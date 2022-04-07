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Найголовніша санкція проти Росії - це зброя для України, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

джавелін

Президент Володимир Зеленський закликає партнерів до запровадження ще сміливіших санкцій проти Росії.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже не перший день у ЗМІ говорять не про те, як реально діють санкції проти РФ, а про те, чому ці санкції важливі. Начебто самі себе переконують, що застосували правильні рішення, що запроваджених обмежень достатньо. Але якби санкції працювали дійсно на 100%, то й не довелося б пояснювати так детально, чому вони важливі", - наголосив президент.

За словами глави держави, потрібно більше санкцій прости Росії.

"Потрібні ще сміливіші санкції. Сміливість має бути критерієм для оцінки рішень. Сміливість та практичність. Насамперед, українцям потрібна зброя, яка дозволить нам здобути перемогу на полі бою. І це буде найсильніша санкція проти Росії з усіх, які тільки можуть бути", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські пропагандисти збирають трупи в Маріуполі планують використовувати їх як "реквізит" в інших місцях, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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есть подозрение, что московиты собираются капитулировать:
https://youtu.be/nFuQnYLYutA?list=TLPQMDcwNDIwMjI-MA3uLPdlMg&t=2918
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07.04.2022 23:45 Відповісти
Ну от пистане шо небуть аби було зе-глиста всрана!
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07.04.2022 23:51 Відповісти
МО РФ Интервью с командиром вертолёта КА-52..... Скрепку видите?
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07.04.2022 23:52 Відповісти
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07.04.2022 23:59 Відповісти
Казахстан выступает против санкций, заявил глава МИД: "Наша страна традиционно выступает против применения санкций как инструмента давления в межгосударственных отношениях, за исключением, конечно, санкций, наложенных резолюцией Совета безопасности ООН. Применение любых - экономических или политический санкций, как показывает опыт, не самый эффективный способ решения международных споров и конфликтов. Поэтому Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на Российскую Федерацию и предпринимать шаги, которые каким-то образом ущемляли бы интересы России и противоречили духу нашего партнёрства"
Буча и другие зверства оккупантов в Казахстане замалчиваются.
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08.04.2022 06:07 Відповісти
*********, казахстан -не далеко втекли Використати чужу армію проти власного народу, куди вже нижче падати Слова такого лайна нічого не вартують і нащо на них взагалі увагу звертати
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08.04.2022 06:48 Відповісти
А чого при тобі наші заводи стояли без роботи?
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08.04.2022 06:46 Відповісти
Теж мені біном Ньютона, ембарго на купівлю газу і в першу чергу нафти і торба федерації
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08.04.2022 06:51 Відповісти
 
 