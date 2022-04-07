В Николаевской области оккупанты после пыток убили свободовца Сергея Божко. ФОТО
В Николаевской области российские оккупанты после пыток убили свободовца Сергея Божко.
Об этом сообщил заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко, передает Цензор.НЕТ.
"В селе Лоцкино Николаевской области оккупанты замордовали свободовца Сергея Божко. ¦ Пытали в течение двух дней, прострелили локоть.
Когда орки отошли, родные обнаружили тело Сергея в яме на окраине села. Похоронили Сергея 19 марта", - говорится в сообщении.
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зато хоршие у нас дороги, конечно
Его сдали местные «любители русского мира» .
Бо влада замість готуватись, заспокоювала що все буде добре. Люди звикли вже довіряти кварталу 95
Вічна пам'ять...
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Героям слава!!!