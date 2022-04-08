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"Рейкові партизани": на білоруській залізниці вже понад 80 диверсій
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Білоруські партизани відгукнулися на заклик українців влаштувати "рейкову війну" та завадити Росії перекидати в Україну солдатів, зброю і техніку для продовження війни.
У МВС Білорусі повідомили, що відтоді зафіксували на залізниці понад 80 актів "тероризму та саботажу". Усі напади мали схожий почерк, повідомляє державний телеканал "Білорусь 1", передає Цензор.НЕТ.
Режим диктатора Алєксандра Лукашенка розпочав репресії проти "рейкових партизанів". Протягом останніх тижнів правоохоронці затримали десятки залізничників та підозрюваних у нападах.
Топ коментарі
+42 Валерий Викторович 053e9aad
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+40 Владимир Иванец
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показати весь коментар08.04.2022 08:52
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Респект, сябри! На кацапах натренуєтеся і свого ушльопка вусатого під откос пустити зможете!
В Киеве местные жители срезали и убрали крест ЖЕРТВАМ режима Лукашенко у посольства Беларуси.
Как такое можно было допустить?
Этот крест напоминал лукашистским выродкам в беларуском посольстве о неизбежности расплаты, о том, что люди помнят, что эти выродки совершили и кого поддерживают, что люди помнят и ценят ту жертву, которую принёс народ в борьбе с лукашистскими ублюдками.
Этот крест был установлен в память о ЖЕРТВАХ режима лукашенко-путина, о тех людях, которые отдали жизни или здоровье, осознано пошли на пытки, в тюрьмы за нашу и вашу свободу.
Жертвы лукашизма-путинизма, это и те ребята, которые, рискуя жизнью, совершали диверсии на железной дороге. Около 80-ти диверсий за два месяца. Те, кто получит сейчас лет двадцать или вышку за "терроризм". А если и выживут, то на всю жизнь останутся инвалидами с прострелянными коленями или вовсе без ног. Они пытались хотя бы затормозить поезда с вражеской техникой. Они, рискуя жизнью, пытались помочь Украине.
А украинцы срезали крест, установленный и им тоже.
Тс-с-с! Бо це - велика таємниця!