УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14819 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 081 20
Канада (1509) допомога (5207)

Канада виділить 1,5 млрд на зброю та фінансову допомогу для України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

канада

Уряд Канади вніс у парламент новий бюджет на 2022-23 роки, в яких передбачена фінансування купівлі зброї та нові кредити для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав депутат канадського парламенту Іван Бейкер.

"Кілька хвилин тому міністр фінансів Христя Фріланд подала федеральний бюджет Канади. Він включає додаткові 500 млн доларів 2033-23 роках для надання подальшої військової допомоги Україні та до 1 млрд доларів нових кредитних ресурсів для для України. Канада буде поруч із українцями до їх перемоги", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада викликає російського посла, щоб показати йому фотографії з Бучі та Ірпеня, - Жолі

Христя Фріланд у твітері додала, що над цією підтримкою уряд Канади почав працювати ще до початку російського вторгнення.

"З першого дня, коли ми почали працювати над цим бюджетом, ця програма зростання завжди була в центрі наших турбот. А потім Володимир Путін вторгся в Україну",- написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада запровадила санкції проти 160 членів Радфеду РФ

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Це дуже добре, дякуємо канадці.
показати весь коментар
08.04.2022 01:20
+5
І нехай зелена падаль звітує про кожну витрачену копійку, бо буде як з гуманітаркою.
показати весь коментар
08.04.2022 01:30
+3
Нам треба змусити наших "слуг" прийняти СПРАВЖНІЙ Закон про зброю та про Цивільний опір. А ще про внесення у Конституцію України(після нашої Перемоги звичайно) пункту про ПРАВО НАРОДУ НА ЗБРОЙНЕ ПОВСТАННЯ (аналогічний тому що діє у США). Тоді ми зможемо ефективно контролювати наших "слуг" - які дуже часто мають себе за наших господарів!
показати весь коментар
08.04.2022 01:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це дуже добре, дякуємо канадці.
показати весь коментар
08.04.2022 01:20 Відповісти
Тут народ предлагает госпожу Хрыстю Фриланд на пост главы будущего про-план Маршальского правительства Украины, составленного из международных профессионалов для дальнейшего восстановления страны и эффективного распределения финсредств
показати весь коментар
08.04.2022 01:24 Відповісти
THANKS VERY MUCH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
08.04.2022 01:29 Відповісти
І нехай зелена падаль звітує про кожну витрачену копійку, бо буде як з гуманітаркою.
показати весь коментар
08.04.2022 01:30 Відповісти
Звітування перед простими людьми ніколи не було пріорітетом жодної нашої влади та високопосадовців. Niestety(
показати весь коментар
08.04.2022 01:34 Відповісти
А в нас за часи незалежності і війни повномасштабної ніколи не було. То ж нехай, *****, не розслабляються. При Пороху все звітувалось і фіксувались усі витрати, всі дані про держзакупівлі були на виду. Це вже зелені забили на те *** і поклали його на людей, бо як дехто і досі наївно вважає "вони просто недосвідчені дурники, треба дати їм ще 100 днів".
показати весь коментар
08.04.2022 01:40 Відповісти
Звичайно нехай звітують про все, скільки купили, де купили, де знаходиться . Ви що остаточно схибнулись тут всі, під час війни це маразм та допомога параші. Війну так ніхто не веде. Будуть сюрпризи для рашистів.
показати весь коментар
08.04.2022 02:05 Відповісти
Про те, де й що знаходиться, я мову не вів, то ж не треба городити херню. Про все, що треба кацапам, вони дізнаються від свого дружбана дЄрьмака. Чи ти з іншої планети і не в курсі, хто у нас ОПою керує і які гниди займаються переговорним процесом?
показати весь коментар
08.04.2022 02:17 Відповісти
Ясно, класична ББС (баба бабі сказала). З вами не має про що вести дискусію. Путін *****?
показати весь коментар
08.04.2022 09:10 Відповісти
ББС? У тебе проблеми із логічним мисленням чи із зором, що ти не бачиш очевидного? Якщо в тебе не вистачає клепки на елементарні речі, то нам дійсно немає про що говорити. Те, що путєн - *****, відомо і малій дитині. Можеш цим перевіряти мокшанських ботів, а не українців. А ті, кого тобі подібні дегенерати привели до влади у 2019-у - зрадники, колаборанти і кремлівська падаль. Цього не бачать лише довбойоби.
показати весь коментар
08.04.2022 11:24 Відповісти
Для початку я вже писав що не вважую зе хорошим президентом в мирний час. Також вас здивує що я голосував за пороха, і для мене перемога зе була трагедією. Також я прекрасно знаю скільки бабла вкрали на дорогах. Але якщо ви думаєте що зе якийсь кримінальний геній то ви ідіот. Зе звичайний актор та самодур. Мене бісить коли пороху вилизують сраку. Що у вас всіх склероз?, ви забули скільки було скандалів про корупціонерів? А фраза "не розхитуйте човна бо путін нападе". Порох зробив хороші речі але проблем у нього було не менше. Скільки добровольців сіло в тюрму, бо порох засцяв їх. Ви клоуни не бачите дальше свого носа. Порох та Зе, по суті одинакові. Що дали команду фас і ви всі почали гавкати який порох "гетьман". Мені гидко це слухати, ви нічим не кращі за зеботів або кремлеботів.
