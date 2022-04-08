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США одобрили передачу Украине партии Stinger, Javelin и дронов Switchblade

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

джавелін,нлав

США одобрили передачу Украине тысяч комплексов Stinger и Javelin, сотен беспилотников-камикадзе Switchblade для защиты в войне против РФ.

Об этом идет речь в сообщении Минобороны США, передает Цензор.НЕТ.

Сообщения о вооружении появились после того, как США утвердили еще $100 млн в поддержку для Украины.

В Пентагоне обнародовали список вооружения, как уже прибывшего в Украину, так и того, которое еще будет поставлено.

В список оружия для Украины входят:

  • Более 1400 зенитных комплексов Stinger
  • Более 5000 противотанковых систем Javelin
  • Более 7000 других противотанковых систем
  • Сотни тактических беспилотных летательных аппаратов SwitchBlade
  • Четыре радара слежения за противоартиллерийскими и беспилотными авиационными комплексами
  • Четыре противоминометные радиолокационные системы
  • Бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины
  • Более 50 млн патронов
  • 45 тыс. комплектов бронежилетов и касок
  • Ракетные системы с лазерной наводкой
  • Беспилотные воздушные системы Puma
  • Приборы ночного видения, тепловизионные системы и системы связи, оптика
  • Коммерческие услуги спутниковой съемки.

Читайте: "Если мир хочет, чтобы война закончилась, нужно очень быстро предоставить нам тяжелое оружие", – Зеленский

Как отмечает CNN, таким образом, общая помощь США Украине составляет примерно $1,7 млрд с начала российского вторжения. Эта сумма включает и $300 млн, одобренных в рамках инициативы содействия безопасности Украины, в рамках которой новое оружие будет закуплено у оборонных подрядчиков для отправки в Украину.
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Топ комментарии
+56
Щира подяка БРАТИ!
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08.04.2022 09:05
+26
Switchblade особо порадует кацапских артиллеристов. По быстрому отстреляться и сбежать от ответки уже не вариант, от этой ответки не сбежишь.
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08.04.2022 09:23
+20
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08.04.2022 09:11
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Щира подяка БРАТИ!
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08.04.2022 09:05 Ответить
А что такое ракетные системы с лазерной наводкой?
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08.04.2022 09:05 Ответить
Можливо дадуть Хелфаєри?
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08.04.2022 09:08 Ответить
Нурсы с лазереным лучем на джыпах.
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08.04.2022 09:36 Ответить
НУРС - ?
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08.04.2022 12:28 Ответить
Вполне вероятно что ПТУРы. У них должны быть на складах много всяких TOW
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08.04.2022 09:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9IjAPVTtYDE - вот такой бы, хотя бы пару сотен штук. Никаких лазеров наведения, управление по проводам или по радиоканалу. Ударное ядро, да в крышу - у танка никаких шансов
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08.04.2022 21:24 Ответить
Тільки швидше.
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08.04.2022 09:07 Ответить
це не Україна, там якщо рішення прийнято, то все роблять швидко.
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08.04.2022 09:53 Ответить
Пора переходить к поставкам более серьёзных вооружений и это будет видимо сделано ...
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08.04.2022 09:10 Ответить
по закону о лендлизе будет сделано быстро
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08.04.2022 12:23 Ответить
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08.04.2022 09:11 Ответить
Старенькие TOW тоже едут это типа нашей стугны,хорошие штучки!
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08.04.2022 09:44 Ответить
оцн реально братська підтримка!
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08.04.2022 09:19 Ответить
Ви Будете СМІЯТИСЬ

Бывший скандальный народный депутат и экс-мэр Харькова Михаил Добкин окончил духовную семинарию и получил церковную должность дьякона. Об этом рассказали представители пресс-службы Харьковской епархии бывшей УПЦ Московского патриархата.

Хиротония Добкина (обряд, во время которого совершается таинство рукоположения в священнослужители) состоялась 7 апреля в Благовещенском соборе Харькова.
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08.04.2022 09:21 Ответить
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08.04.2022 09:22 Ответить
Напевно і погодили з "тією стороною" щоб в цей день не обстрілювали ?
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08.04.2022 11:09 Ответить
*****, миша...дава по новой. Как там? Текс по дебильному написан?

А харьковчане там по гепе и допе кипятком сцали! Особенно продажные бабы, которые ноги раздвигают за успешную жизнь...при этом не любят ни мужа, ни ребенка. Ну то такое!

