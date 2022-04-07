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На Миколаївщині окупанти після катувань вбили свободівця Сергія Божка. ФОТО

У Миколаївській області російські окупанти після катувань вбили свободівця Сергія Божка.

Про це повідомив заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко, інформує Цензор.НЕТ.

На Миколаївщині окупанти після катувань вбили свободівця Сергія Божка 01

"У селі Лоцкине на Миколаївщині окупанти замордували свободівця Сергія Божка. Катували впродовж двох днів, прострелили лікоть.

Коли орки відійшли, рідні знайшли тіло Сергія у ямі на околиці села. Поховали Сергія 19 березня", - йдеться у дописі.

Також читайте: На Сумщині знайдено понад 100 тіл вбитих окупантами мирних мешканців, – Живицький

Автор: 

Миколаївська область (2265) окупація (6680) Свобода (255) жертви (1785)


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Топ коментарі
+65
Значит в селе есть полицай. Покойся с миром Украинец. Вечная память.
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07.04.2022 18:13
+56
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07.04.2022 18:12
+50
Царство небесне Герою. Смерть ворогам!
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07.04.2022 18:16
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07.04.2022 18:12 Відповісти
Значит в селе есть полицай. Покойся с миром Украинец. Вечная память.
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07.04.2022 18:13 Відповісти
******....

зато хоршие у нас дороги, конечно
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07.04.2022 18:14 Відповісти
Єто чтоб тебе побістрее с'***** в *************.
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07.04.2022 20:17 Відповісти
Царство небесне Герою. Смерть ворогам!
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07.04.2022 18:16 Відповісти
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07.04.2022 18:17 Відповісти
мої співчуття рідним...Ще одна жертва мордорських упирів,ще одне невинно загублене життя.
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07.04.2022 18:18 Відповісти
А де ж тягнибик, швайка та інші. Вся біда у тому, що верхівка цієї організації збивала бабло. Все трималося на простих членах партії з перших днів Майдану, у тому числі і мого тестя. Нажаль гинуть рядові члени партії, вічна пам'ять героям.
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07.04.2022 18:20 Відповісти
Хряк, як ти його звеш, витрачає мільони для нашої оборони та завдяки своєї впізнаності і впливу домовляється про зброю. Це набагато корисніше як би він бігав з автоматом по лісі.
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07.04.2022 18:40 Відповісти
" Карпатська Січ" створена свободівцями ще з 2014 року ізараз на захисті України
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07.04.2022 18:59 Відповісти
А є члени ВО з заходу держави, що мають карту поляка.....?!
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07.04.2022 18:26 Відповісти
Про що Ви?
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07.04.2022 18:52 Відповісти
Куйло перестал спонсировать.
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07.04.2022 18:32 Відповісти
Як би ***** спосорував - вже б був президентом
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07.04.2022 18:47 Відповісти
Тягнибок в Україні, у Львові займається укріпленням Західного регіону...Кошулинський на фронті... чому ви НЕ питаєте де бужанскій, дубінскій, мідвідчук, лесик, мураєв....??!!
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07.04.2022 19:07 Відповісти
невже хатинку олежик під Києвом покинув? а міг би і захищати
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07.04.2022 20:03 Відповісти
Дружина говорила що здали жителі села і вказувала на них поліцаям, але не відомо чим закінчилось.
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07.04.2022 18:25 Відповісти
Оцим "жителям" зашморг на шию
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07.04.2022 18:31 Відповісти
поліцаї таких відпускають навіть якщо є докази. Он коректора вогню відпустили, бо капелан. А ще того хльопчика 14 років що координати давав в телеграмі. Ну, дитина.. ні штрафу, навіть не налякали. А у теї дитини вже сотні статевих контактів та працює воно на орків не перший раз. І не обов'язково шо за гроші.
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07.04.2022 18:39 Відповісти
За жестокие пытки и убийство СБУ расследует преступление по статье 438 «Нарушения законов и обычаев войны» …
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07.04.2022 20:48 Відповісти
дайте людям зброю для самозахисту, а не забирайте навіть трофейну, суки прокурорські
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07.04.2022 18:30 Відповісти
чому військомати відмовляють добровольцям, а призивають кого-попало??? Кажуть "зараз не треба, але залиште свій телефон - ми позвонимо, коли виникне потреба" Тобто, якщо прийдуть орки, то список активних патріотів вже готовий. А захищатись нема чим. Чому Андрій Іллєнко загинув даремно??? Чому не мав змоги захищатись???
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07.04.2022 18:34 Відповісти
кто загинув даремно???
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07.04.2022 18:44 Відповісти
іди ти в жопу, кацапчеґ
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07.04.2022 18:53 Відповісти
У Фейсбуці останній допис Андрія Іллєнка-6 годин тому. Чи ви про якогось іншого Іллєнка?
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07.04.2022 21:04 Відповісти
Вічна пам,ять!!! є ще питання, в руках рушниця.., положив хоч одного окупанта, чи рушниця для понту була?
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07.04.2022 18:37 Відповісти
то на фото була, а коли прийшли орки, то не було
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07.04.2022 18:52 Відповісти
питання більш риторичне, для любителів понтуватись зі зброєю... зрозумію і підтримаю, коли буде реальний понт гри в футбол... кацапськими тупими, ще й рогатими головами... а понт зі зброєю, й віддавання життя ні за кацапську душу, зрозуміти складно.
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07.04.2022 19:18 Відповісти
Не успел он прихватить с собой пару орков …
Его сдали местные «любители русского мира» .
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07.04.2022 20:59 Відповісти
Царствіє небесне українцю
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07.04.2022 18:56 Відповісти
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07.04.2022 19:02 Відповісти
Це усвідомлювали всі, хто має мозок. Я те ж саме говорив оточуючім перед виборами у 2019-у році, але... оточуючі сказали: "Хуже нє будєт... Хоть пасмєйомся".
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07.04.2022 19:31 Відповісти
73% знали що роблять... тепер ховають своїх дітей та батьків, примовляючи "я не знаю кто і зачєм всьо ета развязал..."
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08.04.2022 02:40 Відповісти
ця війна - не іграшки. Це смертний нещадний бій. Ніхто не відсидиться. Орки вбивають всіх чоловіків датних тримати зброю та ґвалтують всіх жінок - від школярок до пенсіонерок.
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07.04.2022 19:04 Відповісти
Саме головне чому, так уе чому атовці і патріоти залишаються в містах і селах, які от-от будуть окуповані? Невже не розуміють?
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07.04.2022 19:14 Відповісти
А чого в 1918 році сиділи так само чекали поки більшовики прийдуть і всіх розстріляють.
Бо влада замість готуватись, заспокоювала що все буде добре. Люди звикли вже довіряти кварталу 95
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07.04.2022 20:10 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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07.04.2022 20:31 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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07.04.2022 21:21 Відповісти
Кров за кров. Треба всім росіянам теж прострілювати лікоть... Хай думають на майбутнє.
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07.04.2022 21:42 Відповісти
 
 