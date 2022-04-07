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Новости Война
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В Николаевской области оккупанты после пыток убили свободовца Сергея Божко. ФОТО

В Николаевской области российские оккупанты после пыток убили свободовца Сергея Божко.

Об этом сообщил заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко, передает Цензор.НЕТ.

В Николаевской области оккупанты после пыток убили свободовца Сергея Божко 01

"В селе Лоцкино Николаевской области оккупанты замордовали свободовца Сергея Божко. ¦ Пытали в течение двух дней, прострелили локоть.

Когда орки отошли, родные обнаружили тело Сергея в яме на окраине села. Похоронили Сергея 19 марта", - говорится в сообщении.

Также читайте: На Сумщине найдено более 100 тел убитых оккупантами мирных жителей – Живицкий

Николаевская область (2116) оккупация (10130) Свобода (2752) жертвы (2067)


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Топ комментарии
+65
Значит в селе есть полицай. Покойся с миром Украинец. Вечная память.
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07.04.2022 18:13
+56
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07.04.2022 18:12
+50
Царство небесне Герою. Смерть ворогам!
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07.04.2022 18:16
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07.04.2022 18:12 Ответить
Значит в селе есть полицай. Покойся с миром Украинец. Вечная память.
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07.04.2022 18:13 Ответить
******....

зато хоршие у нас дороги, конечно
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07.04.2022 18:14 Ответить
Єто чтоб тебе побістрее с'***** в *************.
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07.04.2022 20:17 Ответить
Царство небесне Герою. Смерть ворогам!
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07.04.2022 18:16 Ответить
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07.04.2022 18:17 Ответить
мої співчуття рідним...Ще одна жертва мордорських упирів,ще одне невинно загублене життя.
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07.04.2022 18:18 Ответить
А де ж тягнибик, швайка та інші. Вся біда у тому, що верхівка цієї організації збивала бабло. Все трималося на простих членах партії з перших днів Майдану, у тому числі і мого тестя. Нажаль гинуть рядові члени партії, вічна пам'ять героям.
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07.04.2022 18:20 Ответить
Хряк, як ти його звеш, витрачає мільони для нашої оборони та завдяки своєї впізнаності і впливу домовляється про зброю. Це набагато корисніше як би він бігав з автоматом по лісі.
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07.04.2022 18:40 Ответить
" Карпатська Січ" створена свободівцями ще з 2014 року ізараз на захисті України
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07.04.2022 18:59 Ответить
А є члени ВО з заходу держави, що мають карту поляка.....?!
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07.04.2022 18:26 Ответить
Про що Ви?
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07.04.2022 18:52 Ответить
Куйло перестал спонсировать.
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07.04.2022 18:32 Ответить
Як би ***** спосорував - вже б був президентом
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07.04.2022 18:47 Ответить
Тягнибок в Україні, у Львові займається укріпленням Західного регіону...Кошулинський на фронті... чому ви НЕ питаєте де бужанскій, дубінскій, мідвідчук, лесик, мураєв....??!!
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07.04.2022 19:07 Ответить
невже хатинку олежик під Києвом покинув? а міг би і захищати
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07.04.2022 20:03 Ответить
Дружина говорила що здали жителі села і вказувала на них поліцаям, але не відомо чим закінчилось.
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07.04.2022 18:25 Ответить
Оцим "жителям" зашморг на шию
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07.04.2022 18:31 Ответить
поліцаї таких відпускають навіть якщо є докази. Он коректора вогню відпустили, бо капелан. А ще того хльопчика 14 років що координати давав в телеграмі. Ну, дитина.. ні штрафу, навіть не налякали. А у теї дитини вже сотні статевих контактів та працює воно на орків не перший раз. І не обов'язково шо за гроші.
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07.04.2022 18:39 Ответить
За жестокие пытки и убийство СБУ расследует преступление по статье 438 «Нарушения законов и обычаев войны» …
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07.04.2022 20:48 Ответить
дайте людям зброю для самозахисту, а не забирайте навіть трофейну, суки прокурорські
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07.04.2022 18:30 Ответить
чому військомати відмовляють добровольцям, а призивають кого-попало??? Кажуть "зараз не треба, але залиште свій телефон - ми позвонимо, коли виникне потреба" Тобто, якщо прийдуть орки, то список активних патріотів вже готовий. А захищатись нема чим. Чому Андрій Іллєнко загинув даремно??? Чому не мав змоги захищатись???
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07.04.2022 18:34 Ответить
кто загинув даремно???
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07.04.2022 18:44 Ответить
іди ти в жопу, кацапчеґ
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07.04.2022 18:53 Ответить
У Фейсбуці останній допис Андрія Іллєнка-6 годин тому. Чи ви про якогось іншого Іллєнка?
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07.04.2022 21:04 Ответить
Вічна пам,ять!!! є ще питання, в руках рушниця.., положив хоч одного окупанта, чи рушниця для понту була?
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07.04.2022 18:37 Ответить
то на фото була, а коли прийшли орки, то не було
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07.04.2022 18:52 Ответить
питання більш риторичне, для любителів понтуватись зі зброєю... зрозумію і підтримаю, коли буде реальний понт гри в футбол... кацапськими тупими, ще й рогатими головами... а понт зі зброєю, й віддавання життя ні за кацапську душу, зрозуміти складно.
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07.04.2022 19:18 Ответить
Не успел он прихватить с собой пару орков …
Его сдали местные «любители русского мира» .
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07.04.2022 20:59 Ответить
Царствіє небесне українцю
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07.04.2022 18:56 Ответить
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07.04.2022 19:02 Ответить
Це усвідомлювали всі, хто має мозок. Я те ж саме говорив оточуючім перед виборами у 2019-у році, але... оточуючі сказали: "Хуже нє будєт... Хоть пасмєйомся".
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07.04.2022 19:31 Ответить
73% знали що роблять... тепер ховають своїх дітей та батьків, примовляючи "я не знаю кто і зачєм всьо ета развязал..."
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08.04.2022 02:40 Ответить
ця війна - не іграшки. Це смертний нещадний бій. Ніхто не відсидиться. Орки вбивають всіх чоловіків датних тримати зброю та ґвалтують всіх жінок - від школярок до пенсіонерок.
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07.04.2022 19:04 Ответить
Саме головне чому, так уе чому атовці і патріоти залишаються в містах і селах, які от-от будуть окуповані? Невже не розуміють?
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07.04.2022 19:14 Ответить
А чого в 1918 році сиділи так само чекали поки більшовики прийдуть і всіх розстріляють.
Бо влада замість готуватись, заспокоювала що все буде добре. Люди звикли вже довіряти кварталу 95
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07.04.2022 20:10 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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07.04.2022 20:31 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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07.04.2022 21:21 Ответить
Кров за кров. Треба всім росіянам теж прострілювати лікоть... Хай думають на майбутнє.
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07.04.2022 21:42 Ответить
 
 