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08.04.2022 12:35 Ответить
это у него типа тероборона?
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08.04.2022 10:46 Ответить
Це про Добкіна - дурний піп тебе хрестив.
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08.04.2022 12:05 Ответить
Пане, у Вашому тексті у слові хіротонія одна помилка
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08.04.2022 13:33 Ответить
Switchblade особо порадует кацапских артиллеристов. По быстрому отстреляться и сбежать от ответки уже не вариант, от этой ответки не сбежишь.
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08.04.2022 09:23 Ответить
рсзо тоже напряглись, прощай безнаказанность и безмятежность
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08.04.2022 09:28 Ответить
Сто штук этих дронов это как бы немного
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08.04.2022 09:34 Ответить
Написано - сотні. Щоправда, вони одноразові.
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08.04.2022 09:39 Ответить
Там наші воїни вже і навчання пройшли.
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08.04.2022 09:48 Ответить
писали раніше, що дають 100 штук простіших і до десятка важчих, може щось змінилось.
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08.04.2022 09:54 Ответить
нет, дают только 600-е.
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08.04.2022 10:47 Ответить
взагалі-то, 600-і, це найпотужніші свитчблейди
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08.04.2022 12:13 Ответить
ну да, самые мощные из двух )
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08.04.2022 13:28 Ответить
хай так, він потужніший, але нехай подумають щоб іще більше дати, бо українська розробка "Грім" через недофінансування навряд чи скоро буде, та й система запуску у них якась безглузда трохи була, дроном одного піднімати і пускати.
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08.04.2022 12:46 Ответить
"Атлон" сейчас работает над пневмосистемой запуска "Грома" вместо коптера. Вероятно будет и меняться приёмник дрона для увеличения дальности связи, потому что коптер одновременно выполнял и роль ретранслятора.
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08.04.2022 13:26 Ответить
оце правильно, а про фінасування писали, що щось і бюджет ніби мав дати, але ж не з шмарклею.
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08.04.2022 16:01 Ответить
бюджет может дать только через МО, а если ВР верстает другие концепции бюджета страны, КМ денег на ВПК соответственно не даёт, то МО ничего не заказывает, и вообще два года подряд саботируется ДОЗ, то теперь можно ехать только на лендлизе.
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08.04.2022 16:15 Ответить
и да, к сведению - разработка "Грома" ведется за собственные средства "Атлон Авиа". Никто ничего туда не финансирует.
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08.04.2022 13:33 Ответить
надо будет, сделают и 900-е в кратчайшие сроки. Штаты серьезно взялись за дело. Вспомните начало ВМВ и ее завершение, и взнос США
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08.04.2022 20:06 Ответить
это которые втроём надо переносить?
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08.04.2022 20:11 Ответить
100 шт была первая партия. В основном для освоения и обучения персонала.

