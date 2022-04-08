США одобрили передачу Украине партии Stinger, Javelin и дронов Switchblade
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США одобрили передачу Украине тысяч комплексов Stinger и Javelin, сотен беспилотников-камикадзе Switchblade для защиты в войне против РФ.
Об этом идет речь в сообщении Минобороны США, передает Цензор.НЕТ.
Сообщения о вооружении появились после того, как США утвердили еще $100 млн в поддержку для Украины.
В Пентагоне обнародовали список вооружения, как уже прибывшего в Украину, так и того, которое еще будет поставлено.
В список оружия для Украины входят:
- Более 1400 зенитных комплексов Stinger
- Более 5000 противотанковых систем Javelin
- Более 7000 других противотанковых систем
- Сотни тактических беспилотных летательных аппаратов SwitchBlade
- Четыре радара слежения за противоартиллерийскими и беспилотными авиационными комплексами
- Четыре противоминометные радиолокационные системы
- Бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины
- Более 50 млн патронов
- 45 тыс. комплектов бронежилетов и касок
- Ракетные системы с лазерной наводкой
- Беспилотные воздушные системы Puma
- Приборы ночного видения, тепловизионные системы и системы связи, оптика
- Коммерческие услуги спутниковой съемки.
Как отмечает CNN, таким образом, общая помощь США Украине составляет примерно $1,7 млрд с начала российского вторжения. Эта сумма включает и $300 млн, одобренных в рамках инициативы содействия безопасности Украины, в рамках которой новое оружие будет закуплено у оборонных подрядчиков для отправки в Украину.
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от що знайошов
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А харьковчане там по гепе и допе кипятком сцали! Особенно продажные бабы, которые ноги раздвигают за успешную жизнь...при этом не любят ни мужа, ни ребенка. Ну то такое!
Сейчас вторая в разы больше.
Дело в том, что модель 300 - это не для такой полномасштабной войны какая в Украине. Они бесполезны против бронетехники
Модель 600 это уже что-то более менее, но непонятно сколько их дают.
По прежнему не хотят, чтобы Украина выиграла.
Пока не начнут давать, тяжелые беспилотники, крылатые ракеты, тяжелые арт. системы, самолеты - это все ни о чем.
Дело в том, что рашка теперь будет вести "традиционную" войну и большей частью на открытых территориях, постараются использовать свое преимущество в тех же тяжелых ударных системах.
Они потому и войска из под Киева вывели - не хотят больше "подставляться" под войну "засад"
Там весь дрон 2.5 кг - легче "клалаша" без патронов.
Заряда взрывчатки хватает только крышу легкового авто пробить
В армии США его в "линейных" частях вообще не используют по причине маломощности. Он для разной "спецуры", потому что можно с собой в рюкзаке тащить.
какие еще "пробники" нужны?
Это насмешка и издевательство, а не помощь
https://www.washingtonexaminer.com/news/us-sending-10-tank-busting-switchblade-drones-to-ukraine-report