показати весь коментар
08.04.2022 11:44 Відповісти
З такою "логікою" і "мисленням" ти голосував за Пороха? Можливо... з переляку. Лише відвертий довбойоб може ставити Пороха і квартального уйобка в один ряд. Порівнювати людину, яка врятувала Україну, коли та падала у прірву, і малороса, що привів із собою шоблу російської агентури і хапуг, - це підтвердження того, що ти дійсно - дегенерат. Я ніколи й ніде не говорив і не писав, що Зе - кримінальний геній. Я весь час стверджував, що це звичайна маріонетка, говоряча голова, яка читає завчений текст і вдає із себе великого державника. Це саме ти не бачиш далі свого носа. І, мабуть, ніколи не побачиш. Я не говорю, що Порох святий. Але порівнювати те, що він зробив для України за ті 5 років, і те, що коїть зелена шобла з 2019-го - це не просто недоречно, а верх кретинізму. Я не збираюсь перераховувати усі здобутки України за час президенства Пороха, все є у відкритих джерелах (окрім проросійських). Так само я не збираюсь перераховувати пройоби зеленої шобли. Свідомі люди й так все бачать і розуміють. Я не збираюсь витрачати час на чергового довбойоба, бо мені урвався терпець ще до виборів, тому, будь ласка, йди *****.
показати весь коментар
08.04.2022 12:09 Відповісти
Ти чомусь нічого не сказав про корупцію та посадки при пороху. Вони одинакові, порох схоже добре тобі в рот дає, бо я бачу що він твій коханий на все життя. Це піздец, я відкрито кажу що зе дурень та самодур, а ти лижеш як дурний пороху. Порох олігарх, а зе ставленик олігарха, а ти дибіл якщо цього не хочеш визнати. Мальдіви, свинарчуки ітд. Іди подрочи на його фото.
показати весь коментар
08.04.2022 12:17 Відповісти
Мальдіви, свинарчуки?.. Ко-ко-ко... *****, та ти ще більший довбойоб, ніж я думав спочатку. Якщо чесно, спершу я був кращої про тебе думки. Не забудь ще згадати про Ліпєцк, офшори, збиту шапку і брудну штанину... ****, йди ***** і не повертайся, дегенерат їбаний!
показати весь коментар
08.04.2022 12:26 Відповісти
А що таке? Абіделся? Ти ***** дурне, так і не спростував ніякі з моїх тверджень. З такими як ти і ворога не треба, шукаєш царя? Піздуй ***** на росісю. Уйобок
показати весь коментар
08.04.2022 12:59 Відповісти
Ображатись? Та я на таких імбецилів, як ти, просто кладу ***, ось і все. Спростовувати кацапські вкиди, метою яких була дискредитація п'ятого президента? Ти себе чуєш, ******? Про що взагалі з тобою говорити? Ти мені ще розкажи байку про 8000 патріотів, яких за часів Пороха запроторили до таємних тюрем СБУ. Краще смокчи піструна й далі, як ти то добре вмієш і не роззявляй марно свою пащу, гандон штопаний. Я тобі вже вказав напрямок - не відволікайся.
показати весь коментар
08.04.2022 13:08 Відповісти
Ти класичний кацап і гандон на службі у пороха. У тебе навіть тактика така сама, ви всьо врете. ****** рідкісний ти. Скільки платять тобі за ці вкиди? Ти не можеш ****** спростувати тому що це правда, ти навіть мене не чуєш. Я багато разів повторив що зе теж мудак, але якщо хтось каже таке на святого, великого мученика ОЛІГАРХА ПОРОХА то це святотацтво. Я вже тобі скажав, соси пороху і дальше і не відволікайся. Далі на коменти відповідати не буду бо як казав Марк Твен "Ніколи не сперечайтеся з дурнями, вони стягнуть вас на свій рівень і задавлять досвідом!".
показати весь коментар
08.04.2022 13:26 Відповісти
Я тобі вже все сказав. Всі факти в інтернеті, гівноїд. Спростуванням кацапських вкидів не займаюсь - не звик марнувати свій час на ********* з однією звивиною. Тому ще раз: ЙДИ *****, УЙОБІЩЄ.
показати весь коментар
08.04.2022 13:33 Відповісти
Нам треба змусити наших "слуг" прийняти СПРАВЖНІЙ Закон про зброю та про Цивільний опір. А ще про внесення у Конституцію України(після нашої Перемоги звичайно) пункту про ПРАВО НАРОДУ НА ЗБРОЙНЕ ПОВСТАННЯ (аналогічний тому що діє у США). Тоді ми зможемо ефективно контролювати наших "слуг" - які дуже часто мають себе за наших господарів!
показати весь коментар
08.04.2022 01:42 Відповісти
ну вот и наш ***** трусливый таки решил выделить бюджет ... трусился и жался от возможной потери изберательного пула из представителей южной азии, азии и арабского мира ... но Буча перевернула все страхи. Канадский народ поддерживает Украину, ну кроме некотрого слоя выходцев из вышеописанных "суверенных демократий", а вот наше либеральное правительство только и думало, что о своих жопах
показати весь коментар
08.04.2022 04:52 Відповісти
 
 