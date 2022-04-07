На Миколаївщині окупанти після катувань вбили свободівця Сергія Божка. ФОТО
У Миколаївській області російські окупанти після катувань вбили свободівця Сергія Божка.
Про це повідомив заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко, інформує Цензор.НЕТ.
"У селі Лоцкине на Миколаївщині окупанти замордували свободівця Сергія Божка. Катували впродовж двох днів, прострелили лікоть.
Коли орки відійшли, рідні знайшли тіло Сергія у ямі на околиці села. Поховали Сергія 19 березня", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+65 Саша Пончик
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+56 Pawlo Kit
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+50 Полтава и Харьков
показати весь коментар07.04.2022 18:16
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зато хоршие у нас дороги, конечно
Его сдали местные «любители русского мира» .
Бо влада замість готуватись, заспокоювала що все буде добре. Люди звикли вже довіряти кварталу 95
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