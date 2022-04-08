США схвалили передачу Україні партії Stinger, Javelin і дронів Switchblade
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
США схвалили передачу Україні тисяч комплексів Stinger і Javelin, сотень безпілотників-камікадзе Switchblade для захисту у війні проти РФ.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони США, передає Цензор.НЕТ.
Повідомлення про озброєння з'явилося після того, як США затвердили ще $100 млн на підтримку для України.
У Пентагоні оприлюднили список озброєння, яке як вже прибуло в Україну, так і те, яке ще буде поставлено.
У список зброї для України входять:
- Понад 1400 зенітних комплексів Stinger
- Більш як 5000 протитанкових систем Javelin
- Понад 7000 інших протитанкових систем
- Сотні тактичних безпілотних літальних апаратів SwitchBlade
- Чотири радари стеження за протиартилерійськими і безпілотними авіаційними комплексами
- Чотири протимінометні радіолокаційні системи
- Броньовані високомобільні багатоцільові колісні машини
- Понад 50 млн патронів
- 45 тис. комплектів бронежилетів і касок
- Ракетні системи з лазерною наводкою
- Безпілотні повітряні системи Puma
- Прилади нічного бачення, тепловізійні системи та системи зв'язку, оптика
- Комерційні послуги супутникової зйомки.
Як зазначає CNN, таким чином загальна допомога США Україні становить приблизно $1,7 млрд з початку російського вторгнення. Ця сума включає і $300 млн, схвалених у межах ініціативи сприяння безпеці України, в рамках якої нову зброю буде закуплено у оборонних підрядників для відправки в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
от що знайошов
Бывший скандальный народный депутат и экс-мэр Харькова Михаил Добкин окончил духовную семинарию и получил церковную должность дьякона. Об этом рассказали представители пресс-службы Харьковской епархии бывшей УПЦ Московского патриархата.
Хиротония Добкина (обряд, во время которого совершается таинство рукоположения в священнослужители) состоялась 7 апреля в Благовещенском соборе Харькова.
А харьковчане там по гепе и допе кипятком сцали! Особенно продажные бабы, которые ноги раздвигают за успешную жизнь...при этом не любят ни мужа, ни ребенка. Ну то такое!
Сейчас вторая в разы больше.
Дело в том, что модель 300 - это не для такой полномасштабной войны какая в Украине. Они бесполезны против бронетехники
Модель 600 это уже что-то более менее, но непонятно сколько их дают.
По прежнему не хотят, чтобы Украина выиграла.
Пока не начнут давать, тяжелые беспилотники, крылатые ракеты, тяжелые арт. системы, самолеты - это все ни о чем.
Дело в том, что рашка теперь будет вести "традиционную" войну и большей частью на открытых территориях, постараются использовать свое преимущество в тех же тяжелых ударных системах.
Они потому и войска из под Киева вывели - не хотят больше "подставляться" под войну "засад"
Там весь дрон 2.5 кг - легче "клалаша" без патронов.
Заряда взрывчатки хватает только крышу легкового авто пробить
В армии США его в "линейных" частях вообще не используют по причине маломощности. Он для разной "спецуры", потому что можно с собой в рюкзаке тащить.
какие еще "пробники" нужны?
Это насмешка и издевательство, а не помощь
https://www.washingtonexaminer.com/news/us-sending-10-tank-busting-switchblade-drones-to-ukraine-report