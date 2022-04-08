"Рейкові партизани": на білоруській залізниці вже понад 80 диверсій

Білоруські партизани відгукнулися на заклик українців влаштувати "рейкову війну" та завадити Росії перекидати в Україну солдатів, зброю і техніку для продовження війни.

У МВС Білорусі повідомили, що відтоді зафіксували на залізниці понад 80 актів "тероризму та саботажу". Усі напади мали схожий почерк, повідомляє державний телеканал "Білорусь 1", передає Цензор.НЕТ.

Режим диктатора Алєксандра Лукашенка розпочав репресії проти "рейкових партизанів". Протягом останніх тижнів правоохоронці затримали десятки залізничників та підозрюваних у нападах.

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