Три евакуаційні потяги на Донеччині продовжили свій рух, - Кириленко

На Донеччині продовжили рух три евакуаційні потяги, які були заблоковані через авіаудар російської авіації по шляхопроводу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Продовжили рух три евакуаційні потяги, які були заблоковані через авіаудар російської авіації по шляхопроводу в районі станції Барвінкове. Потяги вже знаходяться на безпечній відстані від епіцентру авіаудару та прямують за визначеним маршрутом", - написав очільник області.

Він зазначив, що серед пасажирів поранених та постраждалих немає.

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Кириленко нагадав, що з Донеччини щодня відправляються залізницею евакуаційні потяги, які вивозять жителів Донеччини та Луганщини до західних областей України. Ними вже скористалися понад 170 тисяч наших земляків.

"В умовах, коли росіяни концентрують свої зусилля на Донеччині та Луганщині, цивільному населенню краще виїхати за межі областей. Адже окупанти розглядають цивільних як мішень, нехтуючи не лише правилами ведення війни, а й елементарними нормами людської моралі", - наголосив керівник ОВА.

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