Блінкен заявив про збільшення тиску на Росію

Сполучені Штати, а також союзники й партнери нарощують політичний і економічний тиск на Росію через її збройну агресію проти України і наступ на глобальний мирний порядок.

Про це заявив у четвер під час пресконференції в Брюсселі держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на кореспондента Укрінформу.

"Разом ми зберігаємо та нарощуємо тиск на кремль і його сусідів, включно з безпрецедентними санкціями", - сказав Блінкен.

Він наголосив, що Сполучені Штати, союзники й партнери "нарощують свою підтримку України в оборонній, гуманітарній і економічній сферах". Крім того, за його словами, зараз посилюються оборонні можливості країн-членів НАТО, насамперед на східному фланзі.

У цьому контексті Блінкен підкреслив, що впродовж двох останніх днів провів у Брюсселі зустрічі в форматі, який зібрався вперше і включав, крім союзників по НАТО, країни Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема, Австралію, Японію, Нову Зеландію й Республіку Корея. Крім того, були залучені голови МЗС України, Грузії, Швеції й Фінляндії, керівництво ЄС. Відбулася й окрема зустріч на рівні міністрів закордонних справ у форматі G7.

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"Участь усіх цих союзників і партнерів підкреслює, наскільки широкою є коаліція країн з усього світу, які об’єдналися й постали разом із Україною проти агресії російського уряду", - заявив глава Держдепартаменту США.

Він підкреслив, що всі ці країни сприймають напад Москви не лише як агресію проти України, а й як атаку проти широкого міжнародного порядку, заснованого на колективно узгоджених правилах.

Блінкен наголосив, що останні повідомлення про звірства росіян у Бучі лише посилили колективну рішучість та єдність протистояти агресії РФ. Він зауважив, що коаліція цих країн лише зростає.

Як повідомлялося, 6-7 квітня в Брюсселі відбулася формальна міністерська зустріч країн-членів НАТО на рівні глав зовнішньополітичних відомств. Одним із головних питань розглядалися нові кроки щодо реагування на війну РФ проти України.

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