Сейчас вторая в разы больше.
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08.04.2022 09:46 Ответить
Любий каприз для ***** і *********.
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08.04.2022 09:27 Ответить
до 2014г в Украине не было армии. Вообще. Путиноид спровоцировал войну и как итог украинская армия возродилась. В 2022 Путиноид снова спровоцировал войну, и снова украинская армия эволюционировала, в одну из сильнейших армий Европы. Огромной ценой конечно, но нет худа без добра...
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08.04.2022 09:32 Ответить
💙💛
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08.04.2022 11:10 Ответить
А где же тяжёлое вооружение обещанное ?
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08.04.2022 09:31 Ответить
Тебе, новорожденный, назвать точный адрес?
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08.04.2022 09:43 Ответить
тебе свиноцабака ключи от склада...?
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08.04.2022 10:29 Ответить
Ольгінцю, чекай, скоро побачиш в кожному твоему "місті"
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08.04.2022 10:48 Ответить
а дрончики СВІЧБЛЕЙД - це настільки живляча волога, що свинорилокозломорді кацапури будуть дуже задоволені... особливо 100% враженням живої сили та техніки... кацапи, чекайте...
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08.04.2022 09:32 Ответить
по Switchblade непонятная ситуация. Switchblade-300 дают вроде только 100 шт, а вот Switchblade-600 только... 10 (десять)?
Дело в том, что модель 300 - это не для такой полномасштабной войны какая в Украине. Они бесполезны против бронетехники
Модель 600 это уже что-то более менее, но непонятно сколько их дают.
По прежнему не хотят, чтобы Украина выиграла.
Пока не начнут давать, тяжелые беспилотники, крылатые ракеты, тяжелые арт. системы, самолеты - это все ни о чем.
Дело в том, что рашка теперь будет вести "традиционную" войну и большей частью на открытых территориях, постараются использовать свое преимущество в тех же тяжелых ударных системах.
Они потому и войска из под Киева вывели - не хотят больше "подставляться" под войну "засад"
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08.04.2022 09:36 Ответить
"открытые территории" на Донбассе, где один город переходит в другой? Но, системы залпового огня нам конечно не помешают
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08.04.2022 09:43 Ответить
найди видео (не мультики, а видео) про Switchblade-300
Там весь дрон 2.5 кг - легче "клалаша" без патронов.
Заряда взрывчатки хватает только крышу легкового авто пробить
В армии США его в "линейных" частях вообще не используют по причине маломощности. Он для разной "спецуры", потому что можно с собой в рюкзаке тащить.
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08.04.2022 09:47 Ответить
300 модель как раз и нужна в количествах. Это тысячи зажмуренных орков прям в окопах. Окопавшиеся на юге рашисты оценят сполна.
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08.04.2022 09:52 Ответить
Можливо пробна партія щоб дізнатись на скільки вони будуть ефективні, а потім як і у випадку з ПТРК кількість збільшиться.
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08.04.2022 10:14 Ответить
украинцы уже показали, что умеют использовать Джавелин эффективнее, чем это делала амер. армия в Ираке.
какие еще "пробники" нужны?
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08.04.2022 10:23 Ответить
Dmitriy Volkov >> впешоеэротическое
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08.04.2022 10:15 Ответить
С какой целью інтересуєтесь, позвольте спросіть?
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08.04.2022 10:32 Ответить
Дали мало, согласен, но то для патрулирования и обеспечения гражданского порядка в Москве "Красной площади " на 9 мая,, а также для Луганска и Донецка, а потом уже и не надо будет вообще никакого вооружения
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08.04.2022 11:12 Ответить
Сотні SwitchBlade - просто душа радуется. Машинка 600-го типа разработки 2019-го (!) года. Уничтожает танк на расстоянии 40 км
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08.04.2022 09:37 Ответить
10 (десять) всего ! Switchblade 600
Это насмешка и издевательство, а не помощь
https://www.washingtonexaminer.com/news/us-sending-10-tank-busting-switchblade-drones-to-ukraine-report
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08.04.2022 09:51 Ответить
10 (десять) это пока так, для разминки. Реальные цифры нам никто не скажет
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08.04.2022 10:46 Ответить
Зачем уничтожать танк в глубоком тылу противника? Там есть гораздо более вкусные и гораздо менее бронированные цели.
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08.04.2022 11:59 Ответить
Оператору виднее. Разберется. В таком деле главное - это разведка. А уничтожить расийскую цель легко при наличии целеуказания
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08.04.2022 20:03 Ответить
Конечно виднее. Весь цимес этой штуковины - это и разведка и немедленный удар в одном флаконе.
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08.04.2022 20:16 Ответить
45 тис. комплектів бронежилетів і касок (45 тис. !!!) -та це просто чудово!
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08.04.2022 09:39 Ответить
Замість відправили і передали - США схвалили передачу Україні партії Stinger, Javelin і дронів Switchblade
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08.04.2022 09:45 Ответить
ну вот это уже не капля в море, такие масштабы уже хоть как-то покрывают основные потребности, еще б технику продавали
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08.04.2022 09:49 Ответить
Парочку Дронов камикадзе на похороны жирика, сделайте подарок рашистам
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08.04.2022 11:10 Ответить
вот это деловые люди,сказали сделали,а нежуют сопли.Огромное им Спасибо,они этой помощью многим солдатам жизнь сохранят.
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08.04.2022 12:23 Ответить
Можливо комусь відомо чи Палата представників схвалила вчора Ленд-ліз для України?
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08.04.2022 13:16 Ответить
Чи є вже рішення по ленд ліз?
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08.04.2022 13:51 Ответить
Песков говорил про трагедию , так вот то была только прелюдия , а вот с новой партией оружия , у русни действительно начнется трагедия
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08.04.2022 14:01 Ответить
Не думаю що потрібно детально перераховувати що нам передали. Але потрібно вести переговори щоб нам дали крилаті ракети далекого радіусу дії + далекобійні ППО. Впевнений що це вже реально. росію потрібно бити вже на її території. Хватить боятись цієї преславутої червоної кнопки. В разі її використаняя росію потрібно знищити. поки вона існує-миру в світі не буде. росія завжди буде воювати.
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08.04.2022 14:28 Ответить
Ще одна чудова новина: Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони С-300
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08.04.2022 14:35 Ответить
Боже благослови США!
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08.04.2022 14:44 Ответить
 
 