це повідомив заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко, інформує Цензор.НЕТ.

"У селі Лоцкине на Миколаївщині окупанти замордували свободівця Сергія Божка. Катували впродовж двох днів, прострелили лікоть.

Коли орки відійшли, рідні знайшли тіло Сергія у ямі на околиці села. Поховали Сергія 19 березня", - йдеться у дописі.

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