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"Рейкові партизани": на білоруській залізниці вже понад 80 диверсій

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

залізниця,рейки

Білоруські партизани відгукнулися на заклик українців влаштувати "рейкову війну" та завадити Росії перекидати в Україну солдатів, зброю і техніку для продовження війни.

У МВС Білорусі повідомили, що відтоді зафіксували на залізниці понад 80 актів "тероризму та саботажу". Усі напади мали схожий почерк, повідомляє державний телеканал "Білорусь 1", передає Цензор.НЕТ.

Режим диктатора Алєксандра Лукашенка розпочав репресії проти "рейкових партизанів". Протягом останніх тижнів правоохоронці затримали десятки залізничників та підозрюваних у нападах.

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Топ коментарі
+42
БЕЛОРУСЫ !!!!! Если не хотите Бучу на своей земле , ****** русню !!!!
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08.04.2022 08:54
+40
Бєларуси просипаються!
Респект, сябри! На кацапах натренуєтеся і свого ушльопка вусатого під откос пустити зможете!
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08.04.2022 08:52
+39
Что-что а партизанить белорусы могут добре ...смерть кацапским оккупантам и для них актуально ....
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08.04.2022 08:52
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Что-что а партизанить белорусы могут добре ...смерть кацапским оккупантам и для них актуально ....
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08.04.2022 08:52 Відповісти
Бєларуси просипаються!
Респект, сябри! На кацапах натренуєтеся і свого ушльопка вусатого під откос пустити зможете!
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08.04.2022 08:52 Відповісти
Розкажи це людям у Броварському районі, які були саме під білоруськими окупантами
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08.04.2022 10:35 Відповісти
БЕЛОРУСЫ !!!!! Если не хотите Бучу на своей земле , ****** русню !!!!
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08.04.2022 08:54 Відповісти
і ні одного під укіс ешелону з технікою
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08.04.2022 08:57 Відповісти
на форумі транспортників пишуть що аби напевно пустити під укіс важкий ешелон з танками-треба десь від 50-метрів колії розібрати, щоб перший вагон ліг на пузо і другий з'їхавши з рейок вже почав крутити наступні. А це не просто болт на рейках приварити, це сильно помітно та й інше там 🙄
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08.04.2022 09:10 Відповісти
Розібрати 50 м колії це для спеціалістів роботи на 20 хв. І головне що майже беззвучно. Ще як варіант зробити червоний сигнал зеленим але це дуже складно і це без сумнівів будуть бачити чергові по станції. Так що розібрати колії оптимальний варіант
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08.04.2022 09:26 Відповісти
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08.04.2022 09:02 Відповісти
Це ще краще і можна встановити на перегоні перед мостом
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08.04.2022 09:27 Відповісти
План * Перамога*.
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08.04.2022 09:03 Відповісти
Драник вусатий повинен висіти поряд з ******. Крапка.
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08.04.2022 09:08 Відповісти
Zhive Belarus' !
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08.04.2022 09:35 Відповісти
Бережи вас Господь, герої!
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08.04.2022 09:45 Відповісти
«Вместе с водой не выплеснуть и ребенка»...
В Киеве местные жители срезали и убрали крест ЖЕРТВАМ режима Лукашенко у посольства Беларуси.
Как такое можно было допустить?
Этот крест напоминал лукашистским выродкам в беларуском посольстве о неизбежности расплаты, о том, что люди помнят, что эти выродки совершили и кого поддерживают, что люди помнят и ценят ту жертву, которую принёс народ в борьбе с лукашистскими ублюдками.
Этот крест был установлен в память о ЖЕРТВАХ режима лукашенко-путина, о тех людях, которые отдали жизни или здоровье, осознано пошли на пытки, в тюрьмы за нашу и вашу свободу.
Жертвы лукашизма-путинизма, это и те ребята, которые, рискуя жизнью, совершали диверсии на железной дороге. Около 80-ти диверсий за два месяца. Те, кто получит сейчас лет двадцать или вышку за "терроризм". А если и выживут, то на всю жизнь останутся инвалидами с прострелянными коленями или вовсе без ног. Они пытались хотя бы затормозить поезда с вражеской техникой. Они, рискуя жизнью, пытались помочь Украине.
А украинцы срезали крест, установленный и им тоже.
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08.04.2022 13:35 Відповісти
Чого ви постійно про них пишете!!!? Ви наражаєте партизан на ще більшу небезпеку! Чи 'не свої- не жалко'?! Ідіотизм від влади і журналюг! Сенс партизан в таємності!
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08.04.2022 09:59 Відповісти
... У МВС Білорусі повідомили, що відтоді зафіксували на залізниці понад 80 актів "тероризму та саботажу". Усі напади мали схожий почерк, повідомляє державний телеканал "Білорусь 1" ...

Тс-с-с! Бо це - велика таємниця!
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08.04.2022 11:57 Відповісти
Победит Украина-Беларусь станет свободной от Лукашенко и России. Это понимают все беларусы. Все что помоганет Украине-все это помогает и свободной Беларуси!
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08.04.2022 10:05 Відповісти
Білоруси, беріть владу у свої руки, щоб дітям і внукам вашим не довелось партизанити
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08.04.2022 10:26 Відповісти
РЕСПЕКТ!
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08.04.2022 11:16 Відповісти
 
 