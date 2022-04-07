Найголовніша санкція проти Росії - це зброя для України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликає партнерів до запровадження ще сміливіших санкцій проти Росії.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже не перший день у ЗМІ говорять не про те, як реально діють санкції проти РФ, а про те, чому ці санкції важливі. Начебто самі себе переконують, що застосували правильні рішення, що запроваджених обмежень достатньо. Але якби санкції працювали дійсно на 100%, то й не довелося б пояснювати так детально, чому вони важливі", - наголосив президент.

За словами глави держави, потрібно більше санкцій прости Росії.

"Потрібні ще сміливіші санкції. Сміливість має бути критерієм для оцінки рішень. Сміливість та практичність. Насамперед, українцям потрібна зброя, яка дозволить нам здобути перемогу на полі бою. І це буде найсильніша санкція проти Росії з усіх, які тільки можуть бути", - додав Зеленський.

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